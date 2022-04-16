مصطلحات التاريخ ثالثة ثانوي

Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
9,323
النقاط
2,801
محل الإقامة
مَمْلَكَتِي اَلْحـَزينَة
الجنس
أنثى
السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ




الاستعمار التقلیدي:ھو أسلوب إستعماري مباشر یعتمد على القوة و التسلط على الدولة المستعمرة
تزعمتھ دول أوروبا الغربیة مثل:فرنسا-بریطانیا-إیطالیاا.
الإستعمار الجدید:ھو إستعمار غیر مباشر یعتمد في سیطرتھ على الدول وھذا النوع من الإستعمار
مارستھ القوى الإستعماریة التقلیدیة كل من و.م.أ و إ.س .
إستعمار مقنع:ظھور بعد الحرب العالمیة 2 وھو إستعمار غیر مباشر یتستر وراء العولمة والتجارة.
إتفاقیات:ھي إتفاقیات ثنائیة الإستقلال بین دولة مستعمرة ودولة مستقلة و حكومة تعترف فیھا الدولة
المستعمرة باستقلال الدولة المستعمرة.
التحرر السیاسي :و ھو التخلص من الوجود الاستعماري و انشاء دولة مستقلة و حكومة داخلیة.
التبعیة: ھي ارتباط دولة بدولة اخرة سیاسیا و اقتصادیا مما یؤثر على تنمیتھا و استقلالیتھا .
المنضمات العالمیة : ھي التنضیمات ذات الطابع العالمي و على راسھا ھیئة الامم المتحدة و
مؤسساتھا الفرعیة .
الاستقرار السیاسي : ھو قدرة الدولةعلى توفیر الامن و ارساء الدیمقراطیة وتحقیق الھدوء في جمیع
المستویات.
التمییز العنصري: التفریق بین الافراد على اساس العرق او اللون او الدین اوالجنس .
الدیكتاتوریةاو الانضمة الفردیة : ھي نضام حكم شمولي یعتمد علي حكم الفرد في غیاب اي تمثیل
نیابي .
الحروب الاھلیة : ھي صراعات داخلیة تحركھا الاختلافات الدینیة اوالعرقیة او السیاسیة .
معاھدات السلام:ھي إتفاقیات تجمع بین اظراف الصراع بھدف تحقیق الامن و السلام.
المنظمات الیھودیة: ھي مجموعات یھودیة مھیكلة ذات توجھات مختلفة قصد تحقیق أھداف معینة
مثل الحركة الصھیونیة.
الحكم الذاتي: یطلق على إقلیم یتمتع بإسقلال تام في إدارة شؤونھ الداخلیة مع خضوعھ لسیادة دولة
أخرىفي السیاسة.
الإنتفاضة:ھو مواجھة الاحتلال بشتى الوسائل كالحجارة والاضرابات و الاحتجاجات.
المنظمات الغیر حكومیة:ھي منظمات أنشاھا المجتمع المدني ذات طابع تظامني ولا تتحكم فیھا الدول
ولا تتدخل في شؤونھا الداخلیة وھي منظماتمستقلة.


موجة التحرر العالمي: ھو سعي الشعوب المستعمرة إلى الاستقلال بشتى الوسائل بعد الحرب
العالمیة2.
_الإمبرالیة:ھي سیاسة الھیمنة التي تفرضھا دول كبرى على دول صغرى أو عدة دول في أشكال
مختلفة سیاسیا اقتصادیة وعسكریة.
_الشرق:یقصد بھ المعسكز الشیوعي الذي تتزعمھ إس ویقع شرق العالم.
_: یقصد بھ المعسكر الرأسمالي الذي تتزعمھ و.م.أ ویقع غرب العالم.
_الحلف الاطلنطي. حلف شمال الاطلسي. الناتو:حلف عسكري تابع للمعسكر الغربي الرأسمالي تقوده
الو.م.أ تأسس في 4 أكتوبر 1949 مقر بروكسل شكلتھ 12 دولة في واشنطن .
_حلف وارسو:حلف عسكري أنشأه إ.س في 14ماي 1955لمواجھة الاحلاف الغربیة وكان مقره
فرسوفیا عاصمة بولندا یتشكل من إ.س, وألمانیا الشرقبة,رومانیا,بلغاریا,والمجر.
_الصراع الإدیولوجي:ھو صراع مذھبي تحاشت فیھ الأطراف المتنازعة اللجوء الى الاستقلال .
_المجال الحیوي:یقصد بھ المناطق ذات المناطق الأھمیة الاستراتیجیة والاقتصادیة التي كانت
ولازالت محل الصراع بین القوى الكبرى السلاح بشكل مباشر (كل مظاھر الصراع) بین إ.س و و,م,أ
.
_سیاسة ملء الفراغ:تعبیر استعملھ الرئیس الامریكي ایزنھاور في الخمسینیات لتعویض الفراغ الذي
تركتھ بریطانیا في الشرق الاوسط .
صراع النفوذ:ھو تنافس بین القوى الكبرى سیاسیا و اقتصادیا على مناطق معینة من العالم تتمیز
بحیویتھا.
_سیاسة التكتل:ھي ظاھرة عالمیة تتمثل في اتحاد مجموعات او منظمات ذات مصالح وقواسم
مشتركة كالاتحاد الاوروبي والاتحاد المغاربي.
_القطبیة الثنائیة:ھو نظام دولي تعني وجود قوتین رئیسیتین متكافئتین اثناء الحرب الباردة تسیران
العلاقات الدولیة .
_سیاسة الاحلاف:ھي سیاسة تشكیل معسكر بین الدول الحلیفة والتي تجمع بینھم خصائص او روابط
سیاسیة عسكریة اقتصادیة مذھبیتھ متشابھة كحلف الناتو.
_سیاسة المشاریع: ھي احدى وسائل الحرب الباردة منذ 1947وھي عبارة عن سیاسة استراجیة
اغرائیة اقتصادیة اجتماعیة تعتمد على تقدیم مشاریع تحقیق اھداف مصلحیة كمشروع مارشال .
_الحرب الباردة:ھي مصطلح ظھر بعد الحرب العالمیة الثانیة لدلالة على حالة التوتر دولي بین
الراسمالي والاشتراكي دون اللجوء الى الحسم بینھا.

_الانفراج :والتقرب بین المعسكرین عن طریق السعي والعمل من اجل حل الخلافات بطرق سلمیة بین
الطرفین اي تحسین في العلاقات الدولیة.
_التعایش السلمي: ھو التزام سیاسي دولي جاء لتخفیف من الحرب الباردة ویعبر عن التعایش
السلمي في ظل الاحترام سیاسة الشعوب وعدم التدخل في شؤونھا الداخلیة واحترام ایدیولوجیة الاخر.
_الاحادیة القطبیة: ھي قیادة العالم بقطب واحد وھذا بعد تفكك المعسكرین ونھایة الحرب الباردة
فاصبحت الزعامة الدولیة بقیادة الو م ا فقط.
_الشرعیة الدولیة:ھي الاستناد الى المصادر المقننة والمشرعة للعلاقات الدولیة یمثلھا ھیئة باحترام
مواثیقیھا والبنود اللوائح الصادرة عنھا (الجمعیة العامة ومجلس الامن)
المنظمات الغیر حكومیة: ھي المنظمات التي انشأھا المجتمع المدني ذات طابع تظامني ولا تتحكم فیھا
الدول ولا تتدخل في شؤونھا وھي منظمات مستقلة.
_المنظمة العالمیة للتجارة:ھي منظمة دولیة تاسست سنة 1995في جنف خلفا لمنظمة الغات ومن
ابرز مھامھا إلغاء الحواجز الجمركیة ومراقبة التبادل الحر.
_الازمات الدولیة:ھي كل مظاھر التوتر في العلاقات الدولیة الناجمة عن مشكلات معقدة داخلیة
وخارجیة وما ینتج عنھا من انسداد في الاطراف المتدخلة في المشكلة كازمة برلین 1948
_الكومنفورم:6اكتوبر1947ھو مكتب الاعلام الشیوعي ھدفھ احیاء الاممیة الشیوعیة ونشر الشیوعیة
ومواجھة الراسمالیة.
_مبدأ جدانوف:1947 نسبة الى رجل الدولة السوفیاتي وھو الرد على مشروع مارشال الامریكي
ویعرف ببللشفة اوروبا الشرقیة ثم الاعلان عنھ اثناء انعقاده المؤتمر الدولي للاحزاب الشیوعیة في
اكتوبر 1947.
_الایدیولوجیة:ھي أفكار معتقدات تتبناھا مجموعة من الاشخاص او المجتمع مثل الادیولوجیة
الراسمالیة والاشتراكیة.
_الاستعمار:بسط سیطرة دولة ما على دولة اخرى بالقوة العسكریة واستغلال مواردھا الطبیعیة
والبشریة.
_الرأسمالیة:مذھب سیاسي واقتصادي ظھر بعد الثورة الصناعیة (القرن18 و 19(وینادي بالحریة
الفردیة وبالملكیة الخاصة بوسائل الانتاج.
_الدیموقراطیة: تنقسم الى قسمین:
-الدیموقراطیة اللیبیرالیة: ھي نظام سیاسي یقوم على فصل السلطات وضمان الحریات الاساسیة
الفردیة و الجماعیة.
-الدیموقراطیة الاشتراكیة وھو نظام یقوم على مبدأ المساواة بین الافراد في الحقوق والواجبات ویعمل
على تحقیق العدالة الاجتماعیة.






ي_منظمة الامم المتحدة: ھیئة اممیة تاسست عام1945 تظم الدول المستقلة مقرھا نیویورك تعمل على
تحقیق الامن و السلم في العالم.
_خطة مارشال: ھي خطة اقترحھا جورج مارشال وتتمثل في تقدیم مساعدات مالیة وفنیة للدول
الاوروبیة التي تضررت من ویلات الحرب العالمیة2
_الستار الحدیدي: تعبیر مجازي اطلقھ ونستون تشرشل في مارس 1946على الخط الوھمي 11درجة
الفاصل بین اوروبا الشرقیة واوروبا الغربیة
_سیاسة الاحتواء: احدى مفاھیم الحرب الباردة ساغھا سفیر الو,م,أ في موسكو جورج كینان
عام1947 وتدعو أمریكا الى مواجھة إ.س والاكتفاء باستعمال الضغط الاقتصادي .
_سیاسة التقارب: وتعني امكانیة وحتمیة التعایش السلمي بین الدول ذات الانظمة السیاسیة و
الاجتماعیة المتناقضة.
_ أسلحة الدمار الشامل:یقصد بھا الاسلحة الاستراجیة المتطورة مثل الاسلحة الذریة والھیدروحینیة
المدمرة.
_اتفاقیات سالت: ھي معاھدة الحد من انتاج الاسلحة الاستراجیة وھي الاتفاقیة التي تضع قیودا على
انتاج الصواریخ العابرة للقارات.
_جامعة الدول العربیة الجامعة العربیة:ھي منظمة دولیة سیاسیة عربیة كان صاحب الفكرة ھو وزیر
الخارجیة المملكة المتحدة (أنتوني ایدن) تأسست في 22 مارس 1945 ھدفھا اقامة رابطة سیاسیة
بین الدول العربیة وھي تظم حالیا 22دولة عربیة.
_ حركة عدم الانحیاز:ھي حركة سیاسیة إعتمدتھا مجموعة من الدول العالم الثالث ’أثناء الحرب
الباردة بغرض عدم الانحیاز الى أي معسكر غربي كان أم شرقي وكان تأسیسھا في مؤتمر بلغراد
6أكتوبر 1961 وبلغ عدد أعضاءھا 110دولة.
_الأحلاف العسكریة: تكتلات عسكریة تعمل على التنسیق والتعاون العسكري بھدف مواجھة خطر
العدو مثل حلف شمال الأطلسي الغربي وحلف وارسو الشرقي.
_الكتلة الشرقیة:ھي المعسكر الشیوعي الذي قاده الاتحاد السوفیاتي ویضم أوروبا الشرقیة والصین
الشعبیة.وكوریا الشمالیة والفیتنام وكوبا




يتبع .....​
 
Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
9,323
النقاط
2,801
محل الإقامة
مَمْلَكَتِي اَلْحـَزينَة
الجنس
أنثى

_الكتلة الغربیة: نقصد بھا المعسكر اللیبرالي (العالم الأول) الذي تتزعمھ الو.م.أ ویتألف بشكل خاص
من كندا و الیابان وأسترالیا.
_الدیمقراطیات الشعبیة : ھي مجموعة من دول شرق أوروبا الاشتراكیة التي كانت بمثابة أقمار تدور
في فلك إ.س وتلتزم بسیاستھ وھي بولندا.ألمانیا الشرقیة . رومانیا.بلغاریا .
المجر.ألبانیا.تشوسلوفكیا.
_حق الفیتو : ھو حق منحتھ الدول الخمسة الدائمة في مجلس الأمن لنفسھا والذي منح لھا إمتیازات
وسلطات دیكتاتوریة وھي الو.م,أ . فرنسا . بریطانیا . روسیا . الصین الشعبیة .
_حركات التحرر 1965 : تنظیم سیاسي ومسلح لمناظلین ثوریین ضد الوجود الإستعماري وھي شكل
من أشكال المقاومة والنضال الوطني .
_الصھیونیة : مصطلح سیاسي دیني عنصري ظھر عام 1897 ویرمي إلى إقامة وطن قومي للیھود
الشتات .
_توازن الرعب : یقصد التوازن في میزان القوى أي إمتلاك كل من إ.س والو.م,أ لأسلحة الدمار
الشامل.
_مشروع إیزنھاور : ھو مشروع إقتصادي وضعھ الرئیس الأمریكي إیزنھاور في 5 جانفي 1957
بمنطقة الشرق الأوسط بھدف مواجھة المد الشیوعي والتحرري .
_مؤتمر مالطا : ھو اللقاء الذي جمع بین الرئیس جورج بوش والرئیس میخائیل غورباتشوف على
متن الباخرة السوفیاتیة تناول اللقاء دراسة تخفیف الأسلحة وإعطاء دفع جدید للتعاون .
_مجموعة الدول المستقلة : تشكلت المجموعة في 8سبتمبر 1991 في روسیا البیضاء بین كل من
روسیا أوكرانیا .
_ الإیجابي : ھي سیاسة تبنتھا دول حركة عدم الإنحیاز تقوم على نبذ مبدأ الإرتباط بأنھ كتلة وتجنب
الحروب ومناصرة القضایا .
_التبعیة: نظام سیاسي و إقتصادي تخضع بموجبھا إحدى الدول لدولة أخرى .
_سیاسة التطویق : ھي السیاسة التي تبناھا الرئیس الأمریكي ترومان وتعني الحصار والعزل وتھدف
الى محاصرة المعسكر الشیوعي بسلسلة من الأحلاف و القواعد


_تقریر المصیر : ھو أحد مبادىء ولسون الأربعة عشر التي جاء بھا الى المؤتمر الصلح بعد الحرب
العالمیة الأولى وھو مبدأ یقر بحق الشعوب في إسترجاع سیادتھا .
_حلف بغداد: ھو حلف عسكري للمعسكر الغربي تأسس في 24 فیفري 1955ویضم برطانیا . العراق
.إیران . باكستان .تركیا . وأصبح مقره أنقره عاصمة تركیا .
_حلف جنوب شرق آسیا : ھو حلف غربي تأسس في 8سبتمبر 1954مقره مانیلا عاصمة الفلبین
بھدف حمایة المصالح الدول الرأسمالیة ویضم و.م.أ .بریطانیا. فرنسا .استرالیا. أرلندا .الفلبین
.تایلاندا. باكستان .
_منظمة الكومیكون :ھي مجلس التعاون والتبادل الإقتصادي تأسس في 25جانفي 1949وھي منظمة
إقتصادیة تھدف الى تنسیق التعاون بین دول الشرق ووسط أوروبا تحت إشراف إ.س للرد على
مشزوع مارشال.
_مبدأ ترومان: صدر في 12 مارس1947 یقوم على تقدیم المساعدات المالیة للأنظمة الدیمقراطیة في
أوروبا بھدف التصدي للحركات الشیوعیة المدعمة من طرف إ.س .
_قناة السویس : ھي القناة التي تمتد من مدینة بور سعید على البحر المتوسط إلى الخلیج السویس
على البحر الأحمر یبلغ طولھا 190كلم وعرضھا 190كلم وعمقھا 19كلم عملیة بناؤھا 15أوت
1859وتم تدشینھا في 15أفریل1869م .
_البیت الأبیض: ھو مقر مجلس الشیوخ والحكومة الفیدرالیة بعاصمة و.م.أ واشنطن .
_حرب النجوم: برنامج أمریكي للدفاع الإستراتیجي یتمثل في إقامة مظلة من الأقمار و الصواریخ
المثبتةعلى السفن الفضائیة .
_واترغیت : فضیحة وقعت في عھد الرئیس نیكسون عام 1972عندما ضبطت الشرطة أشخاصا
وضعو تنصیت في الحزب الدیمقراطي .
_الھیئة المركزیة للإستخبارات : ھي ھیئة إستخبارتیة أمریكیة تأسست عام 1947بموجب قانون
الأمن القومي وتقوم بالجوسسة.
_یالطا : مدینة في شبھ جزیرة القرم بروسیا إنعقد فیھا مؤتمر بین الحلفاء في 14جانفي 1945


_مشروع مارشال: ھو المشروع الذي جاء بھ وزیر الخارجیة الأمریكي جورج مارشال في 5جوان
1947 وھو عبارة عن مساعدات إقتصادیة وجھت لإعادة بناء أوروبا الغربیة بھدف إحتواء الحركات
الشیوعیة .
_مجلس الأمن الدولي: ھو الجھاز التنفیذي في ھیئة الأمم المتحدة الرئیسیة الذي یتكون من 5دول
دائمة وھي و.م.أ ,روسیا ,بریطانیا, فرنسا , الصین و دول غیر دائمة وإفریقیا,وآسیا,وأمریكا
اللاتینیة,وأوروبا الغربیة ,واوروبا الشمالیة
_البیان: تسریح كتابي یشرح ویعرف بقضیة ما.
_عملیة تحریریة: رد فعل شعبي بعملیات عسكریة قصد إسترجاع السیادة.
_الإستقلال : التحرر من الوجود الإستعماري وإسترجاع السیادة الوطنیة.على الارضز
_النظام الدولي الجدید:یقصد بھ فرض وجھ النظرالامریكیة للالیات سیر العلاقات الدولیة بعد انھیار
المعسكر الشیوعي و نھایة الحرب الباردة 1990 بما یخدم مصالحھا و مصالح حلفائھا .
_العالم الحر ھوالتسمیة التي اطلقتھا الكتلة الغربیة الراسمالیة على نفسھا تمییزا عن الدول الشیوعیة
التي اطلقت علیھا اسم دول الستار الحدیدي .
_الحلف الكبیر یقصد بھ التحالف بین اللأتحاد السوفیاتي و الدول الغربیة أثناء الحرب العالمیة الثانیة
و الذي إنھار بمجرد زوال خطر النازیة
_الخط الساخن أو الأحمر خط ھاتفي یربط مباشرة بین البیت الیض الأمریكي و الكریملین السوفیاتي
أنشئ في 1963 لتسھیل الأتصال بین قادة العملاقین
_صندوق النقد الدولي :مؤسسة مالیة دولیة تأسست في مؤتمر في بروتن وودز سنة 1944الذي
وضعت فیھ النظام المالي الدولي الذي مزال یحكم العلاقات المالیة مقره واشنطن .
_بیان فیفري 1943: یعرف أیضا بیان الشعب الجزائري وقد تضمنت مطالب مشتركة تقدم بھا لقیادة
الحلفاء و السلظات الفرنسیة كل من حزب الشعب الجزائري جمعیة العلماء و جماعة النواب أبرز
ماجاء فیھ استنكار المطالبة بتطبیق دستور خاص یضمن الحریة لجمیع سكانھا.
_حركة أجباب البیان والحریة:تكتل وطني تأسس في أواخر الحرب العالمیة الثانیة.14مارس1945ضم
التكتلات التي شاركت في إعداد بیان فیفري .ترأسھا فرحات عباس وكان مقرھا مدینة

سطیف,وتطورت أھدافھامن الدفاع عن مطالب الشعب التي وردت في البیان إلى مطالب إسقلالیة.
_المنظمة الخاصة : منظمة سریة شبھ عسكریة,أنشأتھا حركة إنتصار الحریات الدیمقراطیة في
فیفري1947.بھدف الإعداد للثورة المسلحة.أكتشف أمرھا في مارس1950.
_المركزیون:ھم أعضاء اللجنة المركزیة لحركة الانتصار الحریات الدیمقراطیة الذین عارضو مصالي
الحاج وأنصاره أبرزھم بن یوسف بن خدة, وحسین لحول.
_المجاھد:ھو الذي یباشر العمل العسكري في الجبال وباللباس العسكري.
_المسبل: ھو الذي یقوم بأعمال مدنیة لصالح الثورة.كمد الجیش التحریر بالمؤونة وتزویده
بالمعلومات حول تحركات العدو ونشاط العملاء.والإعتناء بالجرحى.
_الفدائي:یقوم بعملیات فدائیة في المدن والقرى ویباشر عملھ بالزي المدني.
_معركة الجزائر:ھب أشھر معارك الجزائر التي خاضتھا جبھة التحریر الوطني , داخل المدن جرت
وقائعھا في مدینة الجزائر بین دیسمبر1956 وسبتمبر1957وإعتمدت على العملیات الفدائیة ووضع
القنابل في محلات الموستوطنین وكان للمرأة الجزائریة دور بارز فیھا.
_فلاقة: كلمة تطلق على المجرمین وقطاع الطرق وھي من الأوصاف التي أطلقھا الفرنسیون على
المجاھدین الجزائرین.
_الحركي (القومي) : تسمیة تطلق على من یعادي الثورة ویتعاون مع فرنسا بأي شكل من الأشكال
بلغ عددھم155ألف مجند .
_حرب العصابات: تعبیریطلق على اسلوب من القتال تقوم بھ مجموعة صغیرة من المحاربین و ترتكز
استراتیجیة ھذه الجماعة على الھجوم المباغ .
_الكمائن :ھي طریقة یطبقھا المجاھدون للایقاع بالقوات العسكریة الفرنسیة و ھي جزء من حرب
العصابات .
_الخطوط المكھربة : توصف ب " خطوط الموت " و ھي تتكون من شبكة اسلاك شائكة و مكورة و
اخرى ممتدة أفقیا و عمودیا مدعمة باسلاك مكھربة تصل قوتھا الى 12 أ لف فولط مع وجود أبراج
مراقبة ودوریات,مدرعة تجوب الخطوط لیل نھار أول ھذه الخطوط خط موریس سنة 1956على
الحدود الجزائریة التونسیة,والجزائریة المغربیة وخط شال سنة 1959الھدف من إنشاءھا ھو خنق
الثورة بمنع وصول أي مساعدات إلیھا من الخارج.
_المناطق المحرمة: ھي مناطق یمنع على المواطنین دخولھاوھذا بعد أن یجبرسكانھا على مغادرتھا
بھدف عزلھم عن الثورة وقد ھجر السكان ھذه المناطق إلى المحتشدات ونزح بعضھم إلى المدن.
_مخطط شال:ھو برنامج عسكري ینسب لقائد القوات الفرنسیة الجنرال شال ویتضمن تركیز العملیات
العسكریة للجیش الفرنسي في منطقة محددة والبقاء فیھا مدة معینة.
_الفرق الإداریة المتخصصة: تسمى بإختصار (لاصاص)وھي فرق متخصصة في الحرب
النفسیة,أقیمت مكاتبھا في المحتشدات وبالقرب من المراكز العسكریة,الفرنسیة وھي تتكون من ضباط
تخصصوا في دراسة عادات ولھجات السكان یعاونھم عملاء من الجزائرین مھمتھم تحطیم معنویات
المواطنین ونشر الاخبار والإشاعات الكاذبة حول الثورة .
_منضمة الجیش السري:منضمة إرھابیة تشكلت في فیفري1961من غلاة المستوطنین والجنرالات
_AOASالرافضین
للمفاوضات إرتكبت جرائم بشعة قامت بإغتیال المواطنین العزل وإضرام النار في المدارس والبلدیات
والمخازن.
_الھیئة التنفیذیة المؤقتة:ھي ھیئة تتألف من9أعضاء جزائریین و3فرنسین تشكلت بالإتفاق بین
الحكومة الجزائریة المؤقتة والحكومة الفرنسیة,لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة من
19مارس1962الى غایة تنظیم الإستفتاء.
_الإستعمار الجدید : ھو إستعمار غیر مباشر یعتمد في سیطرتھ على الدول أسالیب سیاسیة واقتصادیة
وثقافیة وھذا النوع من الإستعمار مارستھ القوى الإستعماریة التقلیدیة كل من الو.م.أ وإ.س وكذالك
من خلال عملیة الإستقطاب الإدیولوجي.
_ وعد بلفور:عبارة عن رسالة خطیة وجھھا یوم 2 نوفمبر1917 وزیر الخارجیة البریطانیة "جیمس
آثر بلفور"وھو یھودي,إلى أحد أثریاء الیھود وھو "روتشلد"یبدي فیھا تأیید بلاده لفكرة إنشاءوطن
قومي للیھود في فلسطین وذالك مقابل تقدیم الیھود الدعم المالي والإعلامي لبریطانیا في حربھا ضد
ألمانیا.
_عملاء:الخونة الموالین للعدو. _سباق التسلح:السیاسة العسكریة المنتھجة من طرف المعسكرین
بھدف التفوق في المجال العسكري بمختلف أنواع الأسلحة.


يتبع...
 
Rayhan

Rayhan

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
9,323
النقاط
2,801
محل الإقامة
مَمْلَكَتِي اَلْحـَزينَة
الجنس
أنثى

_برنامج فیولیت:برنامج إصلاحي ینسب إلى موریس فیولیت في عھد حكومة الجبھة الشعبیة
الفرنسیة وقد قبل بالرفض .
_إعتقلات:تلك الأسالیب الفرنسیة المتمثلة في السجن والإقامة الجبریة والنفي .
_رجال الیمین: ھي جماعة النخبة الذین طالبو بالإصلاحات في ظل الشرعیة الفرنسیة.
_رجال الیسار:التیار الإستقلالي (حزب الشعب الجزائري)المطالب والمتمسك بالإستقلال.
_تدویل القضیة : التعریف بالقضیة الجزائریة في المحافل الدولیة والدعایة للثورة الجزائریة لكسب
حلفائھا.
_المؤتمر الإسلامي:ھو تجمع سیاسي ضم مختلف الإتجاھات الوطنیة بإستثناء نجم شمال إفریقیا ,عقد
في 7جوان1936.
_سیاسة القمع: ھي سیاسة مارستھا فرنسا بھدف القضاء على الثورة بإستعمال مختلف الوسائل
كالتعذیب والإبادة .
_المواثیق : وھو المرجعیات والمبادئ الأساسیة المتفق علیھا مثل میثاق الصومام .
_البرنامج: ھو خط عمل تتضمن مجموعة من الأفكار والمبادئ لتحقیق أھداف معینة .
_البیان :ھووثیقة تتضمن مجموعة من المطالب أو التوضیحات .
_الدیبلوماسیة : ھي النشاط السیاسي الخارجي للتعریف القضیة الجزائریة في المحافل الدولیة.
_المدى التحرري: ھوإنتشار الحركات التحرریة والفكر التحرري في العالم خاصة بعد الحرب العالمیة
الثانیة .
_التیار الثوري :ھو إتجاه ظھر في حزب حركة الإنتصار للحریات الدیمقراطیة ,یؤمن حتمیة الثورة
المسلحة في الكفاح ضد المستعمر .
_مشروع سوستال:ھو الحصار العسكري والذي فرضھ الحاكم الفرنسي بالجزائر "جاك سوستال"على
منطقة الأوراس بھدف القضاء على الثورة .
_المكاتب الفرنسیة : ھي ھیئات أنشأتھا فرنسا بھدف مراقبة الجزائرین یرأسھا ضابط فرنسي
ویساعده مجموعة من الجزائرین .
_النشاط المسلح: ھي العمل الذي یستخدم فیھ السلاح كوسیلة یھدف إلى التخلص من الھیمنة
الإستعماریة مثل الثورة الجزائریة 1954. 1962.
_مشروع قسنطینة : ھو مشروع إستعماري دعائي أعلنھ الجنرال دیغول في 4أكتوبر1958 بقسنطینة
ویتضمن بناء ألف مسكن لإیواء ملیون شخص وھو مشروع إستعماري ھدفھ إفشال الثورة وفصل
الشعب عنھا

_مخطط موریس : خط إستأصالي وضعتھ فرنسا بھدف فصل الثورة عن الشعب .
_سلم الشجعان :نداء أطلقھ الجنرال دیغول في 23أكتوبر 1958طالب فیھ الثوار تسلیم أسلحتھم مقابل
ضمان حریتھم وسلامتھم .
_المحتشدات :ھي أماكن نائیة یتم فیھا تجمیع السكان بصورة إجباریة بعد ترحیلھم من قرائھم بھدف
عزلھم عن الثورة.
_مخطط شال و موریس : عبارة عن حواجز تتكون من أسلاك شائكة و مكھربة مدعمة بمساحات من
الألغام المتفجرة أقامتھا فرنسا على الحدود الشرقیة و الغربیة للجزائر بھدف القضاء على الثورة



إنتهى

في الاخير
نتمنى لكم التوفيق
كما لا تنسونا من صالح دعائكم



 
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