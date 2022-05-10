نتائج مسابقة مواقفكم الطريفة

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 49,415
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كانت مسابقة خفيفة أردنا من خلالها التعرف على بعض مواقفكم الطريفة والترفيه عن انفسنا في شهر رمضان
كانت مشاركاتكم كالآتي:
@عبدالرؤوف1
@aljentel
@سكون الفجر
@الامين محمد
طريقة تقييم المسابقة كانت عن طريق التصويت
إلا انه كان هناك تعادل
فاتجهنا لاضافة طريقة احتساب عدد الردود لمواضيع المشاركين وعليه كانت النتائج كالآتي:
الفائزة في المسابقة :
@سكون الفجر
تتحصل على وسام
والاخوة يتحصلون على وسام:
@عبدالرؤوف1
@aljentel
@الامين محمد
ألف مباارك لكم
وشكرا لمشاركاتكم
.
كانت مسابقة خفيفة أردنا من خلالها التعرف على بعض مواقفكم الطريفة والترفيه عن انفسنا في شهر رمضان
كانت مشاركاتكم كالآتي:
مشاركتي في مسابقة مواقفكم الطريفة!
😁السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 😁 * * * 🥲بعد تفكير عميق وبحث مكثف في ذكراياتي الطريفة قررت أن أقص عليكم هذا الموقف 🥲 🍁 🪶 🍁 🪶 🍁 🪶 🍁 🪶 🍁 الموقف حصل معي قبل حوالي أربع أو خمس سنوات، أتذكر أنه كان في فصل الصيف 🥵🥵 كنت صغيرا وقتها، تقريبا حوالي 9/8 سنوات، مقهور من الصيام وزيادة على ذلك حرارة كوكب...
www.4algeria.com
@عبدالرؤوف1
مشاركتي في مسابقة مواقفكم الطريفه
قبل ست او سبع سنوات سمح لاهل الحلال من دول مجلس التعاون للدخول للعراق بحلالهم ورعاتهم وسياراتهم وكل ما يتعلق بالحلال لارض العراق حيث كان جنوب العراق مربعا ربيعا جميلا وفيه من العشب والكلاء الشيء الكثير فدخلت بجلالي العراق وكان قريبا مسافة ساعه او اكثر قليلا بالسياره ودخل معي احد جيراني اسمه...
www.4algeria.com
مشاركتي في مسابقة مواقفكم الطريفة!
كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعافية رح أكتب بلهجتي ;) أذكر موقف طريف ومضحك حصل أثناء إجتماعنا للإفطار اول يوم رمضان قبل حوالي 18 سنة نحنا عندنا عادة انو أول يوم رمضان بنفطرو ببيت العيلة وفي الغالب بكون ببيت أهل الوالد بس! بيت جدي من ناحية ابوي مممم خلينا نقول فيهم غلظة شوي :cautious...
www.4algeria.com
مشاركتي في مسابقة موقف طريف
هذا الموقف كان معي اليوم صباحا بعد وجبة السحور انتظرت الى غاية طلوع الشمس لكي آخذ غفوة خفيفة قبل الذهاب الى العمل لكن ها الغفوة كانت حوالي ثلاث ساعات استقضت بعدها مثل خاطييها على طول راسي حسيته يوزن طن المهم شفت حذائي اعزكم الله محتاج تلميعة او تسيريجة حذائي أسود أخذت اللماع او السيراج و...
www.4algeria.com
طريقة تقييم المسابقة كانت عن طريق التصويت
إلا انه كان هناك تعادل
فاتجهنا لاضافة طريقة احتساب عدد الردود لمواضيع المشاركين وعليه كانت النتائج كالآتي:
الفائزة في المسابقة :
@سكون الفجر
تتحصل على وسام
والاخوة يتحصلون على وسام:
@عبدالرؤوف1
@aljentel
@الامين محمد
ألف مباارك لكم
وشكرا لمشاركاتكم
.