نتائج مسابقة لوِّن مع اللمة

سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
13,701
النقاط
2,301
محل الإقامة
لا أعلم
الجنس
أنثى
basmala-001.gif

قبل كل شيء أقدم أعتذاري الكبير الى كل المشتركين فما حصل من تأخير
خارج عن إرادتي ولم أتعمد ذلك
لذا أرجوا منكم السماح وإلتماس العذر لي
____________________________

نبدأ على بركة الله في الإعلان عن الفائزين بمسابقة لوّن مع اللمة

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تم تحديد الفائز بالاستعانة بعد الله عز وجل بالتصويت
ونبدأ مع الصور التي تسابق المشتركون على تلوينها بالألوان الزاهية

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7.jpg

93.jpg

كان هناك اقبال كبير على المسابقة والتفاعل كان غاية في الروعة
دردشة ومساعدة في البحث عن البرنامج الافضل للتلوين
بالإضافة إلى التواجد في نفس الوقت وهذا ما أفتقدناه وافتقدته اللمة في السنوات الأخيرة
لكنكم أبهرتمونا فبارك الله فيكم جميعاً وأسعد الله قلوبكم في الدارين

حصلت الصورة رقم 1 على أعلى نسبة تصويت وهي 15 صوت
وصاحب التلوين هو الأخ الفاضل @فريد أبوفيصل أبارك لك أخي على التلوين الجميل والمميز
مبــــــــارك عليك وسام أجمل تلوين + 50 نقطة شرفية وأشكرك أخي على التفاعل معنا في المسابقة المتواضعة

وسام-التلوين.gif

be62f6de57ffbe062e5044a11ed6c493.gif

أما الأخت المنافسة للأخ فريد فقد حصل تلوينها على 5 أصوات
نشكر لكِ مشاركتكِ عزيزتي وأرجوا لكِ التوفيق في أعداد قادمة
هديتكِ توقيع لطيف بأسمكِ عزيزتي مقدم منّا على مشاركتكِ اللطيفة

SSS.gif

لم ننتهي بعد فما يزال هناك فائز من بين الذين كانوا حاضرين في كل الاعداد
اما الصورة رقم 2 فقد حصلت على 9 أصوات وهي من نصيب الغالية @Soumia hadj mohammed

وبهذا تحصل الغالية على وسام مشاركة مميزة +20 نقطة شرفية مبارك عزيزتي

وسام-الرسم.gif

أما الصورة الثالثة فقد حصلت على 6 أصوات وكانت من نصيب الأخ الطيب @جليلوس
مبارك عليكم أخي وجزاكم الله عني كل خير لتواجدك ومساعدتك لي خلف الكواليس
أسأل الله أن يسعدك ويرزقكم من حيث لا تحتسب آآآمين
تحصل على وسام مشاركة مميزة +20 نقطة شرفية

وسام-الرسم.gif

أما الصورة الرابعة فقد حصلت على 10 أصوات ولقد كانت من نصيب الأخت الغالية @Rayhan
مبـــــارك عليكِ الفوز عزيزتي وأرجوا أن تكوني قد إستمتعتِ معنا
وبارك الله فيكِ عزيزتي على مشاركتك لنا تلوينك للصور
تحصلين على وسام التميز + 50 نقطة شرفية

أما الأخ الطيب @عبدالرؤوف1 فقد حصلت مشاركاته على تعادل 5/5 لهذا
قررنا أن يحصل على وسام التميز كزملاؤه البقية
فبارك الله فيك أخي على المشاركة الطيبة
أسعدنا تواجدك ومساعدتك للاعضاء في البحث عن برنامج للتلوين عبر الهاتف
أرجوا أن تكون قد إستمتعت معنا وبصحبتنا وصحبة الإخوة والأخوات
تحصل على وسام التميز

وسام-الرسم.gif


وإلى هنا تنتهي مسابقة لوِّن مع اللمة
سآئلين المولى عز وجل أن أكون وإياكم ممن أعتقت رقابهم من النــــار
وأسأله سبحانه أن يجعل جمعنا هنا جمعاً مرحوماً وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقاً معصوماً
وأسأله سبحانه أن لا يجعل فينا ولا منّا شقياً ولا محروماً
اللهم آمين
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
تقبلوا تحيات اختكم في الله سكون الفجر

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سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
13,701
النقاط
2,301
محل الإقامة
لا أعلم
الجنس
أنثى
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Hakan

Hakan

:: مشرف ::
منتدى هذه مشكلتي
طاقم المشرفين
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
10,170
النقاط
2,201
الجنس
ذكر
مبروك عليكم كامل حبة قلب لوز بعد الفطور من عند سكون .
 
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