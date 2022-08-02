إحزرها الموسم الثاني - العدد 14

عبدالرؤوف1
::مؤهل للإشراف::منتدى الحاسوب والأنترنت
طاقم المرشحين
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا بكم في العدد الرابع عشر من سلسلة إحزرها
ستنقسم الأسئلة لقسمين، القسم الأول هو أسئلة الذكاء والتحليل، أما القسم الثاني فهو أسئلة الثقافة العامّة والمعرفة
بعد وضع إجابتك في التعليقات، سأرد عليك بعدد إجاباتك الصحيحة
الفائز في العدد هو أول من يجيب عن كل الأسئلة، وإن لم يوجد فهو صاحب أكثر عدد إجابات صحيحة، وإن كان هناك تعادل سوف يضاف سؤال نهائي ومن يجيب عليك من بين المتعادلين فهو الفائز في العدد، وإن لم يكسر التعادل فالفائز هو صاحب اكبر عدد إجابات في قسم اسئلة الذكاء والتحليل، وإن بقي التعادل فالفائز هو أول من أجاب من بين المتعادلين
أتمنى لكم مشاركة مفيدة وممتعة
أترككم مع العدد الرابع عشر
ملاحظة : يمنع البحث عن إجابات الثقافة العامّة في الأنترنت، أو حساب عمليات أسئلة الذكاء والتحليل مباشرة في الآلة الحاسبة ( يرجى إستعمال الورقة والقلم في الحساب )
أ/ قسم الذكاء والتحليل :
1- أكمل العدد :
5/12/6/14/؟
ملاحظة : الأعداد مرتبة من 5 إلى 14 والعدد المطلوب هو الواقع بعد 14
2- مفتاح القفل:
( يتكون من 3 أرقام )
204 : رقمان صحيحيان، أحدهما في المكان الصحيح والثاني في المكان الخاطئ.
025 : رقم صحيح في المكان الصحيح.
358 : رقم صحيح في المكان الصحيح.
304 : رقمان صحيحان في المكان الصحيح.
3- عددان إذا ضرب في بعضهم كان الناتج 54، بينما إذا أضفنا ناتج ضربهم في مجموعهم معًا أصبحوا 69؟.
4- ماهي الأرقام الثلاثة التي إذا جمعتها أو ضربتها مع بعضها ستجد نفس النتيجة.
ب/ قسم الثقافة العامّة والمعرفة :
5- من اول من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصبيان؟
6- من هي الصحابية الملقبة بذات النطاقين؟
7- ما هو مقياس سرعة السفن؟
بالتوفيق للجميع
أهلا بكم في العدد الرابع عشر من سلسلة إحزرها
ستنقسم الأسئلة لقسمين، القسم الأول هو أسئلة الذكاء والتحليل، أما القسم الثاني فهو أسئلة الثقافة العامّة والمعرفة
بعد وضع إجابتك في التعليقات، سأرد عليك بعدد إجاباتك الصحيحة
الفائز في العدد هو أول من يجيب عن كل الأسئلة، وإن لم يوجد فهو صاحب أكثر عدد إجابات صحيحة، وإن كان هناك تعادل سوف يضاف سؤال نهائي ومن يجيب عليك من بين المتعادلين فهو الفائز في العدد، وإن لم يكسر التعادل فالفائز هو صاحب اكبر عدد إجابات في قسم اسئلة الذكاء والتحليل، وإن بقي التعادل فالفائز هو أول من أجاب من بين المتعادلين
أتمنى لكم مشاركة مفيدة وممتعة
أترككم مع العدد الرابع عشر
ملاحظة : يمنع البحث عن إجابات الثقافة العامّة في الأنترنت، أو حساب عمليات أسئلة الذكاء والتحليل مباشرة في الآلة الحاسبة ( يرجى إستعمال الورقة والقلم في الحساب )
أ/ قسم الذكاء والتحليل :
1- أكمل العدد :
5/12/6/14/؟
ملاحظة : الأعداد مرتبة من 5 إلى 14 والعدد المطلوب هو الواقع بعد 14
2- مفتاح القفل:
( يتكون من 3 أرقام )
204 : رقمان صحيحيان، أحدهما في المكان الصحيح والثاني في المكان الخاطئ.
025 : رقم صحيح في المكان الصحيح.
358 : رقم صحيح في المكان الصحيح.
304 : رقمان صحيحان في المكان الصحيح.
3- عددان إذا ضرب في بعضهم كان الناتج 54، بينما إذا أضفنا ناتج ضربهم في مجموعهم معًا أصبحوا 69؟.
4- ماهي الأرقام الثلاثة التي إذا جمعتها أو ضربتها مع بعضها ستجد نفس النتيجة.
ب/ قسم الثقافة العامّة والمعرفة :
5- من اول من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصبيان؟
6- من هي الصحابية الملقبة بذات النطاقين؟
7- ما هو مقياس سرعة السفن؟
بالتوفيق للجميع