إحزرها - الموسم الثاني -

عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

:: عضو مُتميز ::
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
658
النقاط
51
العمر
14
محل الإقامة
تيبازة
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وأهلا ومرحبا بكم في الموسم الثاني من لعبة إحزرها

بعد الموسم الأول في رمضان العام الماضي، وتوقف السلسلة في حدود الثلاث أعداد، قررت إجراء تغيير في محتوى ونظام السلسلة،
وهذا لتصبيركم و تصبيري على فراق ألغاز وسكاتشات شهر رمضان المبارك،

وسيتغير توقيت السلسلة كالتالي بإذن الله :

ينشر عدد واحد كل ثلاثة أيام لمدة شهر كامل، ويتوقف نشر السلسلة لمدة 14 يوم ويعاد نفس البرنامج على مدار السنة إلا في شهر رمضان والذي تتوقف فيه السلسلة وهو الفاصل بين المواسم

تذكير

العدد يتكون من سبعة اسئلة وألغاز في مواضيع مختلفة، مرقمة من الواحد إلى السبعة، للمشاركة تكتب رقم السؤال بجانب إجابتك، وردّي لك يكون بعدد إجاباتك الصحيحة

العدد الأول من الموسم الثاني سينشر غدا بإذن الله ويستمر لمدة ثلاثة أيام
حظا موفقا للجميع
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عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

:: عضو مُتميز ::
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
658
النقاط
51
العمر
14
محل الإقامة
تيبازة
الجنس
ذكر
وأخييييرا
شهرين وانا نخدم على هذي اللحظة
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