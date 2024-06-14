أطباء رجال في تخصص طب النساء و التوليد ـ ما رأيكم

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
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السلام عليكم
احبتي في اللمة الطيبة
ان تخصص طب النساء و التوليد كما يعلم الجميع هو
أحد التخصصات الطبية التي تختص بمجالات الرعاية الطبية للنساء عن طريق التركيز على مجال النساء و التوليد
و الحمل و الولادة و عمليات الوضع و القيصرية و حتى التلقيح خارج الرحم
ويهتم كذالك بالأمراض التي تصيب الأجهزة التناسلية في النساء

يعني طب خاص بالنساء و بأمور فيها حياء و خجل

المدام منذ مدة عندها اشكال خاص و خاص جدا منذ حوالي الشهرين
البارحة تيسر الأمر و اخذتها عند طبيبة مختصة
لله الحمد و المنة الدكتورة كانت رائعة و متواضعة و حريصة و دقيقة في عملها بارك الله فيها
الحالة كانت تستدعي تدقيق و رؤية مباشرة و ليس مجرد وصف للأمر
فلما كانت التشخيص جيد كان العلاج ادق

هنا جا بالي سؤال
وجود المرأة الطبيبة رحمة من الله كما وجود الصيدلية المرأة ايضا رحمة من الله
فلما تحكي المرأة لأختها المرأة و نحن مجتمع محافظ يكون الامر نوع من الحضارة و ليس العكس كما يعتقد البعض
ليس كسؤال الرجل للمرأة حتى اجاباتها له تكون غير دقيقة في الكثير من الاحيان
مهما تشرح له اضافة الى الاحراج الذي تجده المرأة في جوابها للرجل الطبيب او الصيدلي

سؤالي احبتي
الحمد لله وجود عدد لا بأس به من النساء الناجحات في طب النساء و الصيدلة
ربما الى حد الاكتفاء
ما الداعي او السبب الذي يجعل الرجل يختار تخصص طب النساء و التوليد في مجتمع محافظ
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