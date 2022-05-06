انواع الرجال

رجل قيادي لا يقبل إلا بالصف الأول الأنسب المقدمة مكانه يجد سعادته في إصدار الأوامر يرتاح عند بلوغه القمة

رجل غبي



اصطياده سهل

حتى نفسه يجد صعوبة في التأقلم لا يفهم بسهولة

يضعه غباؤه في مواقف لا يحسد عليها

يقع دائما فريسة سهلة للآخرين

رجل مثقف



يعشق القراءة لا تفارقه الصحف

يتجول دائما في معارض الكتب

يستخدم مفردات خاصة به

رجل كوكتيل



لا تعرف أي الرجال هو

في داخله كل الصفات

أحيانا نقي كطفل وأحيانا ملوث كالوحل

رومانسي ويوما آخر واقعي لا تعرف لشخصيته حدود أحيانا

ملون بصفات متناقضة

رجل متهور



التسرع رفيقه الدائم يحب المغامرة

يتخذ قراراته دون تفكير لا يضيع وقته في التفكير

لديه ثقة مبالغ فيها بقدراته

مبدأه أما أكون أو لا أكون

رجل خبيث



يظهر ما لا يبطن يجيد أدوار البراءة

بارع في انتهاز الفرص

يتسلق الأنفس للوصول إلى مبتغاه

ويحرص على عدم اكتشاف أمره