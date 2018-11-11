حل جميع الوضعيات الادماجية في مادة التاريخ - السنة الثانية ثانوي

فاعل الخير
:: عضو مَلكِي ::
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المـــادة:-تـــاريخ
الوحدة التعلمية الأولى:الاستعمار الأوربيفي أفريقيا و آسيا و مقاومته 1815-1954
الوضعية الأولى :- الحركة الاستعمارية ( الظروف –الأسباب- الأهداف)
أ-مفهوم الاستعمار: مصطلح يعني امتداد السيطرة السياسية و الاقتصادية و .. لدولة ما على دولة أخرى
ب- مفهوم الحركة الاستعمارية: هي حركة سياسية و عسكرية ظهرت في أوربا في القرن 15 ثم توسعت خلال القرنين 18و19
-ظروف نشأتها: النهضة الأوربية وانعكاساتها / الكشوف الجغرافية / الثورة الصناعية و نتائجها : الاقتصادية و العسكرية / الصراع الحضاري بين الشرق الإسلامي و الغرب المسيحي / تراجع الدور الريادي للعالم الإسلامي
الأسباب : آ : الاقتصادية :- البحث عن المواد الأولية / البحث عن الأسواق الخارجية
- الحاجة المتزايدة لرؤوس الأموال
ب البشرية : - البحث عن مناطق إسكان فائض السكان /- التخلّص من المغامرين و المعارضة
ج الاستراتيجية : - تأمين مواصلاتها مع المستعمرات / - تحويلها إلى قواعد عسكرية
د الحضارية :- نشر الحضارة الأوربية ( رسالة الرجل الأبيض)/ - تبليغ الرسالة الدينية المسيحية
الأهداف الاقتصادية :- استنزاف-استثمار- ترويج السلع
الاستراتيجية و العسكرية :- السيطرة –تأمين المواصلات
الحضارية :- تثبيت الفكر الاستغلالي لدى الرجل الأبيض
الوضعية الثانية :- السيـاسة الاستعمارية في إفريقيا و آسيا (طرق ووسائل)
طرق تنفيذ المخططات الاستعمارية
- الطرق المباشرة : -إخضاع المناطق المحتلة بالقوة العسكرية و القمع (فرنسا في الجزائر)
- طمس شخصية المجتمعات المستعمرة ( سياسة الإدماج)
- الطرق غير المباشرة :إبقاء السلطة في أيدي رؤساء العشائر و القبائل
وسائل تنفيذ المخططات الاستعمارية
- ربط السلطة الوطنية بالحكم العام الفرنسي أو الإنجليزي في اتخاذ القرار لتسيير شؤون الحكم مثل
- الحماية البريطانية على مصر- الحماية الفرنسية على تونس و المغرب – الانتداب الأوربي في المشرق العربي
- اختلفت الوسائل ويمكن حصرها فيما يلي :-
- الامتيازات بأنواعها / دور الشركات التجارية و البنوك الأوربية / التدخل بدعوى حماية الأموال (الديون في تونس ) / الاتفاقيات والوعود السرية (سايكس بيكو-وعد بلفور)
انعكاسات السياسة الاستعمارية على القارتين
آ سياسيا :- إثارة مشاكل الأقليات و القوميات / ظهور مشاكل اللاجئين و المهاجرين / تغذية النزاعات الحدودية / ظهور الحركة الصهيونية كحركة عنصرية استعمارية /تغيير الخريطة السياسية لإفريقيا و آسيا
ب اقتصاديا: - نهب و استنزاف خيرات الشعوب المستعمرة / عرقلة التنمية في المستعمرات وربطه بالاقتصاد الأوربي
ج اجتماعيا :- تعميق الإحساس بالفوارق العرقية و الحضارية
- ظهور نخبة موالية للاستعمار
- سياسة الميز العنصري
سوء الأحوال الاجتماعية ( الثالوث الأسود
الوضعية الثالثة :- الكفاح التحرري في قارتي إفريقيا و آسيا )
1- مفهوم الحركة التحررية
-هي تنظيمات تظهر في المناطق التي تخضع للاستعمار و تأخذ أشكالا مختلفة إما سياسية أو عسكرية أو الاثنين معا معبرة عن رفض الاستعمار بأشكاله .
- حق إنساني طبيعي دولي يهدف إلى استعادة السيادة بجميع مظاهرها
آ الظــروف :-
- الـــداخلية - الوجود الاستعماري و ممارساته المختلفة / ظهور الفكر الإصلاحي ( محمد عبده) / ظهور الفكر السياسي و الفكر القومي و التحرري / تأثير الحربين العالميتين 1+2 على شعوب المستعمرات
- الخارجيــة :التنافس الاستعماري و انعكاساته /نجاح الثورات السياسية (الفرنسية و الأمريكية و الإنجليزية)
- مواثيق المنظمات الدولية ( عصبة الأمم – الهيئة- حق الشعوب تقرير مصيرها – مبادئ ولسن .... الخ )
ب : الأسبــــاب :-
* الداخلية :- السياسة الاستعمارية القائمة على الاستغلال و النهب/ ظهور نخبة وطنية ساهمت في نشر الوعي السياسي و القومي/ اكتساب الخبرة العسكرية من خلال المشاركة الفعلية في الحربين
- استقلال بعض الدول مباشرة بعد الحرب العالمية 2
* الخارجيــة :- الاستفادة من المبادئ و الأفكار التحررية / خيبة أمل الشعوب من الوعود الكاذبة وكذا مؤتمر الصلح / اهتزاز مكانة الدول الاستعمارية / مساندة الاتحاد السوفيتي وكذا المنظمات الدولية و الإقليمية
أهداف : التخلص من الوجود الاستعماري و كذا إرثه الثقيل / * تحقيق التضامن بين الدول المستعمرة للوقوف في وجه الصراعالاستعماري / * استكمال الاستقلال ببعديه السياسي و الاقتصادي
الوضعية الرابعة :- الحركات التحررية (أساليب ,وسائل,خصائص )
-أساليب الكفاح التحرري :أسلوب الكفاح المسلح / أسلوب الطرق الدستورية الشرعية (السلمية)
2-وسائل الكفاح التحرري : الوسائل العسكرية (مقاومة الأمير عبد القادر ، أحمد عرابي ، سعد زغلول 1919)
-إما أن تكون شعبية منظمة أو شعبية رسمية (أحمد باي –الجزائر)
-الوسائل السياسية :أحزاب سياسية (المظاهرات ) مقاطعة سياسية للانتخابات واقتصادية و اجتماعية.
-وسائل ثقافية ك جمعيات و نوادي ثقافية (التوعية و التحريض و الإصلاح) جمعية العلماء الملمين بقيادة ابن باديس .
3-خصائص الحركات التحررية :
-الحقد المشترك ضد الاستعمار و رفض وجوده / -تنوع وائل و أساليب الكفاح التحرري
-التزامن التاريخي لها و تبادل التأثير و التأثر / -تعدد الأطراف التي حاربتها (الاستعمار،الأنظمة ،العملية(
-تبني الشعوب لأهداف هذه الحركات
-استطاعت كلها من تحقيق أهدافها و فرض الاعتراف الدولي بها (الإسقلال الوطني لجميع شعوب المستعمرات)
4-طبيعة الحركات التحررية :
حركات وطنية متعددة الأبعاد (دينية،حضارية ،قومية )مثل الجزائر
-حركات وطنية قومية مثل مصر /-حركات ذات امتداد إيديولوجي مثل الفيتنام .
__________________________ يتبع ____________________________
الوحدة التعلمية الأولى:الاستعمار الأوربيفي أفريقيا و آسيا و مقاومته 1815-1954
الوضعية الأولى :- الحركة الاستعمارية ( الظروف –الأسباب- الأهداف)
أ-مفهوم الاستعمار: مصطلح يعني امتداد السيطرة السياسية و الاقتصادية و .. لدولة ما على دولة أخرى
ب- مفهوم الحركة الاستعمارية: هي حركة سياسية و عسكرية ظهرت في أوربا في القرن 15 ثم توسعت خلال القرنين 18و19
-ظروف نشأتها: النهضة الأوربية وانعكاساتها / الكشوف الجغرافية / الثورة الصناعية و نتائجها : الاقتصادية و العسكرية / الصراع الحضاري بين الشرق الإسلامي و الغرب المسيحي / تراجع الدور الريادي للعالم الإسلامي
الأسباب : آ : الاقتصادية :- البحث عن المواد الأولية / البحث عن الأسواق الخارجية
- الحاجة المتزايدة لرؤوس الأموال
ب البشرية : - البحث عن مناطق إسكان فائض السكان /- التخلّص من المغامرين و المعارضة
ج الاستراتيجية : - تأمين مواصلاتها مع المستعمرات / - تحويلها إلى قواعد عسكرية
د الحضارية :- نشر الحضارة الأوربية ( رسالة الرجل الأبيض)/ - تبليغ الرسالة الدينية المسيحية
الأهداف الاقتصادية :- استنزاف-استثمار- ترويج السلع
الاستراتيجية و العسكرية :- السيطرة –تأمين المواصلات
الحضارية :- تثبيت الفكر الاستغلالي لدى الرجل الأبيض
الوضعية الثانية :- السيـاسة الاستعمارية في إفريقيا و آسيا (طرق ووسائل)
طرق تنفيذ المخططات الاستعمارية
- الطرق المباشرة : -إخضاع المناطق المحتلة بالقوة العسكرية و القمع (فرنسا في الجزائر)
- طمس شخصية المجتمعات المستعمرة ( سياسة الإدماج)
- الطرق غير المباشرة :إبقاء السلطة في أيدي رؤساء العشائر و القبائل
وسائل تنفيذ المخططات الاستعمارية
- ربط السلطة الوطنية بالحكم العام الفرنسي أو الإنجليزي في اتخاذ القرار لتسيير شؤون الحكم مثل
- الحماية البريطانية على مصر- الحماية الفرنسية على تونس و المغرب – الانتداب الأوربي في المشرق العربي
- اختلفت الوسائل ويمكن حصرها فيما يلي :-
- الامتيازات بأنواعها / دور الشركات التجارية و البنوك الأوربية / التدخل بدعوى حماية الأموال (الديون في تونس ) / الاتفاقيات والوعود السرية (سايكس بيكو-وعد بلفور)
انعكاسات السياسة الاستعمارية على القارتين
آ سياسيا :- إثارة مشاكل الأقليات و القوميات / ظهور مشاكل اللاجئين و المهاجرين / تغذية النزاعات الحدودية / ظهور الحركة الصهيونية كحركة عنصرية استعمارية /تغيير الخريطة السياسية لإفريقيا و آسيا
ب اقتصاديا: - نهب و استنزاف خيرات الشعوب المستعمرة / عرقلة التنمية في المستعمرات وربطه بالاقتصاد الأوربي
ج اجتماعيا :- تعميق الإحساس بالفوارق العرقية و الحضارية
- ظهور نخبة موالية للاستعمار
- سياسة الميز العنصري
سوء الأحوال الاجتماعية ( الثالوث الأسود
الوضعية الثالثة :- الكفاح التحرري في قارتي إفريقيا و آسيا )
1- مفهوم الحركة التحررية
-هي تنظيمات تظهر في المناطق التي تخضع للاستعمار و تأخذ أشكالا مختلفة إما سياسية أو عسكرية أو الاثنين معا معبرة عن رفض الاستعمار بأشكاله .
- حق إنساني طبيعي دولي يهدف إلى استعادة السيادة بجميع مظاهرها
آ الظــروف :-
- الـــداخلية - الوجود الاستعماري و ممارساته المختلفة / ظهور الفكر الإصلاحي ( محمد عبده) / ظهور الفكر السياسي و الفكر القومي و التحرري / تأثير الحربين العالميتين 1+2 على شعوب المستعمرات
- الخارجيــة :التنافس الاستعماري و انعكاساته /نجاح الثورات السياسية (الفرنسية و الأمريكية و الإنجليزية)
- مواثيق المنظمات الدولية ( عصبة الأمم – الهيئة- حق الشعوب تقرير مصيرها – مبادئ ولسن .... الخ )
ب : الأسبــــاب :-
* الداخلية :- السياسة الاستعمارية القائمة على الاستغلال و النهب/ ظهور نخبة وطنية ساهمت في نشر الوعي السياسي و القومي/ اكتساب الخبرة العسكرية من خلال المشاركة الفعلية في الحربين
- استقلال بعض الدول مباشرة بعد الحرب العالمية 2
* الخارجيــة :- الاستفادة من المبادئ و الأفكار التحررية / خيبة أمل الشعوب من الوعود الكاذبة وكذا مؤتمر الصلح / اهتزاز مكانة الدول الاستعمارية / مساندة الاتحاد السوفيتي وكذا المنظمات الدولية و الإقليمية
أهداف : التخلص من الوجود الاستعماري و كذا إرثه الثقيل / * تحقيق التضامن بين الدول المستعمرة للوقوف في وجه الصراعالاستعماري / * استكمال الاستقلال ببعديه السياسي و الاقتصادي
الوضعية الرابعة :- الحركات التحررية (أساليب ,وسائل,خصائص )
-أساليب الكفاح التحرري :أسلوب الكفاح المسلح / أسلوب الطرق الدستورية الشرعية (السلمية)
2-وسائل الكفاح التحرري : الوسائل العسكرية (مقاومة الأمير عبد القادر ، أحمد عرابي ، سعد زغلول 1919)
-إما أن تكون شعبية منظمة أو شعبية رسمية (أحمد باي –الجزائر)
-الوسائل السياسية :أحزاب سياسية (المظاهرات ) مقاطعة سياسية للانتخابات واقتصادية و اجتماعية.
-وسائل ثقافية ك جمعيات و نوادي ثقافية (التوعية و التحريض و الإصلاح) جمعية العلماء الملمين بقيادة ابن باديس .
3-خصائص الحركات التحررية :
-الحقد المشترك ضد الاستعمار و رفض وجوده / -تنوع وائل و أساليب الكفاح التحرري
-التزامن التاريخي لها و تبادل التأثير و التأثر / -تعدد الأطراف التي حاربتها (الاستعمار،الأنظمة ،العملية(
-تبني الشعوب لأهداف هذه الحركات
-استطاعت كلها من تحقيق أهدافها و فرض الاعتراف الدولي بها (الإسقلال الوطني لجميع شعوب المستعمرات)
4-طبيعة الحركات التحررية :
حركات وطنية متعددة الأبعاد (دينية،حضارية ،قومية )مثل الجزائر
-حركات وطنية قومية مثل مصر /-حركات ذات امتداد إيديولوجي مثل الفيتنام .
__________________________ يتبع ____________________________