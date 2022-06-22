إحزرها الموسم الثاني - العدد 10

عبدالرؤوف1
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ستنقسم الأسئلة لقسمين، القسم الأول هو أسئلة الذكاء والتحليل، أما القسم الثاني فهو أسئلة الثقافة العامّة والمعرفة
بعد وضع إجابتك في التعليقات، سأرد عليك بعدد إجاباتك الصحيحة
الفائز في العدد هو أول من يجيب عن كل الأسئلة، وإن لم يوجد فهو صاحب أكثر عدد إجابات صحيحة، وإن كان هناك تعادل سوف يضاف سؤال نهائي ومن يجيب عليك من بين المتعادلين فهو الفائز في العدد، وإن لم يكسر التعادل فالفائز هو صاحب اكبر عدد إجابات في قسم اسئلة الذكاء والتحليل، وإن بقي التعادل فالفائز هو أول من أجاب من بين المتعادلين
تستمر السلسلة على مدار العام، إلا في شهر رمضان، وينشر عدد واحد كل ثلاثة أيام لمدة شهر، ثم يتوقف النشر لمدة أسبوعين ويعاد النشر لمدة شهر وهكذا ..
أتمنى لكم مشاركة مفيدة وممتعة
أترككم مع العدد العاشر
ملاحظة : يمنع البحث عن إجابات الثقافة العامّة في الأنترنت، أو حساب عمليات أسئلة الذكاء والتحليل مباشرة في الآلة الحاسبة ( يرجى إستعمال الورقة والقلم في الحساب )
أ/ قسم الذكاء والتحليل :
1- أكمل العدد :
5/9/20/39/؟
ملاحظة الأعداد مرتبة من 5 إلى 39 من اليسار إلى اليمين والعدد المطلوب هو العدد الواقع بعد 39.
2- أوجد مفتاح القفل
( يتكون من 5 أرقام )
14896
14328 : 3 أرقام صحيحة 2 في المكان الصحيح و 1في المكان الخاطئ
24397 : رقمان في المكان الصحيح
18426 : 4 أرقام صحيحة 2 في المكان الصحيح و 2 في المكان الخاطئ
84103 : 3 أرقام صحيحة في المكان الخاطئ
3 - أكمل العدد مكان علامة ا لاستفهام :
4- حل المسألة
لدى محمد 5 تفاحات، ولدى أخيه تفاحتان، ماهو عدد التفاح عند البقال علما أن سعر التفاح 5 دولار ؟
من نيتكم راكم تخمو فالاجابة ؟؟؟
** أكتب المتراجحة المناسبة ثم حلّها ملاحظة : ( المتراجحة مثلها مثل ا لمعادلة الا انها تحوي اشارتي أكبر، أصغر، أكبر أو يساوي، أصغر أو يساوي بدل يساوي )
المجهول x
شاحنة ستمر على جسر يتحمل 7 طن كحد أقصى
علما أن وزن الشاحنة هو 4 طن، وأنها ستنقل أكياس رمل، وزن الواحد منها 100 كغ، أحسب الحد الأقصى للأكياس التي يمكن للشاحنة حملها والمرور عبر الجسر باستعمال متراجحة
ب/ أسئلة الثقافة العامة :
5- ماهي أقصر حرب في ا لعالم وكم دامت ؟
6- ما عدد العظام في جسم الانسان ؟
7- كم عدد الجيوب الأنفية في جسم الانسان ؟
بالتوفيق للجميع