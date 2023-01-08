مسابقة الشبه طبي بدون بكالوريا 2023 كل ما يخص المسابقة

أعلنت وزارة الصحة والسكان و اصلاح المستشفيات و من خلال المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه طبي عند بدأ التسجيلات الأولية لتكوين شبه الطبيين و القابلات بعنوان السنة البيداغوجية 2022 / 2023 ، حيث ستتم هذا العام تسجيلات شبه الطبي 2023 عبر موقع التسجيلات الجامعية الأولية لحاملي البكالوريا الجدد ​