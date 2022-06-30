إحزرها الموسم الثاني - العدد 11



أهلا بكم في العدد الحادي عشر من سلسلة إحزرها



السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأهلا بكم في العدد الحادي عشر من سلسلة إحزرها

ستنقسم الأسئلة لقسمين، القسم الأول هو أسئلة الذكاء والتحليل، أما القسم الثاني فهو أسئلة الثقافة العامّة والمعرفة



بعد وضع إجابتك في التعليقات، سأرد عليك بعدد إجاباتك الصحيحة



الفائز في العدد هو أول من يجيب عن كل الأسئلة، وإن لم يوجد فهو صاحب أكثر عدد إجابات صحيحة، وإن كان هناك تعادل سوف يضاف سؤال نهائي ومن يجيب عليك من بين المتعادلين فهو الفائز في العدد، وإن لم يكسر التعادل فالفائز هو صاحب اكبر عدد إجابات في قسم اسئلة الذكاء والتحليل، وإن بقي التعادل فالفائز هو أول من أجاب من بين المتعادلين



تستمر السلسلة على مدار العام، إلا في شهر رمضان، وينشر عدد واحد كل ثلاثة أيام لمدة شهر، ثم يتوقف النشر لمدة أسبوعين ويعاد النشر لمدة شهر وهكذا ..





أتمنى لكم مشاركة مفيدة وممتعة

أترككم مع العدد العاشر





ملاحظة : يمنع البحث عن إجابات الثقافة العامّة في الأنترنت، أو حساب عمليات أسئلة الذكاء والتحليل مباشرة في الآلة الحاسبة ( يرجى إستعمال الورقة والقلم في الحساب )



أ/ قسم الذكاء والتحليل :



1- أكمل العدد :

1/3/6/10/؟

الأعداد مرتبة من 1 إلى 10 والعدد المطلوب هو الذي يلي 10



2- أوجد مفتاح القفل :



( يتكون من 3 أرقام )



472 - رقم صحيح في المكان الصحيح

073 - رقم صحيح في المكان الصحيح

473 - رقمان صحيحان في المكان الصحيح

573 - رقمان صحيحان، أحدهما في المكان الصحيح والآخر في المكان الخاطئ



3- ماهو الرقم الذي إذا قسمته على ( 2 – 3 – 4 – 5 – 6 ) في كل مرة يكون الباقي ( 1 ) ؟



4- ماهو الرقم الذي اذا ضربته مع الرقم الذي يليه، ستكون نتيجة جدائهما نفس نتيجة جمعهما بعد اضافة 11



ب/ أسئلة الثقافة العامة والمعرفة :



5- ما هو الوباء الذي اجتاح جميع أنحاء أوروبا وقتل ثلث سكانها ؟

6- ماهي أصغر عظمة في جسم الإنسان ؟

7- ماهي الدولة التي تحد فلسطين من الشرق ؟