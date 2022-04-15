متقن للغة الضاذ محب للإسلام ومسؤول الذكاء الصناعي في شركة Intel

متقن للغة الضاذ محب للإسلام ومسؤول الذكاء الصناعي في أول و أكبر شركة تكنولجيا بالعالم (شركة Intel الأمريكية )

صريح.. متواضع , خلوق .محب للعلم ...صــــــــــــــانع النجــــــــــــاح من قلب الصعاب والمحن !

(لا يبرر فشله وهو من الشخصيات التي أحبها ههههههههه)

باختصــــــــــــــار .. _شخص ملهم_ ..

هي صفات .. الجزااائري القدوة..._الدكتور مراد بوعاش