انواع الرجال

جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
أقسام التعليم الابتدائي
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
7,262
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
السلام عليكم
جيتكم بموضوع خاوتي الشبيبة
بغيت نعرف اي نوع من الرجال انتم

رجل قيادي

لا يقبل إلا بالصف الأول
الأنسب المقدمة مكانه
يجد سعادته في إصدار الأوامر
يرتاح عند بلوغه القمة



رجل ذكي

يجيد استخدام قدراتة العقلية
أهدافه واضحة ويقتنص الفرص
يسعي إلى حل معادلات الحياة
إلى الحل الأنسب والوصول


رجل غبي

اصطياده سهل
حتى نفسه يجد صعوبة في التأقلم لا يفهم بسهولة
يضعه غباؤه في مواقف لا يحسد عليها
يقع دائما فريسة سهلة للآخرين


رجل مثقف

يعشق القراءة لا تفارقه الصحف
يتجول دائما في معارض الكتب
يستخدم مفردات خاصة به


رجل كوكتيل

لا تعرف أي الرجال هو
في داخله كل الصفات
أحيانا نقي كطفل وأحيانا ملوث كالوحل
رومانسي ويوما آخر واقعي لا تعرف لشخصيته حدود أحيانا
ملون بصفات متناقضة


رجل متهور

التسرع رفيقه الدائم يحب المغامرة
يتخذ قراراته دون تفكير لا يضيع وقته في التفكير
لديه ثقة مبالغ فيها بقدراته
مبدأه أما أكون أو لا أكون


رجل خبيث

يظهر ما لا يبطن يجيد أدوار البراءة
بارع في انتهاز الفرص
يتسلق الأنفس للوصول إلى مبتغاه
ويحرص على عدم اكتشاف أمره


رجل بخيل

مادي لأقصي درجة المال سيده الآمر الناهي
الذهب عشقه الأول لا يملأ عينيه إلا التراب
وغالبا مايتظاهر بالفقر والحاجة



رجل كتوم

هذا النوع يُري ولا يتحدث وأعماقه عالم ملئ بالأسرار
يحترم خصوصياته وخصوصيات غيره
بح له بسرك وأنت مطمئن
الغدر منه أبدا لا يأتي


رجل متمرد

لا يثبت على قرار معين يفتقد الثقة بنفسه
قراراته مهزوزة لحد كبير يتأثر بآراء الآخرين
ويسكن الخوف نفسه

 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
أقسام التعليم الابتدائي
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
7,262
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
أقسام التعليم الابتدائي
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
7,262
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
يبارك فيك الياس
قال إلياس:
بورك فيك على الموضوع القيم اخي الكريم جعله الله في ميزان حسناتك يا رب العالمين اجمعين
إضغط للتوسيع...

خبرني شكون نتا فيهم بكل مصدااقية ههه
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
أقسام التعليم الابتدائي
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
7,262
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
قال عبدالرؤوف1:
دورتها علم نفس 😂😂😂😂😂😂😂
الله يبارك، نسيتلنا الكوميدي لي معندوش سيريو هههههههه كيما نتا
إضغط للتوسيع...

نتلفهالك قاع ماتعرفش شكون انا
ههههههه
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
أقسام التعليم الابتدائي
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
7,262
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
D

dahman kz

:: عضو متألق ::
إنضم
1 أكتوبر 2008
المشاركات
3,004
النقاط
591
محل الإقامة
dz
الجنس
ذكر
وعليكم السلام
اهلا جليلو

ارى نفسي من النوع الكتوم مع بعض الصفات من هنا وهناك
مثقف بعض الشئ وذكي في المواقف المصيرية والحساسة وقيادي في بعض المواقف ولدي قناعة اكون او لا اكون احيانا ان كنت على الصواب.ولا علاقه بالبخل والخبث والحمد لله.
 
عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

:: عضو مُتميز ::
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
683
النقاط
51
العمر
14
محل الإقامة
تيبازة
الجنس
ذكر
احححححم أحححححححم نبداو
تبارك الله عليا متقف ( ركزلي على التاء )، ذكي، قيادي، متمرد وكل ما هو جميل في هذه الحياة
ربي يحفظني ماشاء الله عليا 😂😂😂😂
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
أقسام التعليم الابتدائي
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
7,262
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
قال dahman kz:
وعليكم السلام
اهلا جليلو

ارى نفسي من النوع الكتوم مع بعض الصفات من هنا وهناك
مثقف بعض الشئ وذكي في المواقف المصيرية والحساسة وقيادي في بعض المواقف ولدي قناعة اكون او لا اكون احيانا ان كنت على الصواب.ولا علاقه بالبخل والخبث والحمد لله.
إضغط للتوسيع...
الله يبارك
راهم كامل الصفات فيك ياخويا
ما شاء الله
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
أقسام التعليم الابتدائي
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
7,262
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
قال عبدالرؤوف1:
احححححم أحححححححم نبداو
تبارك الله عليا متقف ( ركزلي على التاء )، ذكي، قيادي، متمرد وكل ما هو جميل في هذه الحياة
ربي يحفظني ماشاء الله عليا 😂😂😂😂
إضغط للتوسيع...

هههه مشقف ياااو
واه تبارك الله عليك قولها وعاودها
راك عاجبني رغم صغر سنك بصح العقلية تاع واحد تقول شيباني هههه

منين راك تجيب هاد التقة اكدلي على التاء
 
عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

:: عضو مُتميز ::
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
683
النقاط
51
العمر
14
محل الإقامة
تيبازة
الجنس
ذكر
قال جليلوس:
هههه مشقف ياااو
واه تبارك الله عليك قولها وعاودها
راك عاجبني رغم صغر سنك بصح العقلية تاع واحد تقول شيباني هههه

منين راك تجيب هاد التقة اكدلي على التاء
إضغط للتوسيع...
عقلية واحد شيباني علاه اسيدي درتني في قدرتك ومطبتلكش ؟ 😂😂😂
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top