مسابقة الشبه طبي بدون بكالوريا 2023 كل ما يخص المسابقة

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم و رحمة الله
أعلنت وزارة الصحة والسكان و اصلاح المستشفيات و من خلال المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه طبي عند بدأ التسجيلات الأولية لتكوين شبه الطبيين و القابلات بعنوان السنة البيداغوجية 2022 / 2023 ، حيث ستتم هذا العام تسجيلات شبه الطبي 2023 عبر موقع التسجيلات الجامعية الأولية لحاملي البكالوريا الجدد
ملف الترشح لمسابقة الشبه طبي 2023
بالنسبة للمترشحين في الرحلة الاولى
يجب أن تتضمن ملفات التسجيل للترشح على الوثائق التالية :
يرسل أو يودع ملف الترشح مقابل وصل الاستلام مطابق للتنظيم، في الأماكن المذكورة في الجدول رقم 02 المرفق بالقرار، ويضم الوثائق التالية:
– طلب خطي
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
– نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة التي تكون مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني للسنة الثالثة ثانوي
– استمارة معلومات تملأ من طرف المترشح
بالنسبة للمترشحين المقبولين نهائيا :يجب على المترشحين المقبولين نهائيا ، إتمام ملفاتهم الإدارية بمجموع الوثائق التالية:
صورتان (02) شمسیتان
شهادتان (02) طبيتان الطب العام وشهادة الأمراض الصدرية يسلمها طبيب مختص ،
مستخرج شهادة الميلاد
– شهادة الإقامة
نسخة من وثيقة اثبات وضعية المترشح اتجاه الخدمة الوطنية.
تواريخ التسجيلات في مسابقة الشبه طبي 2023بداية التسجيلات :
تبدا التسجيلات يوم 8 جانفي الى غاية 29 جانفي 2023
القبول والتسجيليوم الأحد 5 فبراير 2023 ، أرسل دعوات الى المقبولين
تاريخ اجراء الامتحان :يوم السبت 11 مارس 2023 موعد المسابقة.
اماكن اجراء امتحان الشبه طبي
سيتم اجراء الامتحان في مراكز الولايات عبر المراكز المذكورة في الجداول ادناه