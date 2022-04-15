ما هي السياحة العلاجية والطبية

السياحة العلاجية والطبية
بالانجليزية: Medical Tourism
السياحة العلاجية هي عندما يسافر الشخص إلى بلد آخر للحصول على الرعاية الطبية والعلاج, كل عام يستخدم الملايين من سكان الدول العالمية خدمات السياحة العلاجية من الأسباب الرئيسية للسفر لتلقي العلاج خارج الدولة الأم هو:
إجراء غير متوفر في البلد ذاته - في معظم الأحوال هذا السبب الرئيسي وهو استخدام تقنيات طبية حديثة وخدمات رعاية صحية لا تتوفر البلد الأم, فلهذا نرى العديد من مرضى أمراض السرطان والأورام تبحث عن علاجات متقدمة وحديثة.
جودة الطب والتكنولوجيا المتقدمة الموجودة بها - تتوفر في بعض الدول طواقم طبية ذو قدرات متفوقة عن بلدان أخرى, وخاصة في موضوع تشخيص الأمراض والتجهيز الحديث المتوفر في بلدان معينة التي تجذب السائح الطبي.
- التكلفة :
للحصول على علاج أو إجراء قد يكون أرخص في بلد آخر. يمكن أن تكون السياحة العلاجية محفوفة بالمخاطر لهذا من المفروض اتخاذ الخطوات اللازمة والقرار المهم من خلال التوجه الى طبيب مختص في بلدك وطلب فحص الموضوع بدقة والبحث عن توفر العلاج في بلدك وإذا الأمر غير متمكن فعليك فحص كل تكاليف الرحلة العلاجية قبل السفر, مهنية الأطباء, نسبة النجاح, مراحل العلاج, مهنية وجودة المستشفيات من ناحية التجهيز الطبي اللازم, القراءة والبحث المسبق قبل السفر عن البلد وثقافتها وتكاليف المعيشة بها حتى ولو لفترة قصيرة.
من هم وكلاء السياحة العلاجية
وكلاء السياحة العلاجية جزء لا يتجزأ من صناعة السياحة العلاجية وينصح بالتعامل فقط مع وكلاء سياحة مسجلين في دولتهم. على الرغم من أن الوكلاء الطبيين ليسوا معروفين جيدًا، إلا أنهم المسؤولون في الواقع عن السياح الذين يأتون إلى البلاد لاستخدام خدمات الطبيب في البلاد. هؤلاء الوكلاء الطبيون يتواصلون مع المرضى في الخارج، و يخبرونهم عن خدمات الطبيب, خدمات المستشفيات والمراكز الصحية المتوفرة, ترجمة الملفات الطبية، وفي الواقع هم التواصل يرافقونه طوال عملية الخدمة الطبية - من المراحل البيروقراطية الأولى، وحتى في وقت لاحق من العلاج نفسه.
وكلاء السياحة العلاجية
وكلاء السياحة العلاجية جزء لا يتجزأ من صناعة السياحة العلاجية. على الرغم من أن الوكلاء الطبيين ليسوا معروفين جيدًا ، إلا أنهم المسؤولون في الواقع عن السياح الذين يأتون إلى البلاد للاستمتاع بخدمات الطبيب في البلاد. هؤلاء الوكلاء الطبيون يتواصلون مع المرضى في الخارج ، و يخبرونهم عن خدمات الطبيب في إسرائيل ، وفي الواقع يرافقونه طوال عملية الخدمة الطبية - من المراحل البيروقراطية الأولى ، وحتى في وقت لاحق من العلاج نفسه.
حتى وقت قريب ، كانت ممارسة وكلاء السياحة العلاجية غير منظمة، وكان العديد من الوكلاء يتصرفون كما يحلو لهم، ويعملون تحت الرادار، بالاونة الاخيرة يتم تنظيم عملهم من خلال قوانين صارمة في بلدهم، عليهم اتباع القواعد المتعلقة بكيفية إصدار ترخيص وكيل طبي من أجل الحصول على ترخيص لممارسة في هذا المجال.
بشكل عام ، يتمثل دور وكيل السياحة العلاجية في العمل كحلقة وصل بين السياح الذين يصلون بغرض تلقي الخدمات الطبية، والمؤسسة الطبية المسؤولة عن رعايتهم.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن وكيل السياحة العلاجية لديه عدد غير قليل من الالتزامات:
استلام الملفات الطبية للمريض, ترجمتها وتسليم كافة المعلومات الطبية للمستشفيات التي يعني بها المريض,من ناحية أخرى يوفر الوكيل المعلومات التي تقدمها المؤسسة الطبية عنه. غالبًا لا يكون السائحون الطبيون على دراية باللغة الإنجليزية ولغات اخرى، وبالتالي فإن نقل المعلومات الكاملة من قبل الوكيل أمر بالغ الأهمية.
السرية الطبية, على الوكيل واجب الحفاظ على السرية الطبية تجاه السياح الطبيين فيما يتعلق بالمعلومات الطبية التي وصل إلى علمه. علاوة على ذلك، يجب على وكيل السياحة العلاجية الحصول على موافقة من السائحين الطبيين قبل القيام بأي إجراء يتعلق بتسليم المستندات الطبية وغيرها من المعلومات الطبية المتعلقة بالسياح. إذا وافق السائح الطبي على أن الوكيل سوف يقدم معلومات جزئية فقط، فإن الوكيل ملزم بإبلاغ المؤسسة الطبية بأن المعلومات الطبية جزئية وليست كاملة.
واجب حسن التصرف كوكيل سياحة علاجية تجاه السائحين. أيضا، يجب على الوكيل التصرف بطريقة مقبولة وصريحة.
تقديم عروض أسعار للسائح المعالج. يجب على الوكيل إبلاغ السائح بأي عرض أسعار تقدمه له المؤسسة الطبية وتفسير مراحل العلاج المتبعة والخاصة بالمستشفى وأطبائه. بعد إبلاغ السائح، يجب على الوكيل انتظار الرد على العرض، وتقديم موافقة للمؤسسة بالعرض إذا كان السائح قد وافق بالفعل على عرض الأسعار.
وظائف أخرى يقوم بها وكيل السياحة- ترجمة الملفات الطبية, خدمات المبيت والفنادق لعائلة المريض, استئجار سيارة, رحلات سياحية ودينية في عند زيارة البلد, خدمات ممرض/ممرضة خاصة على مدار الساعة.
بشكل عام لا يتم جباية تكاليف الخدمات الطبية الأساسية من المريض, المريض يدفع إلى المركز الطبي أو المستشفى مباشرة, وبعد عملية تلقي العلاج الوكيل يحصل على التكاليف من مزود الخدمة الطبية فقط.
المصدر : موقع Getteb خدمات السياحة العلاجية
*المعلومات الواردة في هذه المقالة هي لأغراض المعرفة العامة فقط ولا تشكل نصيحة طبية أو تشخيصًا أو علاجًا بأي شكل من الأشكال. إنه ليس بديلاً عن الاستشارة الطبية المتخصصة من طبيب مختص.
بالانجليزية: Medical Tourism
السياحة العلاجية هي عندما يسافر الشخص إلى بلد آخر للحصول على الرعاية الطبية والعلاج, كل عام يستخدم الملايين من سكان الدول العالمية خدمات السياحة العلاجية من الأسباب الرئيسية للسفر لتلقي العلاج خارج الدولة الأم هو:
إجراء غير متوفر في البلد ذاته - في معظم الأحوال هذا السبب الرئيسي وهو استخدام تقنيات طبية حديثة وخدمات رعاية صحية لا تتوفر البلد الأم, فلهذا نرى العديد من مرضى أمراض السرطان والأورام تبحث عن علاجات متقدمة وحديثة.
جودة الطب والتكنولوجيا المتقدمة الموجودة بها - تتوفر في بعض الدول طواقم طبية ذو قدرات متفوقة عن بلدان أخرى, وخاصة في موضوع تشخيص الأمراض والتجهيز الحديث المتوفر في بلدان معينة التي تجذب السائح الطبي.
- التكلفة :
للحصول على علاج أو إجراء قد يكون أرخص في بلد آخر. يمكن أن تكون السياحة العلاجية محفوفة بالمخاطر لهذا من المفروض اتخاذ الخطوات اللازمة والقرار المهم من خلال التوجه الى طبيب مختص في بلدك وطلب فحص الموضوع بدقة والبحث عن توفر العلاج في بلدك وإذا الأمر غير متمكن فعليك فحص كل تكاليف الرحلة العلاجية قبل السفر, مهنية الأطباء, نسبة النجاح, مراحل العلاج, مهنية وجودة المستشفيات من ناحية التجهيز الطبي اللازم, القراءة والبحث المسبق قبل السفر عن البلد وثقافتها وتكاليف المعيشة بها حتى ولو لفترة قصيرة.
من هم وكلاء السياحة العلاجية
وكلاء السياحة العلاجية جزء لا يتجزأ من صناعة السياحة العلاجية وينصح بالتعامل فقط مع وكلاء سياحة مسجلين في دولتهم. على الرغم من أن الوكلاء الطبيين ليسوا معروفين جيدًا، إلا أنهم المسؤولون في الواقع عن السياح الذين يأتون إلى البلاد لاستخدام خدمات الطبيب في البلاد. هؤلاء الوكلاء الطبيون يتواصلون مع المرضى في الخارج، و يخبرونهم عن خدمات الطبيب, خدمات المستشفيات والمراكز الصحية المتوفرة, ترجمة الملفات الطبية، وفي الواقع هم التواصل يرافقونه طوال عملية الخدمة الطبية - من المراحل البيروقراطية الأولى، وحتى في وقت لاحق من العلاج نفسه.
وكلاء السياحة العلاجية
وكلاء السياحة العلاجية جزء لا يتجزأ من صناعة السياحة العلاجية. على الرغم من أن الوكلاء الطبيين ليسوا معروفين جيدًا ، إلا أنهم المسؤولون في الواقع عن السياح الذين يأتون إلى البلاد للاستمتاع بخدمات الطبيب في البلاد. هؤلاء الوكلاء الطبيون يتواصلون مع المرضى في الخارج ، و يخبرونهم عن خدمات الطبيب في إسرائيل ، وفي الواقع يرافقونه طوال عملية الخدمة الطبية - من المراحل البيروقراطية الأولى ، وحتى في وقت لاحق من العلاج نفسه.
حتى وقت قريب ، كانت ممارسة وكلاء السياحة العلاجية غير منظمة، وكان العديد من الوكلاء يتصرفون كما يحلو لهم، ويعملون تحت الرادار، بالاونة الاخيرة يتم تنظيم عملهم من خلال قوانين صارمة في بلدهم، عليهم اتباع القواعد المتعلقة بكيفية إصدار ترخيص وكيل طبي من أجل الحصول على ترخيص لممارسة في هذا المجال.
بشكل عام ، يتمثل دور وكيل السياحة العلاجية في العمل كحلقة وصل بين السياح الذين يصلون بغرض تلقي الخدمات الطبية، والمؤسسة الطبية المسؤولة عن رعايتهم.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن وكيل السياحة العلاجية لديه عدد غير قليل من الالتزامات:
استلام الملفات الطبية للمريض, ترجمتها وتسليم كافة المعلومات الطبية للمستشفيات التي يعني بها المريض,من ناحية أخرى يوفر الوكيل المعلومات التي تقدمها المؤسسة الطبية عنه. غالبًا لا يكون السائحون الطبيون على دراية باللغة الإنجليزية ولغات اخرى، وبالتالي فإن نقل المعلومات الكاملة من قبل الوكيل أمر بالغ الأهمية.
السرية الطبية, على الوكيل واجب الحفاظ على السرية الطبية تجاه السياح الطبيين فيما يتعلق بالمعلومات الطبية التي وصل إلى علمه. علاوة على ذلك، يجب على وكيل السياحة العلاجية الحصول على موافقة من السائحين الطبيين قبل القيام بأي إجراء يتعلق بتسليم المستندات الطبية وغيرها من المعلومات الطبية المتعلقة بالسياح. إذا وافق السائح الطبي على أن الوكيل سوف يقدم معلومات جزئية فقط، فإن الوكيل ملزم بإبلاغ المؤسسة الطبية بأن المعلومات الطبية جزئية وليست كاملة.
واجب حسن التصرف كوكيل سياحة علاجية تجاه السائحين. أيضا، يجب على الوكيل التصرف بطريقة مقبولة وصريحة.
تقديم عروض أسعار للسائح المعالج. يجب على الوكيل إبلاغ السائح بأي عرض أسعار تقدمه له المؤسسة الطبية وتفسير مراحل العلاج المتبعة والخاصة بالمستشفى وأطبائه. بعد إبلاغ السائح، يجب على الوكيل انتظار الرد على العرض، وتقديم موافقة للمؤسسة بالعرض إذا كان السائح قد وافق بالفعل على عرض الأسعار.
وظائف أخرى يقوم بها وكيل السياحة- ترجمة الملفات الطبية, خدمات المبيت والفنادق لعائلة المريض, استئجار سيارة, رحلات سياحية ودينية في عند زيارة البلد, خدمات ممرض/ممرضة خاصة على مدار الساعة.
بشكل عام لا يتم جباية تكاليف الخدمات الطبية الأساسية من المريض, المريض يدفع إلى المركز الطبي أو المستشفى مباشرة, وبعد عملية تلقي العلاج الوكيل يحصل على التكاليف من مزود الخدمة الطبية فقط.
المصدر : موقع Getteb خدمات السياحة العلاجية
*المعلومات الواردة في هذه المقالة هي لأغراض المعرفة العامة فقط ولا تشكل نصيحة طبية أو تشخيصًا أو علاجًا بأي شكل من الأشكال. إنه ليس بديلاً عن الاستشارة الطبية المتخصصة من طبيب مختص.