اعلان مسابقة الشبه الطبي 2022

السلام عليكم

هذا اعلان خاص بالشبه الطبي



مسابقة_الشبه_الطبي_2022 : تحصلت وزارة الصحة 8130 منصب مالي منهم 7400منصب خصيصا لمسابقة الشبه الطبي بعنوان السنة المالية 2022 .من شروط المشاركة ثالثة ثانوي

و السن المحدد من 18 إلى 40 سنة...



اي جديد عن المسابقة نوافيكم به ان شاء الله من خلال هذا الموضوع ​