السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

متوفر 500€ PAYSERA مقابل 225دج للأورو

السعر: ثابت / المصدر: صديق

من يدفع عبر البريد يكتب على وصل العملية: NAIM 2093+إسم عضويته+منتدى اللمة الجزائرية+قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية+التاريخ(اليوم/الشهر/السنة)

ثم يرفع داخل المحادثة

من يدفع عبر التطبيق يرسل:



ملف PDF للوصل أو يرسل الوصل عبر الإيميل الخاص بي

ملاحظات:

-أقل مبلغ للبيع 40€

-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي

تنبيهات:



-يمنع رفع وصل العملية أو إثبات الدفع في الموضوع

-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية

-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء

-مدة الحجز 24ساعة لمن يدفع عبر البريد/8ساعات لمن يدفع عبر التطبيق