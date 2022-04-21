سهرة مع ضيف @"viola" ( خفاشة )

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: نجم اللمة::
إنضم
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ذكر
بسم الله الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أخوتنا أخواتنا في ربوع اللمة العزيزة في الصالة أو في الكوزينة
داخل وخارج الوطن او في المارشي
حَلَلْتم أَهْلًا وَنَزَلْتم سَهْلًا

مرحبا بكم في خيمة الضيافة
خيمة من لا خيمة له
حيث للجود والكرم موعد ومكان و للاخوة والمودة والتظامن مقصد و عنوان
ولا يكون سوى
منتدى اللمة الجزائرية
في كل مرة سنسعد ونتشرف باذن الله بدعوة أحد الاعضاء
للتواجد معنا ضيفا عزيزا مكرما
نستقبله بالفرح والسرور
والبندير والبارود

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فيلم السهرة:

هاي مرحبا ايتها التيطراوية الشقية وين راكي يادرى؟ هونكونغ ولا دار شيوخ.

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انا في الجلفة كالعوايد اين ساكون يعني في كوكب اليابان ول !

ماذا.

ضننتك تعيشين في اليابان الان بعد التخرج!؟


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البخص عليا وعلى سعدي نتاع اليابان فيڨورتي.





حسنا ساكون عندك بعد ساعات احتاجك في امر مهم

الجلفة صونطرفيل.
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اوه ياللروعة الجلفة لاتختلف كثيرا عن اليابان فقط اليابان مافيهاش النعجة فيها الحنوشة.



ترى اين ساجد هذه الفتاة وسط هذه المدينة الكبيرة


أوه ماهذا الحي المرعب؟


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هاه ماهذا يالهي!؟



ساتسلل على سطح الجيران. ان شاء الله ميكونوش ناشرين الطوميش المشرح.
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هاه ماهذا الصوت!؟ واااع

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هيييي توقف أمسكت بك ،،، استسلم ايها اللص



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مابك يا كونان قريب قتلت جدي متعرفش الڨصرة ول ،،، حاڨي ق نخلع فيك ههههه


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هه الخفاشة سم الله الرحمن الرحيم يخي موصيبة ماذا تفعلين في هذا البر.


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اردت ان افاجئك ياكونان لكنك افسدت خطتي بغباءك.



كونان غبي ،،المحقق كونان الجابوني وغبي والله يانتوما الجزايريين ق راسا وحدكم .
حسنا هاراكي كبيرة الان على هذه الحيل السخيفة تحسبي روحك مزلتي في بوزريعة.


ماذا تطعنين ايتها المكراشة؟

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انني افطر كيما خلق ربي بصح ألونفار ماكش تشوف.




حسنا صحا فطورك .

هاي ايمان أريد أن أبلغك بأمر .

بماذا تبلغني متقوليش دزاير طلعتت للكوب دوموند.

لا لا .
اصدقائك في اللمة يريدون مقابلتك الليلة


@"viola"

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ماذا اللمة ،،، اصدقاءي ،،، لايزالون على قيد الحياة المصايب واش يحوسو عندي يادرى؟!
 

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Hakan

Hakan

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2,201
الجنس
ذكر
ياخويا نورمالمون تخدم مخابارات ههههه شكون قلك @"viola" كانت تشتي المحقق كونان ودايرة صورة هيبارا ذاك العام كي سجلت ههههه يعطيك صحة مقدمة هايلة😂😂😂.
 
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: نجم اللمة::
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
6,722
النقاط
2,651
الجنس
ذكر
قال Hakan:
ياخويا نورمالمون تخدم مخابارات ههههه شكون قلك @"viola" كانت تشتي المحقق كونان ودايرة صورة هيبارا ذاك العام كي سجلت ههههه يعطيك صحة مقدمة هايلة😂😂😂.
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ساكنين في اللمة باطل ول خصنا يعطونا لوجمات برك .
 
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