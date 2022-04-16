مصطلحات التاريخ ثالثة ثانوي

_الكتلة الغربیة: نقصد بھا المعسكر اللیبرالي (العالم الأول) الذي تتزعمھ الو.م.أ ویتألف بشكل خاص

من كندا و الیابان وأسترالیا.

_الدیمقراطیات الشعبیة : ھي مجموعة من دول شرق أوروبا الاشتراكیة التي كانت بمثابة أقمار تدور

في فلك إ.س وتلتزم بسیاستھ وھي بولندا.ألمانیا الشرقیة . رومانیا.بلغاریا .

المجر.ألبانیا.تشوسلوفكیا.

_حق الفیتو : ھو حق منحتھ الدول الخمسة الدائمة في مجلس الأمن لنفسھا والذي منح لھا إمتیازات

وسلطات دیكتاتوریة وھي الو.م,أ . فرنسا . بریطانیا . روسیا . الصین الشعبیة .

_حركات التحرر 1965 : تنظیم سیاسي ومسلح لمناظلین ثوریین ضد الوجود الإستعماري وھي شكل

من أشكال المقاومة والنضال الوطني .

_الصھیونیة : مصطلح سیاسي دیني عنصري ظھر عام 1897 ویرمي إلى إقامة وطن قومي للیھود

الشتات .

_توازن الرعب : یقصد التوازن في میزان القوى أي إمتلاك كل من إ.س والو.م,أ لأسلحة الدمار

الشامل.

_مشروع إیزنھاور : ھو مشروع إقتصادي وضعھ الرئیس الأمریكي إیزنھاور في 5 جانفي 1957

بمنطقة الشرق الأوسط بھدف مواجھة المد الشیوعي والتحرري .

_مؤتمر مالطا : ھو اللقاء الذي جمع بین الرئیس جورج بوش والرئیس میخائیل غورباتشوف على

متن الباخرة السوفیاتیة تناول اللقاء دراسة تخفیف الأسلحة وإعطاء دفع جدید للتعاون .

_مجموعة الدول المستقلة : تشكلت المجموعة في 8سبتمبر 1991 في روسیا البیضاء بین كل من

روسیا أوكرانیا .

_ الإیجابي : ھي سیاسة تبنتھا دول حركة عدم الإنحیاز تقوم على نبذ مبدأ الإرتباط بأنھ كتلة وتجنب

الحروب ومناصرة القضایا .

_التبعیة: نظام سیاسي و إقتصادي تخضع بموجبھا إحدى الدول لدولة أخرى .

_سیاسة التطویق : ھي السیاسة التي تبناھا الرئیس الأمریكي ترومان وتعني الحصار والعزل وتھدف

الى محاصرة المعسكر الشیوعي بسلسلة من الأحلاف و القواعد





_تقریر المصیر : ھو أحد مبادىء ولسون الأربعة عشر التي جاء بھا الى المؤتمر الصلح بعد الحرب

العالمیة الأولى وھو مبدأ یقر بحق الشعوب في إسترجاع سیادتھا .

_حلف بغداد: ھو حلف عسكري للمعسكر الغربي تأسس في 24 فیفري 1955ویضم برطانیا . العراق

.إیران . باكستان .تركیا . وأصبح مقره أنقره عاصمة تركیا .

_حلف جنوب شرق آسیا : ھو حلف غربي تأسس في 8سبتمبر 1954مقره مانیلا عاصمة الفلبین

بھدف حمایة المصالح الدول الرأسمالیة ویضم و.م.أ .بریطانیا. فرنسا .استرالیا. أرلندا .الفلبین

.تایلاندا. باكستان .

_منظمة الكومیكون :ھي مجلس التعاون والتبادل الإقتصادي تأسس في 25جانفي 1949وھي منظمة

إقتصادیة تھدف الى تنسیق التعاون بین دول الشرق ووسط أوروبا تحت إشراف إ.س للرد على

مشزوع مارشال.

_مبدأ ترومان: صدر في 12 مارس1947 یقوم على تقدیم المساعدات المالیة للأنظمة الدیمقراطیة في

أوروبا بھدف التصدي للحركات الشیوعیة المدعمة من طرف إ.س .

_قناة السویس : ھي القناة التي تمتد من مدینة بور سعید على البحر المتوسط إلى الخلیج السویس

على البحر الأحمر یبلغ طولھا 190كلم وعرضھا 190كلم وعمقھا 19كلم عملیة بناؤھا 15أوت

1859وتم تدشینھا في 15أفریل1869م .

_البیت الأبیض: ھو مقر مجلس الشیوخ والحكومة الفیدرالیة بعاصمة و.م.أ واشنطن .

_حرب النجوم: برنامج أمریكي للدفاع الإستراتیجي یتمثل في إقامة مظلة من الأقمار و الصواریخ

المثبتةعلى السفن الفضائیة .

_واترغیت : فضیحة وقعت في عھد الرئیس نیكسون عام 1972عندما ضبطت الشرطة أشخاصا

وضعو تنصیت في الحزب الدیمقراطي .

_الھیئة المركزیة للإستخبارات : ھي ھیئة إستخبارتیة أمریكیة تأسست عام 1947بموجب قانون

الأمن القومي وتقوم بالجوسسة.

_یالطا : مدینة في شبھ جزیرة القرم بروسیا إنعقد فیھا مؤتمر بین الحلفاء في 14جانفي 1945





_مشروع مارشال: ھو المشروع الذي جاء بھ وزیر الخارجیة الأمریكي جورج مارشال في 5جوان

1947 وھو عبارة عن مساعدات إقتصادیة وجھت لإعادة بناء أوروبا الغربیة بھدف إحتواء الحركات

الشیوعیة .

_مجلس الأمن الدولي: ھو الجھاز التنفیذي في ھیئة الأمم المتحدة الرئیسیة الذي یتكون من 5دول

دائمة وھي و.م.أ ,روسیا ,بریطانیا, فرنسا , الصین و دول غیر دائمة وإفریقیا,وآسیا,وأمریكا

اللاتینیة,وأوروبا الغربیة ,واوروبا الشمالیة

_البیان: تسریح كتابي یشرح ویعرف بقضیة ما.

_عملیة تحریریة: رد فعل شعبي بعملیات عسكریة قصد إسترجاع السیادة.

_الإستقلال : التحرر من الوجود الإستعماري وإسترجاع السیادة الوطنیة.على الارضز

_النظام الدولي الجدید:یقصد بھ فرض وجھ النظرالامریكیة للالیات سیر العلاقات الدولیة بعد انھیار

المعسكر الشیوعي و نھایة الحرب الباردة 1990 بما یخدم مصالحھا و مصالح حلفائھا .

_العالم الحر ھوالتسمیة التي اطلقتھا الكتلة الغربیة الراسمالیة على نفسھا تمییزا عن الدول الشیوعیة

التي اطلقت علیھا اسم دول الستار الحدیدي .

_الحلف الكبیر یقصد بھ التحالف بین اللأتحاد السوفیاتي و الدول الغربیة أثناء الحرب العالمیة الثانیة

و الذي إنھار بمجرد زوال خطر النازیة

_الخط الساخن أو الأحمر خط ھاتفي یربط مباشرة بین البیت الیض الأمریكي و الكریملین السوفیاتي

أنشئ في 1963 لتسھیل الأتصال بین قادة العملاقین

_صندوق النقد الدولي :مؤسسة مالیة دولیة تأسست في مؤتمر في بروتن وودز سنة 1944الذي

وضعت فیھ النظام المالي الدولي الذي مزال یحكم العلاقات المالیة مقره واشنطن .

_بیان فیفري 1943: یعرف أیضا بیان الشعب الجزائري وقد تضمنت مطالب مشتركة تقدم بھا لقیادة

الحلفاء و السلظات الفرنسیة كل من حزب الشعب الجزائري جمعیة العلماء و جماعة النواب أبرز

ماجاء فیھ استنكار المطالبة بتطبیق دستور خاص یضمن الحریة لجمیع سكانھا.

_حركة أجباب البیان والحریة:تكتل وطني تأسس في أواخر الحرب العالمیة الثانیة.14مارس1945ضم

التكتلات التي شاركت في إعداد بیان فیفري .ترأسھا فرحات عباس وكان مقرھا مدینة



سطیف,وتطورت أھدافھامن الدفاع عن مطالب الشعب التي وردت في البیان إلى مطالب إسقلالیة.

_المنظمة الخاصة : منظمة سریة شبھ عسكریة,أنشأتھا حركة إنتصار الحریات الدیمقراطیة في

فیفري1947.بھدف الإعداد للثورة المسلحة.أكتشف أمرھا في مارس1950.

_المركزیون:ھم أعضاء اللجنة المركزیة لحركة الانتصار الحریات الدیمقراطیة الذین عارضو مصالي

الحاج وأنصاره أبرزھم بن یوسف بن خدة, وحسین لحول.

_المجاھد:ھو الذي یباشر العمل العسكري في الجبال وباللباس العسكري.

_المسبل: ھو الذي یقوم بأعمال مدنیة لصالح الثورة.كمد الجیش التحریر بالمؤونة وتزویده

بالمعلومات حول تحركات العدو ونشاط العملاء.والإعتناء بالجرحى.

_الفدائي:یقوم بعملیات فدائیة في المدن والقرى ویباشر عملھ بالزي المدني.

_معركة الجزائر:ھب أشھر معارك الجزائر التي خاضتھا جبھة التحریر الوطني , داخل المدن جرت

وقائعھا في مدینة الجزائر بین دیسمبر1956 وسبتمبر1957وإعتمدت على العملیات الفدائیة ووضع

القنابل في محلات الموستوطنین وكان للمرأة الجزائریة دور بارز فیھا.

_فلاقة: كلمة تطلق على المجرمین وقطاع الطرق وھي من الأوصاف التي أطلقھا الفرنسیون على

المجاھدین الجزائرین.

_الحركي (القومي) : تسمیة تطلق على من یعادي الثورة ویتعاون مع فرنسا بأي شكل من الأشكال

بلغ عددھم155ألف مجند .

_حرب العصابات: تعبیریطلق على اسلوب من القتال تقوم بھ مجموعة صغیرة من المحاربین و ترتكز

استراتیجیة ھذه الجماعة على الھجوم المباغ .

_الكمائن :ھي طریقة یطبقھا المجاھدون للایقاع بالقوات العسكریة الفرنسیة و ھي جزء من حرب

العصابات .

_الخطوط المكھربة : توصف ب " خطوط الموت " و ھي تتكون من شبكة اسلاك شائكة و مكورة و

اخرى ممتدة أفقیا و عمودیا مدعمة باسلاك مكھربة تصل قوتھا الى 12 أ لف فولط مع وجود أبراج

مراقبة ودوریات,مدرعة تجوب الخطوط لیل نھار أول ھذه الخطوط خط موریس سنة 1956على

الحدود الجزائریة التونسیة,والجزائریة المغربیة وخط شال سنة 1959الھدف من إنشاءھا ھو خنق

الثورة بمنع وصول أي مساعدات إلیھا من الخارج.

_المناطق المحرمة: ھي مناطق یمنع على المواطنین دخولھاوھذا بعد أن یجبرسكانھا على مغادرتھا

بھدف عزلھم عن الثورة وقد ھجر السكان ھذه المناطق إلى المحتشدات ونزح بعضھم إلى المدن.

_مخطط شال:ھو برنامج عسكري ینسب لقائد القوات الفرنسیة الجنرال شال ویتضمن تركیز العملیات

العسكریة للجیش الفرنسي في منطقة محددة والبقاء فیھا مدة معینة.

_الفرق الإداریة المتخصصة: تسمى بإختصار (لاصاص)وھي فرق متخصصة في الحرب

النفسیة,أقیمت مكاتبھا في المحتشدات وبالقرب من المراكز العسكریة,الفرنسیة وھي تتكون من ضباط

تخصصوا في دراسة عادات ولھجات السكان یعاونھم عملاء من الجزائرین مھمتھم تحطیم معنویات

المواطنین ونشر الاخبار والإشاعات الكاذبة حول الثورة .

_منضمة الجیش السري:منضمة إرھابیة تشكلت في فیفري1961من غلاة المستوطنین والجنرالات

_AOASالرافضین

للمفاوضات إرتكبت جرائم بشعة قامت بإغتیال المواطنین العزل وإضرام النار في المدارس والبلدیات

والمخازن.

_الھیئة التنفیذیة المؤقتة:ھي ھیئة تتألف من9أعضاء جزائریین و3فرنسین تشكلت بالإتفاق بین

الحكومة الجزائریة المؤقتة والحكومة الفرنسیة,لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة من

19مارس1962الى غایة تنظیم الإستفتاء.

_الإستعمار الجدید : ھو إستعمار غیر مباشر یعتمد في سیطرتھ على الدول أسالیب سیاسیة واقتصادیة

وثقافیة وھذا النوع من الإستعمار مارستھ القوى الإستعماریة التقلیدیة كل من الو.م.أ وإ.س وكذالك

من خلال عملیة الإستقطاب الإدیولوجي.

_ وعد بلفور:عبارة عن رسالة خطیة وجھھا یوم 2 نوفمبر1917 وزیر الخارجیة البریطانیة "جیمس

آثر بلفور"وھو یھودي,إلى أحد أثریاء الیھود وھو "روتشلد"یبدي فیھا تأیید بلاده لفكرة إنشاءوطن

قومي للیھود في فلسطین وذالك مقابل تقدیم الیھود الدعم المالي والإعلامي لبریطانیا في حربھا ضد

ألمانیا.

_عملاء:الخونة الموالین للعدو. _سباق التسلح:السیاسة العسكریة المنتھجة من طرف المعسكرین

بھدف التفوق في المجال العسكري بمختلف أنواع الأسلحة.





يتبع...