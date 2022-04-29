لحظة فتح باب الكعبة امس

ناصر dz
:: عضو بارز ::
لحظة فتح باب #الكعبة_المشرفة يوم أمس...
الذي على الكرسي المتحرك هو كبير سدنة بيت الله الحرام الشيخ صالح الشيبي حامل مفتاح الكعبة المشرفة..جده هو الصحابي عثمان بن طلحة رضي الله عنه قال له رسول الله وهو يدفع له مفتاح الكعبة ليكون في أحفاده الى يوم القيامة :" إني لم أدفعه إليكم، ولكن الله دفعه)» وامتثل الحكام المسلمين لوصية رسول الله منذ 14 قرنا في عدم نزع المفتاح منهم.
وآل شيبة من #قريش توارث بنو عبد الدار سدانة الكعبة المشرفة منذ #الجاهلية ولما أسلموا أبقى رسول الله صلى الله عليه و سلم المفتاح في ايديهم يلتقون مع نسب رسول الله صلى الله عليه و سلم في الجد الرابع قصي بن كلاب .. رزقكم الله زيارتها
الذي على الكرسي المتحرك هو كبير سدنة بيت الله الحرام الشيخ صالح الشيبي حامل مفتاح الكعبة المشرفة..جده هو الصحابي عثمان بن طلحة رضي الله عنه قال له رسول الله وهو يدفع له مفتاح الكعبة ليكون في أحفاده الى يوم القيامة :" إني لم أدفعه إليكم، ولكن الله دفعه)» وامتثل الحكام المسلمين لوصية رسول الله منذ 14 قرنا في عدم نزع المفتاح منهم.
وآل شيبة من #قريش توارث بنو عبد الدار سدانة الكعبة المشرفة منذ #الجاهلية ولما أسلموا أبقى رسول الله صلى الله عليه و سلم المفتاح في ايديهم يلتقون مع نسب رسول الله صلى الله عليه و سلم في الجد الرابع قصي بن كلاب .. رزقكم الله زيارتها