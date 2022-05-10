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نتائج مسابقة مواقفكم الطريفة

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
49,415
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


كانت مسابقة خفيفة أردنا من خلالها التعرف على بعض مواقفكم الطريفة والترفيه عن انفسنا في شهر رمضان


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كانت مشاركاتكم كالآتي:


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مشاركتي في مسابقة مواقفكم الطريفة!

😁السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 😁 * * * 🥲بعد تفكير عميق وبحث مكثف في ذكراياتي الطريفة قررت أن أقص عليكم هذا الموقف 🥲 🍁 🪶 🍁 🪶 🍁 🪶 🍁 🪶 🍁 الموقف حصل معي قبل حوالي أربع أو خمس سنوات، أتذكر أنه كان في فصل الصيف 🥵🥵 كنت صغيرا وقتها، تقريبا حوالي 9/8 سنوات، مقهور من الصيام وزيادة على ذلك حرارة كوكب...
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@عبدالرؤوف1



www.4algeria.com

مشاركتي في مسابقة مواقفكم الطريفه

قبل ست او سبع سنوات سمح لاهل الحلال من دول مجلس التعاون للدخول للعراق بحلالهم ورعاتهم وسياراتهم وكل ما يتعلق بالحلال لارض العراق حيث كان جنوب العراق مربعا ربيعا جميلا وفيه من العشب والكلاء الشيء الكثير فدخلت بجلالي العراق وكان قريبا مسافة ساعه او اكثر قليلا بالسياره ودخل معي احد جيراني اسمه...
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@aljentel


www.4algeria.com

مشاركتي في مسابقة مواقفكم الطريفة!

كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعافية رح أكتب بلهجتي ;) أذكر موقف طريف ومضحك حصل أثناء إجتماعنا للإفطار اول يوم رمضان قبل حوالي 18 سنة نحنا عندنا عادة انو أول يوم رمضان بنفطرو ببيت العيلة وفي الغالب بكون ببيت أهل الوالد بس! بيت جدي من ناحية ابوي مممم خلينا نقول فيهم غلظة شوي :cautious...
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@سكون الفجر


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مشاركتي في مسابقة موقف طريف

هذا الموقف كان معي اليوم صباحا بعد وجبة السحور انتظرت الى غاية طلوع الشمس لكي آخذ غفوة خفيفة قبل الذهاب الى العمل لكن ها الغفوة كانت حوالي ثلاث ساعات استقضت بعدها مثل خاطييها على طول راسي حسيته يوزن طن المهم شفت حذائي اعزكم الله محتاج تلميعة او تسيريجة حذائي أسود أخذت اللماع او السيراج و...
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@الامين محمد


طريقة تقييم المسابقة كانت عن طريق التصويت

إلا انه كان هناك تعادل
فاتجهنا لاضافة طريقة احتساب عدد الردود لمواضيع المشاركين وعليه كانت النتائج كالآتي:


الفائزة في المسابقة :

@سكون الفجر


تتحصل على وسام

فائز (1).gif



والاخوة يتحصلون على وسام:

@عبدالرؤوف1
@aljentel
@الامين محمد


نكت.gif


ألف مباارك لكم


وشكرا لمشاركاتكم



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