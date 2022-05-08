المواضيع التي أتحدث بها مع زوجي

يساعد على التواصل بين الزوجين، فالتحدث عن الاحتياجات العاطفية والجسدية قد يحل الكثير من المشاكل التي تحدث بين الزوجين بسبب عدم إلمام كل منهما باحتياجات الآخر ورغباته، وما يفضله في العلاقة الحميمة وما قد ينفره منها.

الذكريات :

قد يشعركِ الأمر بالغرابة، لكن التحدث عن الذكريات وخاصةً السعيدة منها من الأمور التي تخلق رابطة قوية بين الزوجين، وتشعرهما أنهما تعارفا منذ زمنٍ بعيد، فتحدثا أيضًا عن ذكريات ما قبل الزواج وطريقة تعارفكما، والأمور المحرجة والمضحكة التي صادفتكما، فكل هذه الأشياء تمنح الحوار المزيد من الشغف.