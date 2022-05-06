انواع الرجال

جليلوس
:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
أقسام التعليم الابتدائي
طاقم المشرفين
- إنضم
- 4 جوان 2013
- المشاركات
- 7,262
- النقاط
- 2,051
- محل الإقامة
- في وحد البلاصة ...
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
جيتكم بموضوع خاوتي الشبيبة
بغيت نعرف اي نوع من الرجال انتم
رجل قيادي
لا يقبل إلا بالصف الأول
الأنسب المقدمة مكانه
يجد سعادته في إصدار الأوامر
يرتاح عند بلوغه القمة
رجل ذكي
يجيد استخدام قدراتة العقلية
أهدافه واضحة ويقتنص الفرص
يسعي إلى حل معادلات الحياة
إلى الحل الأنسب والوصول
رجل غبي
اصطياده سهل
حتى نفسه يجد صعوبة في التأقلم لا يفهم بسهولة
يضعه غباؤه في مواقف لا يحسد عليها
يقع دائما فريسة سهلة للآخرين
رجل مثقف
يعشق القراءة لا تفارقه الصحف
يتجول دائما في معارض الكتب
يستخدم مفردات خاصة به
رجل كوكتيل
لا تعرف أي الرجال هو
في داخله كل الصفات
أحيانا نقي كطفل وأحيانا ملوث كالوحل
رومانسي ويوما آخر واقعي لا تعرف لشخصيته حدود أحيانا
ملون بصفات متناقضة
رجل متهور
التسرع رفيقه الدائم يحب المغامرة
يتخذ قراراته دون تفكير لا يضيع وقته في التفكير
لديه ثقة مبالغ فيها بقدراته
مبدأه أما أكون أو لا أكون
رجل خبيث
يظهر ما لا يبطن يجيد أدوار البراءة
بارع في انتهاز الفرص
يتسلق الأنفس للوصول إلى مبتغاه
ويحرص على عدم اكتشاف أمره
رجل بخيل
مادي لأقصي درجة المال سيده الآمر الناهي
الذهب عشقه الأول لا يملأ عينيه إلا التراب
وغالبا مايتظاهر بالفقر والحاجة
رجل كتوم
هذا النوع يُري ولا يتحدث وأعماقه عالم ملئ بالأسرار
يحترم خصوصياته وخصوصيات غيره
بح له بسرك وأنت مطمئن
الغدر منه أبدا لا يأتي
رجل متمرد
لا يثبت على قرار معين يفتقد الثقة بنفسه
قراراته مهزوزة لحد كبير يتأثر بآراء الآخرين
ويسكن الخوف نفسه
جيتكم بموضوع خاوتي الشبيبة
بغيت نعرف اي نوع من الرجال انتم
رجل قيادي
لا يقبل إلا بالصف الأول
الأنسب المقدمة مكانه
يجد سعادته في إصدار الأوامر
يرتاح عند بلوغه القمة
رجل ذكي
يجيد استخدام قدراتة العقلية
أهدافه واضحة ويقتنص الفرص
يسعي إلى حل معادلات الحياة
إلى الحل الأنسب والوصول
رجل غبي
اصطياده سهل
حتى نفسه يجد صعوبة في التأقلم لا يفهم بسهولة
يضعه غباؤه في مواقف لا يحسد عليها
يقع دائما فريسة سهلة للآخرين
رجل مثقف
يعشق القراءة لا تفارقه الصحف
يتجول دائما في معارض الكتب
يستخدم مفردات خاصة به
رجل كوكتيل
لا تعرف أي الرجال هو
في داخله كل الصفات
أحيانا نقي كطفل وأحيانا ملوث كالوحل
رومانسي ويوما آخر واقعي لا تعرف لشخصيته حدود أحيانا
ملون بصفات متناقضة
رجل متهور
التسرع رفيقه الدائم يحب المغامرة
يتخذ قراراته دون تفكير لا يضيع وقته في التفكير
لديه ثقة مبالغ فيها بقدراته
مبدأه أما أكون أو لا أكون
رجل خبيث
يظهر ما لا يبطن يجيد أدوار البراءة
بارع في انتهاز الفرص
يتسلق الأنفس للوصول إلى مبتغاه
ويحرص على عدم اكتشاف أمره
رجل بخيل
مادي لأقصي درجة المال سيده الآمر الناهي
الذهب عشقه الأول لا يملأ عينيه إلا التراب
وغالبا مايتظاهر بالفقر والحاجة
رجل كتوم
هذا النوع يُري ولا يتحدث وأعماقه عالم ملئ بالأسرار
يحترم خصوصياته وخصوصيات غيره
بح له بسرك وأنت مطمئن
الغدر منه أبدا لا يأتي
رجل متمرد
لا يثبت على قرار معين يفتقد الثقة بنفسه
قراراته مهزوزة لحد كبير يتأثر بآراء الآخرين
ويسكن الخوف نفسه