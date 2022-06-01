احرزها الموسم الثاني - العدد 9

جليلوس
:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
أقسام التعليم الابتدائي
طاقم المشرفين
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- في وحد البلاصة ...
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا بكم في العدد التاسع من سلسلة إحزرها
ستنقسم الأسئلة لقسمين، القسم الأول هو أسئلة الذكاء والتحليل، أما القسم الثاني فهو أسئلة الثقافة العامّة والمعرفة
بعد وضع إجابتك في التعليقات، سأرد عليك بعدد إجاباتك الصحيحة
الفائز في العدد هو أول من يجيب عن كل الأسئلة، وإن لم يوجد فهو صاحب أكثر عدد إجابات صحيحة، وإن كان هناك تعادل سوف يضاف سؤال نهائي ومن يجيب عليك من بين المتعادلين فهو الفائز في العدد، وإن لم يكسر التعادل فالفائز هو صاحب اكبر عدد إجابات في قسم اسئلة الذكاء والتحليل، وإن بقي التعادل فالفائز هو أول من أجاب من بين المتعادلين
تستمر السلسلة على مدار العام، إلا في شهر رمضان، وينشر عدد واحد كل ثلاثة أيام لمدة شهر، ثم يتوقف النشر لمدة أسبوعين ويعاد النشر لمدة شهر وهكذا ..
عدد اليوم من تنشيطي
@جليلوس
أتمنى لكم مشاركة مفيدة وممتعة
أترككم مع العدد التاسع
ملاحظة : يمنع البحث عن إجابات الثقافة العامّة في الأنترنت، أو حساب عمليات أسئلة الذكاء والتحليل مباشرة في الآلة الحاسبة ( يرجى إستعمال الورقة والقلم في الحساب )
أ/ قسم الذكاء والتحليل :
1- أكمل العدد :
5/8/12/22/?
ملاحظة الأعداد مرتبة من 5 إلى 22 من اليسار إلى اليمين والعدد المطلوب هو العدد الواقع بعد 22.
2- أوجد مفتاح القفل
( يتكون من 7 أرقام )
1481209 : 5 أرقام صحيحة 2 في المكان الصحيح و 3في المكان الخاطئ
4125301 : 7 أرقام صحيحة في المكان الخاطئ
9852130 : 5 أرقام صحيحة في المكان الصحيح
1425310 : 7 أرقام صحيحة 3 في المكان الصحيح و 4 في المكان الخاطئ
3- أكمل الرقم علامة الإستفهام :
أهلا بكم في العدد التاسع من سلسلة إحزرها
ستنقسم الأسئلة لقسمين، القسم الأول هو أسئلة الذكاء والتحليل، أما القسم الثاني فهو أسئلة الثقافة العامّة والمعرفة
بعد وضع إجابتك في التعليقات، سأرد عليك بعدد إجاباتك الصحيحة
الفائز في العدد هو أول من يجيب عن كل الأسئلة، وإن لم يوجد فهو صاحب أكثر عدد إجابات صحيحة، وإن كان هناك تعادل سوف يضاف سؤال نهائي ومن يجيب عليك من بين المتعادلين فهو الفائز في العدد، وإن لم يكسر التعادل فالفائز هو صاحب اكبر عدد إجابات في قسم اسئلة الذكاء والتحليل، وإن بقي التعادل فالفائز هو أول من أجاب من بين المتعادلين
تستمر السلسلة على مدار العام، إلا في شهر رمضان، وينشر عدد واحد كل ثلاثة أيام لمدة شهر، ثم يتوقف النشر لمدة أسبوعين ويعاد النشر لمدة شهر وهكذا ..
عدد اليوم من تنشيطي
@جليلوس
أتمنى لكم مشاركة مفيدة وممتعة
أترككم مع العدد التاسع
ملاحظة : يمنع البحث عن إجابات الثقافة العامّة في الأنترنت، أو حساب عمليات أسئلة الذكاء والتحليل مباشرة في الآلة الحاسبة ( يرجى إستعمال الورقة والقلم في الحساب )
أ/ قسم الذكاء والتحليل :
1- أكمل العدد :
5/8/12/22/?
ملاحظة الأعداد مرتبة من 5 إلى 22 من اليسار إلى اليمين والعدد المطلوب هو العدد الواقع بعد 22.
2- أوجد مفتاح القفل
( يتكون من 7 أرقام )
1481209 : 5 أرقام صحيحة 2 في المكان الصحيح و 3في المكان الخاطئ
4125301 : 7 أرقام صحيحة في المكان الخاطئ
9852130 : 5 أرقام صحيحة في المكان الصحيح
1425310 : 7 أرقام صحيحة 3 في المكان الصحيح و 4 في المكان الخاطئ
3- أكمل الرقم علامة الإستفهام :
4- أكتب المعادلة وحلها
لديك أربعة أعداد متتالية مجموعها 246 ماهي هذه الأعداد بدلالة x
ب/ أسئلة الثقافة العامة :
5- من هم العشرة المبشرون بالجنة
6- من هن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم
7- أذكر 7 دول سابقة في الإتحاد السوفيتي
بالتوفيق للجميع