أدعية الإمتحان ►

باسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



أما بعد :



نظرا لإقتراب فترة الإمتحانات أردت مشاركتكم بمجموعو من الأدعية التي تساعد المترشح





دعاء بدء الدراسة :







اللهم انى اسالك فهم النبيين و حفظ المرسلين و الملائكه المقربين



اللهم اجعل السنتنا عامره بذكرك و قلوبنا بطاعتك و اسرارنا بخشيتك انك على ما تشاء



قدير









الانتهاء من الدراسة :







اللهم انى استودعك ما حفظت فرده على عند حاجتى انك على ما تشاء قدير







دعاء التوجه للامتحان :





اللهم انى توكلت عليك و اسلمت امرى اليك و لا ملجأ و لا منكى منك الا اليك



تباركت ربى و تعاليت و لا حول و لا قوه الا بالله





دعاء بداية الامتحان :





رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى و احلل عقده من لسانى يفقه قولى



بسم الله الفاتح اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلاا و انت تجعل الصعب اذا شئت سهلاا





دعاء قبل المذاكرة :



اللهم إني أسألك فهم النبيين و حفظ المرسليين و الملائكة المقربين .. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك و قلوبنا بخشيتك و أسرارنا بطاعتك انك على كل شيء قدير .. و حسبنا الله و نعم الوكيل ..



دعاء بعد المذاكرة:



اللهم اني استودعك ما قرأت و ما حفظت و تعلمت فرده عند حاجتي إليه انك على كل شيء قدير ..



قبل استلام ورقة الامتحان:



قراءة آية الكرسي



عند استلام ورقة الامتحان :



يا حي يا قيوم برحمتك استغيث



عند بداية الإجابة:



رب اشرح لي صدري و يسر لي أمري و احلل عقدة من لساني يفقهه قولي بسم الله الفتاح .. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا يا ارحم الراحمين ..

اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا و أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا .



عند تعسر الإجابة:



لا اله إلا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين ,, يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ,, رب اني مسني الضر و أنت ارحم الرحمين ..



عند نسيان الاجابة:



اللهم يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه اجمع بيني و بين ضالتي



عند تسليم ورقة الاجابة:



الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .





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بالتوفيق للجميع ☺☻



في أمان الله ♥ .