إحزرها - الموسم الثاني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



وأهلا ومرحبا بكم في الموسم الثاني من لعبة إحزرها



بعد الموسم الأول في رمضان العام الماضي، وتوقف السلسلة في حدود الثلاث أعداد، قررت إجراء تغيير في محتوى ونظام السلسلة،

وهذا لتصبيركم و تصبيري على فراق ألغاز وسكاتشات شهر رمضان المبارك ،



وسيتغير توقيت السلسلة كالتالي بإذن الله :

ينشر عدد واحد كل ثلاثة أيام لمدة شهر كامل، ويتوقف نشر السلسلة لمدة 14 يوم ويعاد نفس البرنامج على مدار السنة إلا في شهر رمضان والذي تتوقف فيه السلسلة وهو الفاصل بين المواسم

تذكير

العدد يتكون من سبعة اسئلة وألغاز في مواضيع مختلفة، مرقمة من الواحد إلى السبعة، للمشاركة تكتب رقم السؤال بجانب إجابتك، وردّي لك يكون بعدد إجاباتك الصحيحة