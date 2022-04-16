مصطلحات التاريخ ثالثة ثانوي

Rayhan
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ
الاستعمار التقلیدي:ھو أسلوب إستعماري مباشر یعتمد على القوة و التسلط على الدولة المستعمرة
تزعمتھ دول أوروبا الغربیة مثل:فرنسا-بریطانیا-إیطالیاا.
الإستعمار الجدید:ھو إستعمار غیر مباشر یعتمد في سیطرتھ على الدول وھذا النوع من الإستعمار
مارستھ القوى الإستعماریة التقلیدیة كل من و.م.أ و إ.س .
إستعمار مقنع:ظھور بعد الحرب العالمیة 2 وھو إستعمار غیر مباشر یتستر وراء العولمة والتجارة.
إتفاقیات:ھي إتفاقیات ثنائیة الإستقلال بین دولة مستعمرة ودولة مستقلة و حكومة تعترف فیھا الدولة
المستعمرة باستقلال الدولة المستعمرة.
التحرر السیاسي :و ھو التخلص من الوجود الاستعماري و انشاء دولة مستقلة و حكومة داخلیة.
التبعیة: ھي ارتباط دولة بدولة اخرة سیاسیا و اقتصادیا مما یؤثر على تنمیتھا و استقلالیتھا .
المنضمات العالمیة : ھي التنضیمات ذات الطابع العالمي و على راسھا ھیئة الامم المتحدة و
مؤسساتھا الفرعیة .
الاستقرار السیاسي : ھو قدرة الدولةعلى توفیر الامن و ارساء الدیمقراطیة وتحقیق الھدوء في جمیع
المستویات.
التمییز العنصري: التفریق بین الافراد على اساس العرق او اللون او الدین اوالجنس .
الدیكتاتوریةاو الانضمة الفردیة : ھي نضام حكم شمولي یعتمد علي حكم الفرد في غیاب اي تمثیل
نیابي .
الحروب الاھلیة : ھي صراعات داخلیة تحركھا الاختلافات الدینیة اوالعرقیة او السیاسیة .
معاھدات السلام:ھي إتفاقیات تجمع بین اظراف الصراع بھدف تحقیق الامن و السلام.
المنظمات الیھودیة: ھي مجموعات یھودیة مھیكلة ذات توجھات مختلفة قصد تحقیق أھداف معینة
مثل الحركة الصھیونیة.
الحكم الذاتي: یطلق على إقلیم یتمتع بإسقلال تام في إدارة شؤونھ الداخلیة مع خضوعھ لسیادة دولة
أخرىفي السیاسة.
الإنتفاضة:ھو مواجھة الاحتلال بشتى الوسائل كالحجارة والاضرابات و الاحتجاجات.
المنظمات الغیر حكومیة:ھي منظمات أنشاھا المجتمع المدني ذات طابع تظامني ولا تتحكم فیھا الدول
ولا تتدخل في شؤونھا الداخلیة وھي منظماتمستقلة.
موجة التحرر العالمي: ھو سعي الشعوب المستعمرة إلى الاستقلال بشتى الوسائل بعد الحرب
العالمیة2.
_الإمبرالیة:ھي سیاسة الھیمنة التي تفرضھا دول كبرى على دول صغرى أو عدة دول في أشكال
مختلفة سیاسیا اقتصادیة وعسكریة.
_الشرق:یقصد بھ المعسكز الشیوعي الذي تتزعمھ إس ویقع شرق العالم.
_: یقصد بھ المعسكر الرأسمالي الذي تتزعمھ و.م.أ ویقع غرب العالم.
_الحلف الاطلنطي. حلف شمال الاطلسي. الناتو:حلف عسكري تابع للمعسكر الغربي الرأسمالي تقوده
الو.م.أ تأسس في 4 أكتوبر 1949 مقر بروكسل شكلتھ 12 دولة في واشنطن .
_حلف وارسو:حلف عسكري أنشأه إ.س في 14ماي 1955لمواجھة الاحلاف الغربیة وكان مقره
فرسوفیا عاصمة بولندا یتشكل من إ.س, وألمانیا الشرقبة,رومانیا,بلغاریا,والمجر.
_الصراع الإدیولوجي:ھو صراع مذھبي تحاشت فیھ الأطراف المتنازعة اللجوء الى الاستقلال .
_المجال الحیوي:یقصد بھ المناطق ذات المناطق الأھمیة الاستراتیجیة والاقتصادیة التي كانت
ولازالت محل الصراع بین القوى الكبرى السلاح بشكل مباشر (كل مظاھر الصراع) بین إ.س و و,م,أ
.
_سیاسة ملء الفراغ:تعبیر استعملھ الرئیس الامریكي ایزنھاور في الخمسینیات لتعویض الفراغ الذي
تركتھ بریطانیا في الشرق الاوسط .
صراع النفوذ:ھو تنافس بین القوى الكبرى سیاسیا و اقتصادیا على مناطق معینة من العالم تتمیز
بحیویتھا.
_سیاسة التكتل:ھي ظاھرة عالمیة تتمثل في اتحاد مجموعات او منظمات ذات مصالح وقواسم
مشتركة كالاتحاد الاوروبي والاتحاد المغاربي.
_القطبیة الثنائیة:ھو نظام دولي تعني وجود قوتین رئیسیتین متكافئتین اثناء الحرب الباردة تسیران
العلاقات الدولیة .
_سیاسة الاحلاف:ھي سیاسة تشكیل معسكر بین الدول الحلیفة والتي تجمع بینھم خصائص او روابط
سیاسیة عسكریة اقتصادیة مذھبیتھ متشابھة كحلف الناتو.
_سیاسة المشاریع: ھي احدى وسائل الحرب الباردة منذ 1947وھي عبارة عن سیاسة استراجیة
اغرائیة اقتصادیة اجتماعیة تعتمد على تقدیم مشاریع تحقیق اھداف مصلحیة كمشروع مارشال .
_الحرب الباردة:ھي مصطلح ظھر بعد الحرب العالمیة الثانیة لدلالة على حالة التوتر دولي بین
الراسمالي والاشتراكي دون اللجوء الى الحسم بینھا.
_الانفراج :والتقرب بین المعسكرین عن طریق السعي والعمل من اجل حل الخلافات بطرق سلمیة بین
الطرفین اي تحسین في العلاقات الدولیة.
_التعایش السلمي: ھو التزام سیاسي دولي جاء لتخفیف من الحرب الباردة ویعبر عن التعایش
السلمي في ظل الاحترام سیاسة الشعوب وعدم التدخل في شؤونھا الداخلیة واحترام ایدیولوجیة الاخر.
_الاحادیة القطبیة: ھي قیادة العالم بقطب واحد وھذا بعد تفكك المعسكرین ونھایة الحرب الباردة
فاصبحت الزعامة الدولیة بقیادة الو م ا فقط.
_الشرعیة الدولیة:ھي الاستناد الى المصادر المقننة والمشرعة للعلاقات الدولیة یمثلھا ھیئة باحترام
مواثیقیھا والبنود اللوائح الصادرة عنھا (الجمعیة العامة ومجلس الامن)
المنظمات الغیر حكومیة: ھي المنظمات التي انشأھا المجتمع المدني ذات طابع تظامني ولا تتحكم فیھا
الدول ولا تتدخل في شؤونھا وھي منظمات مستقلة.
_المنظمة العالمیة للتجارة:ھي منظمة دولیة تاسست سنة 1995في جنف خلفا لمنظمة الغات ومن
ابرز مھامھا إلغاء الحواجز الجمركیة ومراقبة التبادل الحر.
_الازمات الدولیة:ھي كل مظاھر التوتر في العلاقات الدولیة الناجمة عن مشكلات معقدة داخلیة
وخارجیة وما ینتج عنھا من انسداد في الاطراف المتدخلة في المشكلة كازمة برلین 1948
_الكومنفورم:6اكتوبر1947ھو مكتب الاعلام الشیوعي ھدفھ احیاء الاممیة الشیوعیة ونشر الشیوعیة
ومواجھة الراسمالیة.
_مبدأ جدانوف:1947 نسبة الى رجل الدولة السوفیاتي وھو الرد على مشروع مارشال الامریكي
ویعرف ببللشفة اوروبا الشرقیة ثم الاعلان عنھ اثناء انعقاده المؤتمر الدولي للاحزاب الشیوعیة في
اكتوبر 1947.
_الایدیولوجیة:ھي أفكار معتقدات تتبناھا مجموعة من الاشخاص او المجتمع مثل الادیولوجیة
الراسمالیة والاشتراكیة.
_الاستعمار:بسط سیطرة دولة ما على دولة اخرى بالقوة العسكریة واستغلال مواردھا الطبیعیة
والبشریة.
_الرأسمالیة:مذھب سیاسي واقتصادي ظھر بعد الثورة الصناعیة (القرن18 و 19(وینادي بالحریة
الفردیة وبالملكیة الخاصة بوسائل الانتاج.
_الدیموقراطیة: تنقسم الى قسمین:
-الدیموقراطیة اللیبیرالیة: ھي نظام سیاسي یقوم على فصل السلطات وضمان الحریات الاساسیة
الفردیة و الجماعیة.
-الدیموقراطیة الاشتراكیة وھو نظام یقوم على مبدأ المساواة بین الافراد في الحقوق والواجبات ویعمل
على تحقیق العدالة الاجتماعیة.
ي_منظمة الامم المتحدة: ھیئة اممیة تاسست عام1945 تظم الدول المستقلة مقرھا نیویورك تعمل على
تحقیق الامن و السلم في العالم.
_خطة مارشال: ھي خطة اقترحھا جورج مارشال وتتمثل في تقدیم مساعدات مالیة وفنیة للدول
الاوروبیة التي تضررت من ویلات الحرب العالمیة2
_الستار الحدیدي: تعبیر مجازي اطلقھ ونستون تشرشل في مارس 1946على الخط الوھمي 11درجة
الفاصل بین اوروبا الشرقیة واوروبا الغربیة
_سیاسة الاحتواء: احدى مفاھیم الحرب الباردة ساغھا سفیر الو,م,أ في موسكو جورج كینان
عام1947 وتدعو أمریكا الى مواجھة إ.س والاكتفاء باستعمال الضغط الاقتصادي .
_سیاسة التقارب: وتعني امكانیة وحتمیة التعایش السلمي بین الدول ذات الانظمة السیاسیة و
الاجتماعیة المتناقضة.
_ أسلحة الدمار الشامل:یقصد بھا الاسلحة الاستراجیة المتطورة مثل الاسلحة الذریة والھیدروحینیة
المدمرة.
_اتفاقیات سالت: ھي معاھدة الحد من انتاج الاسلحة الاستراجیة وھي الاتفاقیة التي تضع قیودا على
انتاج الصواریخ العابرة للقارات.
_جامعة الدول العربیة الجامعة العربیة:ھي منظمة دولیة سیاسیة عربیة كان صاحب الفكرة ھو وزیر
الخارجیة المملكة المتحدة (أنتوني ایدن) تأسست في 22 مارس 1945 ھدفھا اقامة رابطة سیاسیة
بین الدول العربیة وھي تظم حالیا 22دولة عربیة.
_ حركة عدم الانحیاز:ھي حركة سیاسیة إعتمدتھا مجموعة من الدول العالم الثالث ’أثناء الحرب
الباردة بغرض عدم الانحیاز الى أي معسكر غربي كان أم شرقي وكان تأسیسھا في مؤتمر بلغراد
6أكتوبر 1961 وبلغ عدد أعضاءھا 110دولة.
_الأحلاف العسكریة: تكتلات عسكریة تعمل على التنسیق والتعاون العسكري بھدف مواجھة خطر
العدو مثل حلف شمال الأطلسي الغربي وحلف وارسو الشرقي.
_الكتلة الشرقیة:ھي المعسكر الشیوعي الذي قاده الاتحاد السوفیاتي ویضم أوروبا الشرقیة والصین
الشعبیة.وكوریا الشمالیة والفیتنام وكوبا
يتبع .....
الاستعمار التقلیدي:ھو أسلوب إستعماري مباشر یعتمد على القوة و التسلط على الدولة المستعمرة
تزعمتھ دول أوروبا الغربیة مثل:فرنسا-بریطانیا-إیطالیاا.
الإستعمار الجدید:ھو إستعمار غیر مباشر یعتمد في سیطرتھ على الدول وھذا النوع من الإستعمار
مارستھ القوى الإستعماریة التقلیدیة كل من و.م.أ و إ.س .
إستعمار مقنع:ظھور بعد الحرب العالمیة 2 وھو إستعمار غیر مباشر یتستر وراء العولمة والتجارة.
إتفاقیات:ھي إتفاقیات ثنائیة الإستقلال بین دولة مستعمرة ودولة مستقلة و حكومة تعترف فیھا الدولة
المستعمرة باستقلال الدولة المستعمرة.
التحرر السیاسي :و ھو التخلص من الوجود الاستعماري و انشاء دولة مستقلة و حكومة داخلیة.
التبعیة: ھي ارتباط دولة بدولة اخرة سیاسیا و اقتصادیا مما یؤثر على تنمیتھا و استقلالیتھا .
المنضمات العالمیة : ھي التنضیمات ذات الطابع العالمي و على راسھا ھیئة الامم المتحدة و
مؤسساتھا الفرعیة .
الاستقرار السیاسي : ھو قدرة الدولةعلى توفیر الامن و ارساء الدیمقراطیة وتحقیق الھدوء في جمیع
المستویات.
التمییز العنصري: التفریق بین الافراد على اساس العرق او اللون او الدین اوالجنس .
الدیكتاتوریةاو الانضمة الفردیة : ھي نضام حكم شمولي یعتمد علي حكم الفرد في غیاب اي تمثیل
نیابي .
الحروب الاھلیة : ھي صراعات داخلیة تحركھا الاختلافات الدینیة اوالعرقیة او السیاسیة .
معاھدات السلام:ھي إتفاقیات تجمع بین اظراف الصراع بھدف تحقیق الامن و السلام.
المنظمات الیھودیة: ھي مجموعات یھودیة مھیكلة ذات توجھات مختلفة قصد تحقیق أھداف معینة
مثل الحركة الصھیونیة.
الحكم الذاتي: یطلق على إقلیم یتمتع بإسقلال تام في إدارة شؤونھ الداخلیة مع خضوعھ لسیادة دولة
أخرىفي السیاسة.
الإنتفاضة:ھو مواجھة الاحتلال بشتى الوسائل كالحجارة والاضرابات و الاحتجاجات.
المنظمات الغیر حكومیة:ھي منظمات أنشاھا المجتمع المدني ذات طابع تظامني ولا تتحكم فیھا الدول
ولا تتدخل في شؤونھا الداخلیة وھي منظماتمستقلة.
موجة التحرر العالمي: ھو سعي الشعوب المستعمرة إلى الاستقلال بشتى الوسائل بعد الحرب
العالمیة2.
_الإمبرالیة:ھي سیاسة الھیمنة التي تفرضھا دول كبرى على دول صغرى أو عدة دول في أشكال
مختلفة سیاسیا اقتصادیة وعسكریة.
_الشرق:یقصد بھ المعسكز الشیوعي الذي تتزعمھ إس ویقع شرق العالم.
_: یقصد بھ المعسكر الرأسمالي الذي تتزعمھ و.م.أ ویقع غرب العالم.
_الحلف الاطلنطي. حلف شمال الاطلسي. الناتو:حلف عسكري تابع للمعسكر الغربي الرأسمالي تقوده
الو.م.أ تأسس في 4 أكتوبر 1949 مقر بروكسل شكلتھ 12 دولة في واشنطن .
_حلف وارسو:حلف عسكري أنشأه إ.س في 14ماي 1955لمواجھة الاحلاف الغربیة وكان مقره
فرسوفیا عاصمة بولندا یتشكل من إ.س, وألمانیا الشرقبة,رومانیا,بلغاریا,والمجر.
_الصراع الإدیولوجي:ھو صراع مذھبي تحاشت فیھ الأطراف المتنازعة اللجوء الى الاستقلال .
_المجال الحیوي:یقصد بھ المناطق ذات المناطق الأھمیة الاستراتیجیة والاقتصادیة التي كانت
ولازالت محل الصراع بین القوى الكبرى السلاح بشكل مباشر (كل مظاھر الصراع) بین إ.س و و,م,أ
.
_سیاسة ملء الفراغ:تعبیر استعملھ الرئیس الامریكي ایزنھاور في الخمسینیات لتعویض الفراغ الذي
تركتھ بریطانیا في الشرق الاوسط .
صراع النفوذ:ھو تنافس بین القوى الكبرى سیاسیا و اقتصادیا على مناطق معینة من العالم تتمیز
بحیویتھا.
_سیاسة التكتل:ھي ظاھرة عالمیة تتمثل في اتحاد مجموعات او منظمات ذات مصالح وقواسم
مشتركة كالاتحاد الاوروبي والاتحاد المغاربي.
_القطبیة الثنائیة:ھو نظام دولي تعني وجود قوتین رئیسیتین متكافئتین اثناء الحرب الباردة تسیران
العلاقات الدولیة .
_سیاسة الاحلاف:ھي سیاسة تشكیل معسكر بین الدول الحلیفة والتي تجمع بینھم خصائص او روابط
سیاسیة عسكریة اقتصادیة مذھبیتھ متشابھة كحلف الناتو.
_سیاسة المشاریع: ھي احدى وسائل الحرب الباردة منذ 1947وھي عبارة عن سیاسة استراجیة
اغرائیة اقتصادیة اجتماعیة تعتمد على تقدیم مشاریع تحقیق اھداف مصلحیة كمشروع مارشال .
_الحرب الباردة:ھي مصطلح ظھر بعد الحرب العالمیة الثانیة لدلالة على حالة التوتر دولي بین
الراسمالي والاشتراكي دون اللجوء الى الحسم بینھا.
_الانفراج :والتقرب بین المعسكرین عن طریق السعي والعمل من اجل حل الخلافات بطرق سلمیة بین
الطرفین اي تحسین في العلاقات الدولیة.
_التعایش السلمي: ھو التزام سیاسي دولي جاء لتخفیف من الحرب الباردة ویعبر عن التعایش
السلمي في ظل الاحترام سیاسة الشعوب وعدم التدخل في شؤونھا الداخلیة واحترام ایدیولوجیة الاخر.
_الاحادیة القطبیة: ھي قیادة العالم بقطب واحد وھذا بعد تفكك المعسكرین ونھایة الحرب الباردة
فاصبحت الزعامة الدولیة بقیادة الو م ا فقط.
_الشرعیة الدولیة:ھي الاستناد الى المصادر المقننة والمشرعة للعلاقات الدولیة یمثلھا ھیئة باحترام
مواثیقیھا والبنود اللوائح الصادرة عنھا (الجمعیة العامة ومجلس الامن)
المنظمات الغیر حكومیة: ھي المنظمات التي انشأھا المجتمع المدني ذات طابع تظامني ولا تتحكم فیھا
الدول ولا تتدخل في شؤونھا وھي منظمات مستقلة.
_المنظمة العالمیة للتجارة:ھي منظمة دولیة تاسست سنة 1995في جنف خلفا لمنظمة الغات ومن
ابرز مھامھا إلغاء الحواجز الجمركیة ومراقبة التبادل الحر.
_الازمات الدولیة:ھي كل مظاھر التوتر في العلاقات الدولیة الناجمة عن مشكلات معقدة داخلیة
وخارجیة وما ینتج عنھا من انسداد في الاطراف المتدخلة في المشكلة كازمة برلین 1948
_الكومنفورم:6اكتوبر1947ھو مكتب الاعلام الشیوعي ھدفھ احیاء الاممیة الشیوعیة ونشر الشیوعیة
ومواجھة الراسمالیة.
_مبدأ جدانوف:1947 نسبة الى رجل الدولة السوفیاتي وھو الرد على مشروع مارشال الامریكي
ویعرف ببللشفة اوروبا الشرقیة ثم الاعلان عنھ اثناء انعقاده المؤتمر الدولي للاحزاب الشیوعیة في
اكتوبر 1947.
_الایدیولوجیة:ھي أفكار معتقدات تتبناھا مجموعة من الاشخاص او المجتمع مثل الادیولوجیة
الراسمالیة والاشتراكیة.
_الاستعمار:بسط سیطرة دولة ما على دولة اخرى بالقوة العسكریة واستغلال مواردھا الطبیعیة
والبشریة.
_الرأسمالیة:مذھب سیاسي واقتصادي ظھر بعد الثورة الصناعیة (القرن18 و 19(وینادي بالحریة
الفردیة وبالملكیة الخاصة بوسائل الانتاج.
_الدیموقراطیة: تنقسم الى قسمین:
-الدیموقراطیة اللیبیرالیة: ھي نظام سیاسي یقوم على فصل السلطات وضمان الحریات الاساسیة
الفردیة و الجماعیة.
-الدیموقراطیة الاشتراكیة وھو نظام یقوم على مبدأ المساواة بین الافراد في الحقوق والواجبات ویعمل
على تحقیق العدالة الاجتماعیة.
ي_منظمة الامم المتحدة: ھیئة اممیة تاسست عام1945 تظم الدول المستقلة مقرھا نیویورك تعمل على
تحقیق الامن و السلم في العالم.
_خطة مارشال: ھي خطة اقترحھا جورج مارشال وتتمثل في تقدیم مساعدات مالیة وفنیة للدول
الاوروبیة التي تضررت من ویلات الحرب العالمیة2
_الستار الحدیدي: تعبیر مجازي اطلقھ ونستون تشرشل في مارس 1946على الخط الوھمي 11درجة
الفاصل بین اوروبا الشرقیة واوروبا الغربیة
_سیاسة الاحتواء: احدى مفاھیم الحرب الباردة ساغھا سفیر الو,م,أ في موسكو جورج كینان
عام1947 وتدعو أمریكا الى مواجھة إ.س والاكتفاء باستعمال الضغط الاقتصادي .
_سیاسة التقارب: وتعني امكانیة وحتمیة التعایش السلمي بین الدول ذات الانظمة السیاسیة و
الاجتماعیة المتناقضة.
_ أسلحة الدمار الشامل:یقصد بھا الاسلحة الاستراجیة المتطورة مثل الاسلحة الذریة والھیدروحینیة
المدمرة.
_اتفاقیات سالت: ھي معاھدة الحد من انتاج الاسلحة الاستراجیة وھي الاتفاقیة التي تضع قیودا على
انتاج الصواریخ العابرة للقارات.
_جامعة الدول العربیة الجامعة العربیة:ھي منظمة دولیة سیاسیة عربیة كان صاحب الفكرة ھو وزیر
الخارجیة المملكة المتحدة (أنتوني ایدن) تأسست في 22 مارس 1945 ھدفھا اقامة رابطة سیاسیة
بین الدول العربیة وھي تظم حالیا 22دولة عربیة.
_ حركة عدم الانحیاز:ھي حركة سیاسیة إعتمدتھا مجموعة من الدول العالم الثالث ’أثناء الحرب
الباردة بغرض عدم الانحیاز الى أي معسكر غربي كان أم شرقي وكان تأسیسھا في مؤتمر بلغراد
6أكتوبر 1961 وبلغ عدد أعضاءھا 110دولة.
_الأحلاف العسكریة: تكتلات عسكریة تعمل على التنسیق والتعاون العسكري بھدف مواجھة خطر
العدو مثل حلف شمال الأطلسي الغربي وحلف وارسو الشرقي.
_الكتلة الشرقیة:ھي المعسكر الشیوعي الذي قاده الاتحاد السوفیاتي ویضم أوروبا الشرقیة والصین
الشعبیة.وكوریا الشمالیة والفیتنام وكوبا
يتبع .....