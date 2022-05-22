أدعية الإمتحان ►

أستاذ الفلسفة
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 21 ماي 2022
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- 65
- النقاط
- 3
- العمر
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- محل الإقامة
- باتنة
- الجنس
- ذكر
باسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
أما بعد :
نظرا لإقتراب فترة الإمتحانات أردت مشاركتكم بمجموعو من الأدعية التي تساعد المترشح
دعاء بدء الدراسة :
اللهم انى اسالك فهم النبيين و حفظ المرسلين و الملائكه المقربين
اللهم اجعل السنتنا عامره بذكرك و قلوبنا بطاعتك و اسرارنا بخشيتك انك على ما تشاء
قدير
الانتهاء من الدراسة :
اللهم انى استودعك ما حفظت فرده على عند حاجتى انك على ما تشاء قدير
دعاء التوجه للامتحان :
اللهم انى توكلت عليك و اسلمت امرى اليك و لا ملجأ و لا منكى منك الا اليك
تباركت ربى و تعاليت و لا حول و لا قوه الا بالله
دعاء بداية الامتحان :
رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى و احلل عقده من لسانى يفقه قولى
بسم الله الفاتح اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلاا و انت تجعل الصعب اذا شئت سهلاا
دعاء قبل المذاكرة :
اللهم إني أسألك فهم النبيين و حفظ المرسليين و الملائكة المقربين .. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك و قلوبنا بخشيتك و أسرارنا بطاعتك انك على كل شيء قدير .. و حسبنا الله و نعم الوكيل ..
دعاء بعد المذاكرة:
اللهم اني استودعك ما قرأت و ما حفظت و تعلمت فرده عند حاجتي إليه انك على كل شيء قدير ..
قبل استلام ورقة الامتحان:
قراءة آية الكرسي
عند استلام ورقة الامتحان :
يا حي يا قيوم برحمتك استغيث
عند بداية الإجابة:
رب اشرح لي صدري و يسر لي أمري و احلل عقدة من لساني يفقهه قولي بسم الله الفتاح .. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا يا ارحم الراحمين ..
اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا و أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا .
عند تعسر الإجابة:
لا اله إلا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين ,, يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ,, رب اني مسني الضر و أنت ارحم الرحمين ..
عند نسيان الاجابة:
اللهم يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه اجمع بيني و بين ضالتي
عند تسليم ورقة الاجابة:
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
*~~~~~~_ _ _ _ _~~~~~~*
بالتوفيق للجميع ☺☻
في أمان الله ♥ .
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
أما بعد :
نظرا لإقتراب فترة الإمتحانات أردت مشاركتكم بمجموعو من الأدعية التي تساعد المترشح
دعاء بدء الدراسة :
اللهم انى اسالك فهم النبيين و حفظ المرسلين و الملائكه المقربين
اللهم اجعل السنتنا عامره بذكرك و قلوبنا بطاعتك و اسرارنا بخشيتك انك على ما تشاء
قدير
الانتهاء من الدراسة :
اللهم انى استودعك ما حفظت فرده على عند حاجتى انك على ما تشاء قدير
دعاء التوجه للامتحان :
اللهم انى توكلت عليك و اسلمت امرى اليك و لا ملجأ و لا منكى منك الا اليك
تباركت ربى و تعاليت و لا حول و لا قوه الا بالله
دعاء بداية الامتحان :
رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى و احلل عقده من لسانى يفقه قولى
بسم الله الفاتح اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلاا و انت تجعل الصعب اذا شئت سهلاا
دعاء قبل المذاكرة :
اللهم إني أسألك فهم النبيين و حفظ المرسليين و الملائكة المقربين .. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك و قلوبنا بخشيتك و أسرارنا بطاعتك انك على كل شيء قدير .. و حسبنا الله و نعم الوكيل ..
دعاء بعد المذاكرة:
اللهم اني استودعك ما قرأت و ما حفظت و تعلمت فرده عند حاجتي إليه انك على كل شيء قدير ..
قبل استلام ورقة الامتحان:
قراءة آية الكرسي
عند استلام ورقة الامتحان :
يا حي يا قيوم برحمتك استغيث
عند بداية الإجابة:
رب اشرح لي صدري و يسر لي أمري و احلل عقدة من لساني يفقهه قولي بسم الله الفتاح .. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا يا ارحم الراحمين ..
اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا و أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا .
عند تعسر الإجابة:
لا اله إلا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين ,, يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ,, رب اني مسني الضر و أنت ارحم الرحمين ..
عند نسيان الاجابة:
اللهم يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه اجمع بيني و بين ضالتي
عند تسليم ورقة الاجابة:
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
*~~~~~~_ _ _ _ _~~~~~~*
بالتوفيق للجميع ☺☻
في أمان الله ♥ .