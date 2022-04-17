زخرفة حرف
:: عضو شرفي::
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماذا تركتم للكفار يا من تقولون أنكم أمة محمد صلى الله عليه وسلم!
يحتفلون بيوم العلم؟ العلم ليس يوم، وطلب العلم يستوجب العمل به والدعوة اليه والصبر على الأذى فيه، عن العلم الواجب تعلمه على كل مسلم ومسلمة وليس جعل يوم خاص به لتجعلوه سببا للاحتفال، وبأي علم تحتفلون؟ وتظنون أنكم تمثلون ابن باديس رحمه الله!
انتم لا تمثلونه رحمه الله ولا تمثلون ما كان يدعوا له وهو اتباع دين الله الذي أساسه قال الله وقال الرسول بفهم سلف الأمة..
والأدهى والأمر فعلهم ذلك في ىمضان، وبعمل حفلة غناء امام مسجد؟! لا حول ولا قوة الا بالله..
والمضحك المبكي ان البعض لا ينكر الغناء نفسه والحفلات نفسها، انما ينكرها لانها في رمضان فقط!؟ وكأن الغناء حلال في غير رمضان!؟
اود ان أعلم: ماذا تركتم للكفار؟
فبينما الفلسطينيين يحاربون الكفار و اليهود الذين اعتدوا على بيت الله تجد هنا من يعتدي على بيت الله! والافضع صمت الناس!؟
الا تعلمون ان الساكت عن المنكر له اثم مرتكب المنكر نفسه؟ فكيف ان كان المنكر كبيرة من كبائر الذنوب؟
حسبنا الله ونعم الوكيل، ان الله يمهل ولا يهمل... ستحاسبون فهي مجرد دنيا، وهي متاع الغرور.
ان الله يمهل ولا يهمل، اللهم توفنا مؤمنين غير مفتونين ونعوذ بك ان تكون مصيبتنا في ديننا.
( إنا لله وإنا إليه راجعون
هذا ماحدث في بلدية امشدالة بولاية البويرة في عز شهر رمضان !!!
حفل غنائي صاخب أمام المسجد ، الإمام لم يتقبل الأمر ووصفهم بالحثا لة
الإمام تلقى تهديدات ، غلق على نفسه في المئذنة و يناشد عقلاء المنطقة بإنقاذه
أين المسلمون سبحان الله ، كأننا في غابة ؟
سيقول البعض : المعتدون على حرمة رمضان والمسجد لا يمثلون أصحاب المنطقة... طيب طيب!
أين هم أصحاب المنطقة ليتداركوا هذا الفعل الشنيع وينكروا عليهم ويزجروهم!
نختم كلامنا هذا بالخبر المتداول : حيث وُقّف الإمام وسيتابع قضائيا (حسب كلام رئيس بلدية امشدالة)
عاملكم الله بعدله ، ولا كثر الله أمثالكم ونسأل الله العظيم أن نرى فيكم عجائب قدرته ، حسبنا الله.
منقول)
ماذا تركتم للكفار يا من تقولون أنكم أمة محمد صلى الله عليه وسلم!
يحتفلون بيوم العلم؟ العلم ليس يوم، وطلب العلم يستوجب العمل به والدعوة اليه والصبر على الأذى فيه، عن العلم الواجب تعلمه على كل مسلم ومسلمة وليس جعل يوم خاص به لتجعلوه سببا للاحتفال، وبأي علم تحتفلون؟ وتظنون أنكم تمثلون ابن باديس رحمه الله!
انتم لا تمثلونه رحمه الله ولا تمثلون ما كان يدعوا له وهو اتباع دين الله الذي أساسه قال الله وقال الرسول بفهم سلف الأمة..
والأدهى والأمر فعلهم ذلك في ىمضان، وبعمل حفلة غناء امام مسجد؟! لا حول ولا قوة الا بالله..
والمضحك المبكي ان البعض لا ينكر الغناء نفسه والحفلات نفسها، انما ينكرها لانها في رمضان فقط!؟ وكأن الغناء حلال في غير رمضان!؟
اود ان أعلم: ماذا تركتم للكفار؟
فبينما الفلسطينيين يحاربون الكفار و اليهود الذين اعتدوا على بيت الله تجد هنا من يعتدي على بيت الله! والافضع صمت الناس!؟
الا تعلمون ان الساكت عن المنكر له اثم مرتكب المنكر نفسه؟ فكيف ان كان المنكر كبيرة من كبائر الذنوب؟
حسبنا الله ونعم الوكيل، ان الله يمهل ولا يهمل... ستحاسبون فهي مجرد دنيا، وهي متاع الغرور.
ان الله يمهل ولا يهمل، اللهم توفنا مؤمنين غير مفتونين ونعوذ بك ان تكون مصيبتنا في ديننا.
( إنا لله وإنا إليه راجعون
هذا ماحدث في بلدية امشدالة بولاية البويرة في عز شهر رمضان !!!
حفل غنائي صاخب أمام المسجد ، الإمام لم يتقبل الأمر ووصفهم بالحثا لة
الإمام تلقى تهديدات ، غلق على نفسه في المئذنة و يناشد عقلاء المنطقة بإنقاذه
أين المسلمون سبحان الله ، كأننا في غابة ؟
سيقول البعض : المعتدون على حرمة رمضان والمسجد لا يمثلون أصحاب المنطقة... طيب طيب!
أين هم أصحاب المنطقة ليتداركوا هذا الفعل الشنيع وينكروا عليهم ويزجروهم!
نختم كلامنا هذا بالخبر المتداول : حيث وُقّف الإمام وسيتابع قضائيا (حسب كلام رئيس بلدية امشدالة)
عاملكم الله بعدله ، ولا كثر الله أمثالكم ونسأل الله العظيم أن نرى فيكم عجائب قدرته ، حسبنا الله.
منقول)