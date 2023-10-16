عندما تمارس الفلاحة بشكل عشوائي! (نموذج)

Adem4dz

Adem4dz

:: أمين اللمة الجزائرية ::
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إنضم
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الجزائر
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عندما تمارس الفلاحة بشكل عشوائي! (نموذج)
"حبيبنا لقى سعر البصل ارتفع الى 500دج .. فقالك نغرسوها كاااامل بصل وخلاص ههههه ! " __وراه يشكي اليوم البصل ب10دج ومكاش ألي يديه!

الفلاح المحترف هو الفلاح ألي يحسب كل مراح المشروع (من الانتاج الى التخزين وحتى مرحلة التسويق).
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