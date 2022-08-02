إحزرها الموسم الثاني - العدد 14

ستنقسم الأسئلة لقسمين، القسم الأول هو أسئلة الذكاء والتحليل، أما القسم الثاني فهو أسئلة الثقافة العامّة والمعرفة

بعد وضع إجابتك في التعليقات، سأرد عليك بعدد إجاباتك الصحيحة

الفائز في العدد هو أول من يجيب عن كل الأسئلة، وإن لم يوجد فهو صاحب أكثر عدد إجابات صحيحة، وإن كان هناك تعادل سوف يضاف سؤال نهائي ومن يجيب عليك من بين المتعادلين فهو الفائز في العدد، وإن لم يكسر التعادل فالفائز هو صاحب اكبر عدد إجابات في قسم اسئلة الذكاء والتحليل، وإن بقي التعادل فالفائز هو أول من أجاب من بين المتعادلين

أتمنى لكم مشاركة مفيدة وممتعة

أترككم مع العدد الرابع عشر

ملاحظة : يمنع البحث عن إجابات الثقافة العامّة في الأنترنت، أو حساب عمليات أسئلة الذكاء والتحليل مباشرة في الآلة الحاسبة ( يرجى إستعمال الورقة والقلم في الحساب )

أ/ قسم الذكاء والتحليل :