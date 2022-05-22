طريقة مقترحة لمراجعة مادة الفلسفة

أستاذ الفلسفة
:: عضو منتسِب ::
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- 21 ماي 2022
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ـ قبل التوجه إلى قراءة المقالات اعلم أنه من المهم أولا و قبل كل شيء معرفة المراحل الأساسية لكل طريقة من طرق كتابة المقالات: المقارنة – الجدل – الاستقصاء بالإضافة إلى طريقة تحليل النص
ـ حاول التقليل من الحفظ قدر المستطاع و إليك هذه الطريقة التي قد تكون مفيدة لك في مراجعة هذه المادة
:خصص كراسا لهذه المقالات و افعل التالي
ـ* خصص صفحة لكل مقالة من مقالات المقارنة و قسم الصفحة إلى 3 أقسام ( أوجه الاختلاف – أوجه التشابه – أوجه التداخل ) ثم اكتبها على شكل مطات ـ يمكنك إضافة قسم خاص بطرح المشكلة و آخر بحل المشكلة
أثناء الاختبار اربط بأسلوبك الخاص بين ما حفظته من مطات و طرح المشكلة و حلها
ـ* بالنسبة لمقالات الجدل و الاستقصاء يمكنك مراجعتها مع بعضها بالطريقة التالية: خصص صفحة أو صفحتين لكل موضوع ( مثلا موضوع أصل الرياضيات ) و قسمها للأقسام التالية ( حجج للرأي الأول ـ نقد للرأي الأول ـ حجج للرأي الثاني ـ نقد للرأي الثاني ـ التركيب ـ رأي شخصي ) ثم اربط بين هذه الأقسام و طرح المشكلة و حلها متقيدا بالطريقة المتبعة ، إياك و الخلط بين الطرق ككتابة التركيب مثلا في طريقة الاستقصاء
ـ ركز على المقالات المتعلقة بالمشكلة الرئيسية لكل محور
ـ من المهم الاهتمام بالمقالات المتوقعة بكثرة في آخر السنة لكن إياك و إهمال باقي المقالات
ـ حاول الاعتماد على نفسك و الكتابة بأسلوبك الشخصي فكثير من الأساتذة يحبون الإبداع الشخصي و التجديد بدل حفظ المقالات فقط
ـ حاول الاستعانة بالكثير من أقوال الفلاسفة
ـ حاول التقليل من الحفظ قدر المستطاع و إليك هذه الطريقة التي قد تكون مفيدة لك في مراجعة هذه المادة
:خصص كراسا لهذه المقالات و افعل التالي
ـ* خصص صفحة لكل مقالة من مقالات المقارنة و قسم الصفحة إلى 3 أقسام ( أوجه الاختلاف – أوجه التشابه – أوجه التداخل ) ثم اكتبها على شكل مطات ـ يمكنك إضافة قسم خاص بطرح المشكلة و آخر بحل المشكلة
أثناء الاختبار اربط بأسلوبك الخاص بين ما حفظته من مطات و طرح المشكلة و حلها
ـ* بالنسبة لمقالات الجدل و الاستقصاء يمكنك مراجعتها مع بعضها بالطريقة التالية: خصص صفحة أو صفحتين لكل موضوع ( مثلا موضوع أصل الرياضيات ) و قسمها للأقسام التالية ( حجج للرأي الأول ـ نقد للرأي الأول ـ حجج للرأي الثاني ـ نقد للرأي الثاني ـ التركيب ـ رأي شخصي ) ثم اربط بين هذه الأقسام و طرح المشكلة و حلها متقيدا بالطريقة المتبعة ، إياك و الخلط بين الطرق ككتابة التركيب مثلا في طريقة الاستقصاء
ـ ركز على المقالات المتعلقة بالمشكلة الرئيسية لكل محور
ـ من المهم الاهتمام بالمقالات المتوقعة بكثرة في آخر السنة لكن إياك و إهمال باقي المقالات
ـ حاول الاعتماد على نفسك و الكتابة بأسلوبك الشخصي فكثير من الأساتذة يحبون الإبداع الشخصي و التجديد بدل حفظ المقالات فقط
ـ حاول الاستعانة بالكثير من أقوال الفلاسفة