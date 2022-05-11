إحزرها الموسم الثاني - العدد 4

جليلوس
:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
أقسام التعليم الابتدائي
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا بكم في العدد الرابع من سلسلة إحزرها
ستنقسم الأسئلة لقسمين، القسم الأول هو أسئلة الذكاء والتحليل، أما القسم الثاني فهو أسئلة الثقافة العامّة والمعرفة
بعد وضع إجابتك في التعليقات، سأرد عليك بعدد إجاباتك الصحيحة
الفائز في العدد هو أول من يجيب عن كل الأسئلة، وإن لم يوجد فهو صاحب أكثر عدد إجابات صحيحة، وإن كان هناك تعادل سوف يضاف سؤال نهائي ومن يجيب عليك من بين المتعادلين فهو الفائز في العدد، وإن لم يكسر التعادل فالفائز هو صاحب اكبر عدد إجابات في قسم اسئلة الذكاء والتحليل، وإن بقي التعادل فالفائز هو أول من أجاب من بين المتعادلين
تستمر السلسلة على مدار العام، إلا في شهر رمضان، وينشر عدد واحد كل ثلاثة أيام لمدة شهر، ثم يتوقف النشر لمدة أسبوعين ويعاد النشر لمدة شهر وهكذا ..
عدد اليوم من تنشيطي
@جليلوس
أتمنى لكن مشاركة مفيدة وممتعة
أترككم مع العدد الرابع
ملاحظة : يمنع البحث عن إجابات الثقافة العامّة في الأنترنت، أو حساب عمليات أسئلة الذكاء والتحليل مباشرة في الآلة الحاسبة ( يرجى إستعمال الورقة والقلم في الحساب )
أ/ قسم الذكاء والتحليل :
1- أكمل العدد :
5/15/12/24/72/69/138/؟
ملاحظة الأعداد مرتبة من 5 إلى 138من اليسار إلى اليمين والعدد المطلوب هو العدد الواقع بعد 138
2- جِد رقم القفل
495 : عددان صحيحان، أحدهما في المكان الصحيح والآخر في المكان الخاطئ
534 : عدد صحيح في المكان الصحيح
754 : عددان صحيحان في المكان الخاطئ
437 : عدد صحيح في المكان الصحيح
3- إكتشف الرقم مكان علامة الإستفهام :
أهلا بكم في العدد الرابع من سلسلة إحزرها
ستنقسم الأسئلة لقسمين، القسم الأول هو أسئلة الذكاء والتحليل، أما القسم الثاني فهو أسئلة الثقافة العامّة والمعرفة
بعد وضع إجابتك في التعليقات، سأرد عليك بعدد إجاباتك الصحيحة
الفائز في العدد هو أول من يجيب عن كل الأسئلة، وإن لم يوجد فهو صاحب أكثر عدد إجابات صحيحة، وإن كان هناك تعادل سوف يضاف سؤال نهائي ومن يجيب عليك من بين المتعادلين فهو الفائز في العدد، وإن لم يكسر التعادل فالفائز هو صاحب اكبر عدد إجابات في قسم اسئلة الذكاء والتحليل، وإن بقي التعادل فالفائز هو أول من أجاب من بين المتعادلين
تستمر السلسلة على مدار العام، إلا في شهر رمضان، وينشر عدد واحد كل ثلاثة أيام لمدة شهر، ثم يتوقف النشر لمدة أسبوعين ويعاد النشر لمدة شهر وهكذا ..
عدد اليوم من تنشيطي
@جليلوس
أتمنى لكن مشاركة مفيدة وممتعة
أترككم مع العدد الرابع
ملاحظة : يمنع البحث عن إجابات الثقافة العامّة في الأنترنت، أو حساب عمليات أسئلة الذكاء والتحليل مباشرة في الآلة الحاسبة ( يرجى إستعمال الورقة والقلم في الحساب )
أ/ قسم الذكاء والتحليل :
1- أكمل العدد :
5/15/12/24/72/69/138/؟
ملاحظة الأعداد مرتبة من 5 إلى 138من اليسار إلى اليمين والعدد المطلوب هو العدد الواقع بعد 138
2- جِد رقم القفل
495 : عددان صحيحان، أحدهما في المكان الصحيح والآخر في المكان الخاطئ
534 : عدد صحيح في المكان الصحيح
754 : عددان صحيحان في المكان الخاطئ
437 : عدد صحيح في المكان الصحيح
3- إكتشف الرقم مكان علامة الإستفهام :
4- حل المعادلة التالية بإستخدام معادلة
*كتابة المعادلة فقط عليه نصف العلامة، وكتابة المعادلة وحلّها عليه علامة كاملة)*
مساعدة
أولا حدد المجهول أو المجاهيل وسميه بحرف ما
ثانيا حلل معطيات المسألة وترجمها على عملية حسابية
ثالثا بدل كتابة المعطيات المجهولة، أكتب مكانها الحرف الذي سميته بها سابقا
لفلاح مجموعة من الحيوانات، مجموعها 165حيوان، حيث عدد البقر يساوي ضعف عدد الدجاج،
وعدد الماعز يساوي ثلث عدد البقر
أكتب التي تجد بها عدد كل نوع من الحيوانات وحلها
:ب/قسم الثقافة العامة والمعرفة
5- ماهي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان ؟
6- كم عدد الأنبياء المذكورين في القرآن الكريم ؟
7- من هو مكتشف الجاذبية ؟
ربي يوفق الجميع