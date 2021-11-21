نصائح للعروس

الفتاة عليها الحرص على أن تكون بعيدة تماما في تعاملها مع زوجها عن العنف، وعليها أن تتحلى اللسان المعسول والهدوء في الكلام فالرجال يحبون المراة التي تحسن التعامل مع زوجها.
الطبيعة الانثوية للمرأة تجعلها لا ترفع صوتها على زوجها، لذا على الفتيات الحرص علي هذا الامر في تعاملها مع زوجها فالرجل لا يحب الندية ابدا في التعامل معه وينفر دائما من المرأة التي تظهر امامه مسترجلة.
الفتاه عليها الحرص على طاعة الله وعليها أن تتقرب لله وتشجيع زوجها علي هذا الأمر ويمكن التقرب من الزوج بالصلاة مع وبالتالي يعم البيت بالراحة والهدوء والطمأنينة والسعادة بالتقرب معا الى الله.
لا تنامي الا وان كان الزوج راض عنك فالله عز وجل أمر الزوجة بطاعة زوجها حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها”.
كوني معه في كل شئ حتي اختيار الملابس التي سيرتديها فالرجل يحب أن يشعر أن المرأة تهتم به، وتبالغ فيه الحنان والرومانسيه معه.
اياك ان تتهرب من زوجك اذا دعاك إلى الفراش حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح” .
لا تطلبي من زوجك كلمات الاعتذار لكن عليك ان حدث بينكم أي خصام ان تجعليه يعتذر من نفسه أو تعتذري له ولا تتكبري عليه اذا اخطأت أنت في حقه فالرجل يحب المراة التي لا تتكبر عليه.
اهتمي بترتيب ملابسه وكيها جيدا كما أنك من الضروري عليك ان تهتمي بتنظيفها جيدا، ولا من الضروري عليك ان يكون منزلك نظيف دائما لا تجعلي الزوج يعلق لك علي اي شئ او يبدي أي اشمئزاز من عدم نظافتك ونظافة المنزل فهذه مهمتك الاولى والاساسية بيتك هو مملكتك.
اعلمي ان الرجال جميعا بعد الزوج يقل لديهم القدرة على التعبير عن المشاعر والعاطفة في داخلهم لكن تكون الافعال لديهم هي المؤكدة صدق حبهم.
يمكن للمرأة ان تتقرب من زوجها عن طريق العديد من الاشياء التي عليها ان تفعلها في التغير من ممارسة العلاقة الحميمية بينهم فالرجل يحب المرأة التي تسعي للتجديد معه في العلاقة الحميمية، ومن الممكن ان تسأل زوجها عن الاشياء التي يحبها والاشياء التي يرغب في ان يمارسها معها فهذا الامر يجعل الرجل يزيد عشقا في زوجته.
كوني دائما جميلة هادئة لطيفة بعيدة تماما عن التكلف في تعاملك مع الزوج، كما أنك من الضروري عليك ان تحاولي ان تستقبلي الزوج بمنتهى البشاشة والابتسامة اللطيفة الهادئة الجميلة.
زوجك هو طريق تقربك من الله عز وجل لذا من الضروري عليك ان تحسني اليه وتكوني دائما معه طائعه تقومي بكل ما يحتاج إليه ولا تتردد لحظة في إسعاده.
تجديدك في نفسك وتجديد في البيت من الاشياء التي تعمل علي جعل الزوج يزيد حبا لك واعجابه بك بشكل كبير.
قبل عودة الزوج الى المنزل من الضروري عليك الحرص على أن تكوني جاهزة تماما فيكون الطعام جاهز له، ويكون المنزل نظيف ومرتب وتكوني قد حضرتي له ملابسه التي سيرتديها، وعليك ان لا تهملي في نفسك فمن الضروري أن تكوني جميلة منمقة معطرة لا يشم منك أي رائحة غير جيدة.
اجعلي زوجك اول اهتماماتك فالرجل لا يحب المرأة التي تكون صديقاتها اول اهتمامها او اهلها او اي شئ غيره لكنه يحب المرأة التي لا تفكر في شئ الا سعادته وإرضائه.
من الممكن ان تقترب المرأة من قلب زوجها عن طريق الكثير من الشكر والامتنان لما يفعله الزوج من اجلها ومن اجل ابنائها حتى وان كان ما يفعله شئ قليل لكنه يجعل الزوج في غاية التباهي بزوجته والفخر بها.
احرصي على أن تضبطي مواعيدك مع مواعيد زوجك اياك ان تخالفي مواعيدها أو ينام في وقت وانت في وقت ولكن شاركيه كل شئ حتي مواعيد النوم والاستيقاظ.
لا تنتظري من زوجك أن يدعوك هو دائما للفراش لكن عليك أن تبادر أنت في طلب ممارسة الجماع مع زوجك فان هذا الامر سيجعل الزوج يسعد كثيرا بك، ويري انك تحبي ان تكوني معه وتشتاق اليه، وانه رجل أمامك.
الفتاه الشقية عليها ان تكون في منتهي القناعة والرضا بكل ما يقدمه الرجل لها، وعليها أن تتكيف علي حسب ظروف معيشتها مع زوجها، وأن لا تطلب منه أشياء تزيد عن طاقتها او لا يتحملها على الإطلاق فالرجل يرى ان هذه المراة التي تطلب منه أشياء زائدة عن طاقته انسانه غير قنوعة لا ترضي بما في لديها.
مفاجاة الرجل من ان الي اخر بحفل أسري والاحتفال بعيد ميلاده او اي ذكري بينهم من الأشياء التي تعمل علي جعل الزوج يزيد حبا وتقديرا لزوجته.
أخذ مشورة الزوج باستمرار من اهم الاشياء التي تجعل الزوج يزيد حبا لزوجته ويرى أنها تقدره وان كلامه ورأيه يهمها كثيرا.
المراة عليها ان لا تكون باردة المشاعر مع زوجها، ومن الضروري عليها ان تحرص علي الإكثار من الغزل في زوجها والكلام الرومانسي له، فكما هي تحب تعبير الرجل لها عن حبه كذلك هو يحب أن يشعر بحبها الشديد له.
احرصي على أن تتحلى بالرقة مع الرجل، والانوثه والهدوء، وابتعدي عن الاكثار من الشكوى والتذمر فالرجال يكرهون المرأة التي تكثر من الشكوى.
أكثر الأشياء التي تقربك من الزوج هي علاقتك الجيدة مع حماتك، وتعاملك مع جميع افراد عائلته بمنتهى الاخلاق والادب والاحترام.
اذا كنتي امرأة عاملة فانك عليك الحرص الشديد على أن توفقي بين المنزل والاولاد وان تكوني منظمة في أداء ما عليك من واجبات تجاه البيت والاولاد وان لم تستطيعي هذا فعليك أن تتركي عملك على الفور.
الإكثار من تقديم الهدايا للزوج من الأشياء التي تعمل على خلق جو هادئ في المنزل وخلق الالفة والود بين الزوجين لذا فمن الضروري على المرأة الحرص على أن تشتري للرجل من الي اخر الهدايا التي تجعله يسعد بها، والتي يكون في غاية السرور أن قدمتها الزوجة له مفاجاءة
الفتاه عليها الاعتناء بكل ما يخص زوجها وعليها الحرص ان لا يضيع اي شئ من اوراقه او اي شئ من الادوات الخاصة به مطلقا.
كما انه من الضروري على المرأة أن تراعي استقبال أقارب الزوج بمنتهي الادب والاخلاق، وان تجعل زوجها يتباهي بها ويتفاخر بها أمام الجميع.
لا تكثري من العتاب للزوج فالرجل لا يحب المرأة التي تكثر من اللوم والعتاب الزائد له، وإياك أن تقارني علاقتك معه بعلاقته مع أهله.
الرجال يحبون المراة التي تكون من النساء الأكثر فهما للرجل فعليك أن تعرفي متى تتحدثي مع زوجك في اي مشكلة، وعليك الابتعاد تماما عن الشكوى للزوج في أوقات تعبه او اوقات راحته كوني ذكية اكثر وعيا وادراكا في التعامل معه.
كما ان الزوج يحب المرأة التي لا تضيع وقتها في مشاهدة التلفاز ولا تضيع الوقت دائما في الاشياء الغير نافعة لكنه يحب المرأة التي تعمل على توسيع ثقافتها وإدراكها.