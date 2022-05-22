طريقة مقترحة لمراجعة مادة الفلسفة

ـ قبل التوجه إلى قراءة المقالات اعلم أنه من المهم أولا و قبل كل شيء معرفة المراحل الأساسية لكل طريقة من طرق كتابة المقالات: المقارنة – الجدل – الاستقصاء بالإضافة إلى طريقة تحليل النص



ـ حاول التقليل من الحفظ قدر المستطاع و إليك هذه الطريقة التي قد تكون مفيدة لك في مراجعة هذه المادة

:خصص كراسا لهذه المقالات و افعل التالي

ـ* خصص صفحة لكل مقالة من مقالات المقارنة و قسم الصفحة إلى 3 أقسام ( أوجه الاختلاف – أوجه التشابه – أوجه التداخل ) ثم اكتبها على شكل مطات ـ يمكنك إضافة قسم خاص بطرح المشكلة و آخر بحل المشكلة

أثناء الاختبار اربط بأسلوبك الخاص بين ما حفظته من مطات و طرح المشكلة و حلها

ـ* بالنسبة لمقالات الجدل و الاستقصاء يمكنك مراجعتها مع بعضها بالطريقة التالية: خصص صفحة أو صفحتين لكل موضوع ( مثلا موضوع أصل الرياضيات ) و قسمها للأقسام التالية ( حجج للرأي الأول ـ نقد للرأي الأول ـ حجج للرأي الثاني ـ نقد للرأي الثاني ـ التركيب ـ رأي شخصي ) ثم اربط بين هذه الأقسام و طرح المشكلة و حلها متقيدا بالطريقة المتبعة ، إياك و الخلط بين الطرق ككتابة التركيب مثلا في طريقة الاستقصاء



ـ ركز على المقالات المتعلقة بالمشكلة الرئيسية لكل محور



ـ من المهم الاهتمام بالمقالات المتوقعة بكثرة في آخر السنة لكن إياك و إهمال باقي المقالات



ـ حاول الاعتماد على نفسك و الكتابة بأسلوبك الشخصي فكثير من الأساتذة يحبون الإبداع الشخصي و التجديد بدل حفظ المقالات فقط



ـ حاول الاستعانة بالكثير من أقوال الفلاسفة