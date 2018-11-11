حل جميع الوضعيات الادماجية في مادة التاريخ - السنة الثانية ثانوي

المـــادة:-تـــاريخ



الوحدة التعلمية الأولى:الاستعمار الأوربيفي أفريقيا و آسيا و مقاومته 1815-1954





الوضعية الأولى :- الحركة الاستعمارية ( الظروف –الأسباب- الأهداف)



أ‌-مفهوم الاستعمار: مصطلح يعني امتداد السيطرة السياسية و الاقتصادية و .. لدولة ما على دولة أخرى



ب- مفهوم الحركة الاستعمارية: هي حركة سياسية و عسكرية ظهرت في أوربا في القرن 15 ثم توسعت خلال القرنين 18و19



-ظروف نشأتها: النهضة الأوربية وانعكاساتها / الكشوف الجغرافية / الثورة الصناعية و نتائجها : الاقتصادية و العسكرية / الصراع الحضاري بين الشرق الإسلامي و الغرب المسيحي / تراجع الدور الريادي للعالم الإسلامي



الأسباب : آ : الاقتصادية :- البحث عن المواد الأولية / البحث عن الأسواق الخارجية



- الحاجة المتزايدة لرؤوس الأموال



ب البشرية : - البحث عن مناطق إسكان فائض السكان /- التخلّص من المغامرين و المعارضة



ج الاستراتيجية : - تأمين مواصلاتها مع المستعمرات / - تحويلها إلى قواعد عسكرية



د الحضارية :- نشر الحضارة الأوربية ( رسالة الرجل الأبيض)/ - تبليغ الرسالة الدينية المسيحية



الأهداف الاقتصادية :- استنزاف-استثمار- ترويج السلع



الاستراتيجية و العسكرية :- السيطرة –تأمين المواصلات



الحضارية :- تثبيت الفكر الاستغلالي لدى الرجل الأبيض







الوضعية الثانية :- السيـاسة الاستعمارية في إفريقيا و آسيا (طرق ووسائل)







طرق تنفيذ المخططات الاستعمارية







- الطرق المباشرة : -إخضاع المناطق المحتلة بالقوة العسكرية و القمع (فرنسا في الجزائر)



- طمس شخصية المجتمعات المستعمرة ( سياسة الإدماج)



- الطرق غير المباشرة :إبقاء السلطة في أيدي رؤساء العشائر و القبائل



وسائل تنفيذ المخططات الاستعمارية







- ربط السلطة الوطنية بالحكم العام الفرنسي أو الإنجليزي في اتخاذ القرار لتسيير شؤون الحكم مثل



- الحماية البريطانية على مصر- الحماية الفرنسية على تونس و المغرب – الانتداب الأوربي في المشرق العربي



- اختلفت الوسائل ويمكن حصرها فيما يلي :-



- الامتيازات بأنواعها / دور الشركات التجارية و البنوك الأوربية / التدخل بدعوى حماية الأموال (الديون في تونس ) / الاتفاقيات والوعود السرية (سايكس بيكو-وعد بلفور)



انعكاسات السياسة الاستعمارية على القارتين



آ سياسيا :- إثارة مشاكل الأقليات و القوميات / ظهور مشاكل اللاجئين و المهاجرين / تغذية النزاعات الحدودية / ظهور الحركة الصهيونية كحركة عنصرية استعمارية /تغيير الخريطة السياسية لإفريقيا و آسيا



ب اقتصاديا: - نهب و استنزاف خيرات الشعوب المستعمرة / عرقلة التنمية في المستعمرات وربطه بالاقتصاد الأوربي



ج اجتماعيا :- تعميق الإحساس بالفوارق العرقية و الحضارية



- ظهور نخبة موالية للاستعمار



- سياسة الميز العنصري



سوء الأحوال الاجتماعية ( الثالوث الأسود







الوضعية الثالثة :- الكفاح التحرري في قارتي إفريقيا و آسيا )







1- مفهوم الحركة التحررية







-هي تنظيمات تظهر في المناطق التي تخضع للاستعمار و تأخذ أشكالا مختلفة إما سياسية أو عسكرية أو الاثنين معا معبرة عن رفض الاستعمار بأشكاله .



- حق إنساني طبيعي دولي يهدف إلى استعادة السيادة بجميع مظاهرها



آ الظــروف :-



- الـــداخلية - الوجود الاستعماري و ممارساته المختلفة / ظهور الفكر الإصلاحي ( محمد عبده) / ظهور الفكر السياسي و الفكر القومي و التحرري / تأثير الحربين العالميتين 1+2 على شعوب المستعمرات



- الخارجيــة :التنافس الاستعماري و انعكاساته /نجاح الثورات السياسية (الفرنسية و الأمريكية و الإنجليزية)



- مواثيق المنظمات الدولية ( عصبة الأمم – الهيئة- حق الشعوب تقرير مصيرها – مبادئ ولسن .... الخ )

ب : الأسبــــاب :-





* الداخلية :- السياسة الاستعمارية القائمة على الاستغلال و النهب/ ظهور نخبة وطنية ساهمت في نشر الوعي السياسي و القومي/ اكتساب الخبرة العسكرية من خلال المشاركة الفعلية في الحربين



- استقلال بعض الدول مباشرة بعد الحرب العالمية 2



* الخارجيــة :- الاستفادة من المبادئ و الأفكار التحررية / خيبة أمل الشعوب من الوعود الكاذبة وكذا مؤتمر الصلح / اهتزاز مكانة الدول الاستعمارية / مساندة الاتحاد السوفيتي وكذا المنظمات الدولية و الإقليمية



أهداف : التخلص من الوجود الاستعماري و كذا إرثه الثقيل / * تحقيق التضامن بين الدول المستعمرة للوقوف في وجه الصراعالاستعماري / * استكمال الاستقلال ببعديه السياسي و الاقتصادي







الوضعية الرابعة :- الحركات التحررية (أساليب ,وسائل,خصائص )



-أساليب الكفاح التحرري :أسلوب الكفاح المسلح / أسلوب الطرق الدستورية الشرعية (السلمية)



2-وسائل الكفاح التحرري : الوسائل العسكرية (مقاومة الأمير عبد القادر ، أحمد عرابي ، سعد زغلول 1919)



-إما أن تكون شعبية منظمة أو شعبية رسمية (أحمد باي –الجزائر)



-الوسائل السياسية :أحزاب سياسية (المظاهرات ) مقاطعة سياسية للانتخابات واقتصادية و اجتماعية.



-وسائل ثقافية ك جمعيات و نوادي ثقافية (التوعية و التحريض و الإصلاح) جمعية العلماء الملمين بقيادة ابن باديس .



3-خصائص الحركات التحررية :



-الحقد المشترك ضد الاستعمار و رفض وجوده / -تنوع وائل و أساليب الكفاح التحرري



-التزامن التاريخي لها و تبادل التأثير و التأثر / -تعدد الأطراف التي حاربتها (الاستعمار،الأنظمة ،العملية(



-تبني الشعوب لأهداف هذه الحركات



-استطاعت كلها من تحقيق أهدافها و فرض الاعتراف الدولي بها (الإسقلال الوطني لجميع شعوب المستعمرات)



4-طبيعة الحركات التحررية :



حركات وطنية متعددة الأبعاد (دينية،حضارية ،قومية )مثل الجزائر



-حركات وطنية قومية مثل مصر /-حركات ذات امتداد إيديولوجي مثل الفيتنام .



