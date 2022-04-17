ماذا تركتم للكفار!؟

هي حفنة مشبوهة من بقايا الماك المتطرف العلماني

تريد الفساد في الارض عليهم من الله ما يستحقون

الحثالة ابناء فرنسا

الاكيد هم يمثلون انفسهم فقط فحتى اهل المنطقة مستاؤون من الامر