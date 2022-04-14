آية لامست قلبي

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

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عندما أتخيل فراق يعقوب لابنه يوسف اكثر من اربعين سنة و هو يعلم ان اخوته فعلو به امرا خطيرا حرقة قلبه كيف لازال القلب مشتعلا كم ترجاهم ان يخبروه ماذا فعلوا به كم دعا الله ان يرجعه اليه كم ظل ليالي يسأل نفسه أكل شرب نام سبحان الله



آية مخيفة أجزع عند تخيل مشهدها و قد جزع لهذا المشهد نبيان

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ {57} قَالُواْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ {58} إِلاَّ ءالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ {59} إِلاَّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ {60} فَلَمَّا جَاء ءالَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ {60} قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ {62} قَالُواْ بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ {63} وَأَتَيْنَاكَ بَالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ {64} فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ {65} وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلاء مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ {66} وَجَاء أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ {67} قَالَ إِنَّ هَؤُلاء ضَيْفِي فَلاَ تَفْضَحُونِ {68} وَاتَّقُوا اللهَ وَلاَ تُخْزُونِ {69} قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ {70} قَالَ هَؤُلاء بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ {71} لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ {72} فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ {73} فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ {74} إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ {75} وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقيمٍ {76} إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّلْمُؤمِنِينَ {77}﴾



ملائكة جاؤوا ليقضوا على قوم سدوم عن بكرة ابيهم الا المؤمنين و هم في سكرتهم لازالوا يعمهون الكفر الى آخر ثانية من العمر باتوا ليلتهم يفعلون الفواحش و ملائكة عذابهم باتت معهم قمة الغفلة و العذاب بين أيديهم



آية حيرتني قول الله تعالى لما طلب من ابليس عليه لعنة الله ان يسجد لآدم << { ‏لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون>>

لاحظ الغرور لم يقل يا رب كيف اسجد لبشر او لما يا رب بل قرر العصيان لامر ربه و اكده في المستقبل بأنه يستحيل ان يسجد له لا الآن ولا مستقبلا فلم يكن عصيانه لعدم فهم او لاستفسار بل قرارا عصيان الله مباشرة و هو في حضرته سبحانه يرى الملائكة و عرش ربه قدرته جبروته فكيف عصاه كيف جاءته الجرأة ربنا يقول عن الكافرين الذين يريدون ان يرووا الله جهرة لكي يؤمنوا <<هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (210>> لان من يرى الله رأي العين و الملائكة يستحيل ان يكفر به او يعصيه فكيف فعلها ابليس عليه لعنة الله

هذه آيات استوقفتني هذه الايام

و اليكم الخط الآن خلونا نعش لحظاتنا التدبرية معا

سلام

الحمد لله الذي من علينا بهذا الشهر الفضيل و الهمنا فيه الى العبادات و الطاعات و وعدنا بزيادة الحسنات و حط السيئاتو له الحمد ان اغدق علينا بنعمة القرآن فلا يكاد يخلو بيت من قارئ له و متدبر لآياتهو هو موضوعنا اليوم الذي اردت فيه ان يقدم كل واحد منا لنا آية أثرت في نفسه لدا قراءته للقرآن العظيم خصوصًا في هذا الشهر الفضيلليخبرنا عن كيف أثرت به اسعدته احزنته ابكته اخافته ام حيرتهوالمؤمن يبدأ بنفسه