المواضيع التي أتحدث بها مع زوجي

سعد606
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بعد أن أخبرناكِ عزيزتي بالأمور المهمة التي يجب عدم إهمال التحدث بشأنها، سنخبركِ الآن ببعض المواضيع الأخرى التي تساعد على تعميق العلاقة بينك وبين زوجك، وكسر حاجز الصمت وجذب زوجك للحوار معكِ:
العلاقة الحميمة:
الحديث عن العلاقة الحميمة يساعد على التواصل بين الزوجين، فالتحدث عن الاحتياجات العاطفية والجسدية قد يحل الكثير من المشاكل التي تحدث بين الزوجين بسبب عدم إلمام كل منهما باحتياجات الآخر ورغباته، وما يفضله في العلاقة الحميمة وما قد ينفره منها.
الذكريات:
قد يشعركِ الأمر بالغرابة، لكن التحدث عن الذكريات وخاصةً السعيدة منها من الأمور التي تخلق رابطة قوية بين الزوجين، وتشعرهما أنهما تعارفا منذ زمنٍ بعيد، فتحدثا أيضًا عن ذكريات ما قبل الزواج وطريقة تعارفكما، والأمور المحرجة والمضحكة التي صادفتكما، فكل هذه الأشياء تمنح الحوار المزيد من الشغف.
الأمور التي تسعدكما:
"ما الذي يسعدك؟" السؤال نفسه قد يُشعر بالسعادة، فهو دليل على الحب والاهتمام، فمع مرور الوقت بعد الزواج، قد تنشغلان بسبب ضغوط الحياة اليومية، وتتوقفان عن محاولة إسعاد بعضكما بعضًا، لذا من حين لآخر يمكنكما التحدث عن الأشياء التي تسعدكما، وخاصةً أن متطلبات السعادة تختلف مع مرور الوقت والتقدم في العمر، لذا اجعلا إسعاد أحدكما الآخر من الأولويات التي يجب التحدث عنها.
العلاقة الحميمة:
الحديث عن العلاقة الحميمة يساعد على التواصل بين الزوجين، فالتحدث عن الاحتياجات العاطفية والجسدية قد يحل الكثير من المشاكل التي تحدث بين الزوجين بسبب عدم إلمام كل منهما باحتياجات الآخر ورغباته، وما يفضله في العلاقة الحميمة وما قد ينفره منها.
الذكريات:
قد يشعركِ الأمر بالغرابة، لكن التحدث عن الذكريات وخاصةً السعيدة منها من الأمور التي تخلق رابطة قوية بين الزوجين، وتشعرهما أنهما تعارفا منذ زمنٍ بعيد، فتحدثا أيضًا عن ذكريات ما قبل الزواج وطريقة تعارفكما، والأمور المحرجة والمضحكة التي صادفتكما، فكل هذه الأشياء تمنح الحوار المزيد من الشغف.
الأمور التي تسعدكما:
"ما الذي يسعدك؟" السؤال نفسه قد يُشعر بالسعادة، فهو دليل على الحب والاهتمام، فمع مرور الوقت بعد الزواج، قد تنشغلان بسبب ضغوط الحياة اليومية، وتتوقفان عن محاولة إسعاد بعضكما بعضًا، لذا من حين لآخر يمكنكما التحدث عن الأشياء التي تسعدكما، وخاصةً أن متطلبات السعادة تختلف مع مرور الوقت والتقدم في العمر، لذا اجعلا إسعاد أحدكما الآخر من الأولويات التي يجب التحدث عنها.