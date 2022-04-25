نتائج مسابقة لوِّن مع اللمة

قبل كل شيء أقدم أعتذاري الكبير الى كل المشتركين فما حصل من تأخير

خارج عن إرادتي ولم أتعمد ذلك

لذا أرجوا منكم السماح وإلتماس العذر لي

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نبدأ على بركة الله في الإعلان عن الفائزين بمسابقة لوّن مع اللمة







تم تحديد الفائز بالاستعانة بعد الله عز وجل بالتصويت

ونبدأ مع الصور التي تسابق المشتركون على تلوينها بالألوان الزاهية





















كان هناك اقبال كبير على المسابقة والتفاعل كان غاية في الروعة

دردشة ومساعدة في البحث عن البرنامج الافضل للتلوين

بالإضافة إلى التواجد في نفس الوقت وهذا ما أفتقدناه وافتقدته اللمة في السنوات الأخيرة

لكنكم أبهرتمونا فبارك الله فيكم جميعاً وأسعد الله قلوبكم في الدارين

حصلت الصورة رقم 1 على أعلى نسبة تصويت وهي 15 صوت

وصاحب التلوين هو الأخ الفاضل @فريد أبوفيصل أبارك لك أخي على التلوين الجميل والمميز

مبــــــــارك عليك وسام أجمل تلوين + 50 نقطة شرفية وأشكرك أخي على التفاعل معنا في المسابقة المتواضعة











أما الأخت المنافسة للأخ فريد فقد حصل تلوينها على 5 أصوات

نشكر لكِ مشاركتكِ عزيزتي وأرجوا لكِ التوفيق في أعداد قادمة

هديتكِ توقيع لطيف بأسمكِ عزيزتي مقدم منّا على مشاركتكِ اللطيفة







لم ننتهي بعد فما يزال هناك فائز من بين الذين كانوا حاضرين في كل الاعداد

اما الصورة رقم 2 فقد حصلت على 9 أصوات وهي من نصيب الغالية @Soumia hadj mohammed



وبهذا تحصل الغالية على وسام مشاركة مميزة +20 نقطة شرفية مبارك عزيزتي







أما الصورة الثالثة فقد حصلت على 6 أصوات وكانت من نصيب الأخ الطيب @جليلوس

مبارك عليكم أخي وجزاكم الله عني كل خير لتواجدك ومساعدتك لي خلف الكواليس

أسأل الله أن يسعدك ويرزقكم من حيث لا تحتسب آآآمين

تحصل على وسام مشاركة مميزة +20 نقطة شرفية







أما الصورة الرابعة فقد حصلت على 10 أصوات ولقد كانت من نصيب الأخت الغالية @Rayhan

مبـــــارك عليكِ الفوز عزيزتي وأرجوا أن تكوني قد إستمتعتِ معنا

وبارك الله فيكِ عزيزتي على مشاركتك لنا تلوينك للصور

تحصلين على وسام التميز + 50 نقطة شرفية



أما الأخ الطيب @عبدالرؤوف1 فقد حصلت مشاركاته على تعادل 5/5 لهذا

قررنا أن يحصل على وسام التميز كزملاؤه البقية

فبارك الله فيك أخي على المشاركة الطيبة

أسعدنا تواجدك ومساعدتك للاعضاء في البحث عن برنامج للتلوين عبر الهاتف

أرجوا أن تكون قد إستمتعت معنا وبصحبتنا وصحبة الإخوة والأخوات

تحصل على وسام التميز









وإلى هنا تنتهي مسابقة لوِّن مع اللمة

سآئلين المولى عز وجل أن أكون وإياكم ممن أعتقت رقابهم من النــــار

وأسأله سبحانه أن يجعل جمعنا هنا جمعاً مرحوماً وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقاً معصوماً

وأسأله سبحانه أن لا يجعل فينا ولا منّا شقياً ولا محروماً

اللهم آمين

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

تقبلوا تحيات اختكم في الله سكون الفجر



