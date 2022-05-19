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احزرها الموسم الثاني - العدد 6 -

جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
أقسام التعليم الابتدائي
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
7,386
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا بكم في العدد السادس من سلسلة إحزرها

شعار العدد 6.jpg



ستنقسم الأسئلة لقسمين، القسم الأول هو أسئلة الذكاء والتحليل، أما القسم الثاني فهو أسئلة الثقافة العامّة والمعرفة

بعد وضع إجابتك في التعليقات، سأرد عليك بعدد إجاباتك الصحيحة

الفائز في العدد هو أول من يجيب عن كل الأسئلة، وإن لم يوجد فهو صاحب أكثر عدد إجابات صحيحة، وإن كان هناك تعادل سوف يضاف سؤال نهائي ومن يجيب عليك من بين المتعادلين فهو الفائز في العدد، وإن لم يكسر التعادل فالفائز هو صاحب اكبر عدد إجابات في قسم اسئلة الذكاء والتحليل، وإن بقي التعادل فالفائز هو أول من أجاب من بين المتعادلين

تستمر السلسلة على مدار العام، إلا في شهر رمضان، وينشر عدد واحد كل ثلاثة أيام لمدة شهر، ثم يتوقف النشر لمدة أسبوعين ويعاد النشر لمدة شهر وهكذا ..

عدد اليوم من تنشيطي

@جليلوس

أتمنى لكن مشاركة مفيدة وممتعة
أترككم مع العدد السادس


ملاحظة : يمنع البحث عن إجابات الثقافة العامّة في الأنترنت، أو حساب عمليات أسئلة الذكاء والتحليل مباشرة في الآلة الحاسبة ( يرجى إستعمال الورقة والقلم في الحساب )

أ/ قسم الذكاء والتحليل :

1- أكمل العدد :
10/5/8/48/24/27/؟
ملاحظة الأعداد مرتبة من 10 إلى 27 من اليسار إلى اليمين والعدد المطلوب هو العدد الواقع بعد 27.
2- أوجد مفتاح القفل
( يتكون من 3 أرقام )

897 : عدد صحيح في المكان الصحيح
586 : عدد صحيح في المكان الخاطئ
864 : عددان صحيحان أحدهما في المكان الصحيح والآخر في المكان الخاطئ
854 : عدد صحيح في المكان الصحيح

3- أوجد العدد مكان علامة الإستفهام :
( ايا بدلنا الصيغة ب jpg باه ميزعفش @Hakan )
العدد السادس ذكاء.jpg



4- أوجد المعادلة الصحيحة وحلّها
( كتابة المعادلة وحلها شيء ولن تحسب نتيجتك إلا بكتابتها )

أراد محمد شراء دفتر من مكتبة، علما أن ثمن القاموس هو 3 أضعاف سعر الدفتر، ومجموع قاموسين و5 دفاتر يساوي 3300 دينار، أحسب سعر الدفتر بكتابة معادلة من الدرجة الأولى وحلها

ب/ أسئلة الثقافة العامة والمعرفة :
5- كم تعادل الجاذبية الأرضية ؟ ( الوحدة النيوتن )
6- كم عدد البلدان العربية ؟
7- ماهي السورة التي تتوسط القرآن الكريم ؟
 
جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
أقسام التعليم الابتدائي
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
7,386
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
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