إحزرها الموسم الثاني - العدد 4

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أهلا بكم في العدد الرابع من سلسلة إحزرها



ستنقسم الأسئلة لقسمين، القسم الأول هو أسئلة الذكاء والتحليل، أما القسم الثاني فهو أسئلة الثقافة العامّة والمعرفة بعد وضع إجابتك في التعليقات، سأرد عليك بعدد إجاباتك الصحيحة

أ/ قسم الذكاء والتحليل :



1- أكمل العدد :

5/15/12/24/72/69/138/؟



ملاحظة الأعداد مرتبة من 5 إلى 138من اليسار إلى اليمين والعدد المطلوب هو العدد الواقع بعد 138



2- جِد رقم القفل



495 : عددان صحيحان، أحدهما في المكان الصحيح والآخر في المكان الخاطئ

534 : عدد صحيح في المكان الصحيح

754 : عددان صحيحان في المكان الخاطئ

437 : عدد صحيح في المكان الصحيح



3- إكتشف الرقم مكان علامة الإستفهام :