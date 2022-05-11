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اعلان مسابقة الشبه الطبي 2022

جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
أقسام التعليم الابتدائي
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4 جوان 2013
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ذكر
السلام عليكم
هذا اعلان خاص بالشبه الطبي

مسابقة_الشبه_الطبي_2022 : تحصلت وزارة الصحة 8130 منصب مالي منهم 7400منصب خصيصا لمسابقة الشبه الطبي بعنوان السنة المالية 2022 .من شروط المشاركة ثالثة ثانوي
و السن المحدد من 18 إلى 40 سنة...

اي جديد عن المسابقة نوافيكم به ان شاء الله من خلال هذا الموضوع
 
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