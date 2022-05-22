  • اللمة الجزائرية تتمنى التوفيق للتلاميذ المقبلين على امتحانات الفصل الثالث

أدعية الإمتحان ►

أستاذ الفلسفة

أستاذ الفلسفة

:: عضو منتسِب ::
إنضم
21 ماي 2022
المشاركات
65
النقاط
3
العمر
25
محل الإقامة
باتنة
الجنس
ذكر
باسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

أما بعد :

نظرا لإقتراب فترة الإمتحانات أردت مشاركتكم بمجموعو من الأدعية التي تساعد المترشح


دعاء بدء الدراسة :



اللهم انى اسالك فهم النبيين و حفظ المرسلين و الملائكه المقربين

اللهم اجعل السنتنا عامره بذكرك و قلوبنا بطاعتك و اسرارنا بخشيتك انك على ما تشاء

قدير




الانتهاء من الدراسة :



اللهم انى استودعك ما حفظت فرده على عند حاجتى انك على ما تشاء قدير



دعاء التوجه للامتحان :


اللهم انى توكلت عليك و اسلمت امرى اليك و لا ملجأ و لا منكى منك الا اليك

تباركت ربى و تعاليت و لا حول و لا قوه الا بالله


دعاء بداية الامتحان :


رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى و احلل عقده من لسانى يفقه قولى

بسم الله الفاتح اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلاا و انت تجعل الصعب اذا شئت سهلاا


دعاء قبل المذاكرة :

اللهم إني أسألك فهم النبيين و حفظ المرسليين و الملائكة المقربين .. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك و قلوبنا بخشيتك و أسرارنا بطاعتك انك على كل شيء قدير .. و حسبنا الله و نعم الوكيل ..

دعاء بعد المذاكرة:

اللهم اني استودعك ما قرأت و ما حفظت و تعلمت فرده عند حاجتي إليه انك على كل شيء قدير ..

قبل استلام ورقة الامتحان:

قراءة آية الكرسي

عند استلام ورقة الامتحان :

يا حي يا قيوم برحمتك استغيث

عند بداية الإجابة:

رب اشرح لي صدري و يسر لي أمري و احلل عقدة من لساني يفقهه قولي بسم الله الفتاح .. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا يا ارحم الراحمين ..
اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا و أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا .

عند تعسر الإجابة:

لا اله إلا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين ,, يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ,, رب اني مسني الضر و أنت ارحم الرحمين ..

عند نسيان الاجابة:

اللهم يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه اجمع بيني و بين ضالتي

عند تسليم ورقة الاجابة:

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .


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بالتوفيق للجميع ☺☻

في أمان الله ♥ .
 
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