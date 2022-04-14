جميع فتاوى رمضان الحلقة الخامسة

28س / ماحكم استخدام السواك في رمضان ؟

التحرز من السواك في نهار رمضان أو في غيره من الأيام التي يكون الإنسان فيها صائما ً لا وجه له ,

لأن السواك سنة , فهو كما جاء في الحديث الصحيح مطهرة للفم مرضاة للرب ومشروع متأكد عند الوضوء

وعند الصلاة . وعند القيام من النوم وعند دخول المنزل أول ما يدخل , في الصيام وفي غيره وليس مفسدا ً

للصوم إلا إذا كان السواك له طعم وأثر في ريقك فإنك لا تبتلعه , وإذا تحرزت في هذا فإنه لا يؤثر

في الصيام شيئا ً .

الشيخ / محمد ابن عثيمين .. (( يرحمه الله )) في كتاب فتاوي الصيام صفحة 39

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س 29 / ماحكم السواك للصائم بعد الزوال ؟ ومادليل الذين يكرهونه ؟

الصحيح استحبابه في كل الأوقات للصائم وغير الصائم , وأنه يجوز للصائم بعد الزوال كما يجوز قبله .

والدليل حديث عامر بن ربيعة في السنن قال : رأيت رسوالله (( صلى الله عليه وسلم )) مالا أحصي يتسوك

وهو صائم . ولم يفرق هل رأه قبل الزوال أو بعده , بل اطلق رؤيته يتسوك , والغالب أنه رأه بعد الزوال

لأن صلاة النهار كلها بعد الزوال وقد أكد التسوك للصلاة , وأما الذين كرهوه للصائم فقد استدلوا على ذلك

بحديث (( إذا صمتم فاستاكوا أول النهار ولا تستاكوا أخره )) ولكنه ضعيف لا تقوم به الحجه .

واستدلوا أيضا ً بحديث الخلوف , وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم

(( الخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك )) .

فقالوا ان السواك قد يذهب الخلوف الذي هو طيب عند الله تعالى .

وهذا التعليل غير صحيح فإن السواك لا يذهب الخلوف , لأن خلوف فم الصائم ليس في الأسنان والفم

إنما هو في المعدة , فخلو المعدة من الطعام يجعل روائح كريهة تخرج منها , وهذه الرائحة مستكرهة

في مشام الناس , ولكنها محبوبة عند الله , فالسواك لا يزيل الخلوف , وإنما ينظف الفم ويزيل رائحة

تحصل بسبب طول الصمت ونحوه . فالصحيح أن السواك جائز أول النهار وأخره .

الشيخ / عبدالله ابن جبرين .. (( حفظه الله )) في كتاب فتاوي الصيام صفحة 88

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س 30 / ماحكم استعمال المعجون وهو صائم ؟

استعمال المعجون للصائم لا بأس به إذا لم ينزل إلى معدته , ولكن الأولى عدم استعماله ,

لأن له نفوذا ً قويا ً قد ينفذ إلى المعدة والإنسان لا يشعر به , ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم

للقيط بن صبرة (( بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ً )) فالأولى ألا يستعمل الصائم المعجون

والأمر واسع فإذا أخره حتى أفطر فيكون قد توقى مايخشى أن يكون به فساد الصوم .

الشيخ / محمد ابن عثيمين .. (( يرحمه الله )) في كتاب الدعوة صفحة 168

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س 31 / ماحكم استعمال دواء الغرغرة ؟

لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة

ولا تفطر به إذا لم يدخل جوفك شيء منه .

الشيخ / محمد ابن عثيمين .. (( يرحمه الله )) في كتاب المسلمون صفحة 20

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س 32 / ماحكم استعمال العطورات في نهار رمضان ؟

لا بأس أن يستعملها في نهار رمضان وأن يستنشقها إلا البخور لا يستنشقة

لأن له جرم يصل إلى المعدة وهو الدخان

الشيخ / محمد ابن عثيمين .. (( يرحمه الله )) في كتاب المسلمون صفحة 20

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س 33 / ماحكم استعمال قطرة العين والأذن هل تفطر ؟

الصحيح أن القطرة لاتفطر وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم حيث قال بعضهم

أنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر .

والصحيح أنها لاتفطر لأن العين ليست منفذا ً لكن لو قضى احتياطا ً وخروجا ً من الخلاف

فلا بأس وإلا فالصحيح أنها لاتفطر سواء كانت في العين أو في الأذن

الشيخ / عبدالعزيز بن باز (( يرحمه الله )) ... في كتاب الدعوة صفحه812

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س 34 / ماحكم أخذ الأبر والحقن العلاجية في نهار رمضان ؟

الإبر العلاجية قسمان :

أحدهما مايقصد به التغذية ويستغنى به عن الأكل والشرب لأنا بمعناه فتكون مفطرة ,

لأن نصوص الشرع إذا وجد المعنى الذي تشتمل عليه في صورة من الصور حكم على هذه الصورة

بحكم ذلك النص .

والقسم الثاني :

وهو الإبر التي لا تغذي أي لا يستغنى بها عن الأكل والشرب فهذه لا تفطر ,

لأنه لا ينالها النص لفظا ً ولا معنى فهي ليست أكلا ً ولا شربا ً ولا بمعنى الأكل والشرب

والأصل صحة الصيام حتى يثبت مايفسده بمقتضى الدليل الشرعي .

الشيخ / محمد ابن عثيمين .. (( يرحمه الله )) في كتاب فتاوي الصيام صفحة 58

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س 35 / ماحكم سحب الدم من الصائم ؟

إذا أخذ الإنسان شيئا ً من الدم قليلا ً , لايؤثر في بدنة ضعفا ً , فإنه لا يفطر بذلك

سواء أخذخ للتحليل أو لتشخيص المرض , أو أخذه للتبرع به لشخص يحتاج إليه .

أما إذا أخذ من الدم كمية كبيرة , يلحق البدن بها ضعف , فإنه يفطر بذلك ,

قياسا ً على الحجامة التي ثبت بالسنة أنها مفطرة للصائم , وبناء على ذلك ,

فإنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بهذه الكمية من الدم وهو صائم صوما ً واجبا ً ,

كصوم رمضان إلا أن يكون هناك ضرورة , فإنه في هذه الحال يتبرع به لدفع الضرورة ,

ويكون مفطرا ً يأكل ويشرب بقية يومه ويقضي بدل هذا اليوم .

الشيخ / محمد ابن عثيمين .. (( يرحمه الله )) في كتاب فضائل رمضان صفحه 3

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س 36 / ماحكم تغير الدم للصائم ؟

يلزمه القضاء بسبب مايزود به من الدم النقي , فإن زود مع ذلك بمادة أخرى , فهي مفطر أخر .

الشيخ / عبدالعزيز بن باز (( يرحمه الله )) ... في كتاب فضائل رمضان صفحة 3

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س 37 / ماحكم استعمال المكياج و الدهان المرطب للبشرة ؟

لا بأس بدهن الجسم مع الصيام عند الحاجة , فإن الدهن إنما يبل ظاهر البشرة

ولا ينفذ إلى داخل الجسم , ثم لو قدر دخوله المسام لم يعد مفطرا ً .

الشيخ / عبدالله ابن جبرين .. (( حفظه الله )) في كتاب فتاوي الصيام صفحة 41

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س 38 / هل الغبار يفطر ؟

الغبار لا يفطر وإن كان الصائم مأمورا ً بالتحرز منه , وكذلك البخاخ الذي يستعمله المصابون

بمرض الربو فإنه لا يفطر , لأنه ليس له جرم ثم هو يدخل مع مخرج النفس لا مخرج الطعام والشراب

الشيخ / عبدالله ابن جبرين .. (( حفظه الله )) في كتاب فتاوي الصيام صفحة 49

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