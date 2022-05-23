بطولات محرز مع مانشستر سيتي

عدد بطولات رياض محرز مع مانشستر سيتي​

توج رياض محرز نجم مانشستر سيتي ببطولة جديدة مع الفريق السماوي بعد حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بشكل رسمي.وحسم مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي رسميا عقب الفوز على أستون فيلا بنتيجة 3-2 في الجولة الـ38 والأخيرة، حيث رفع رصيده إلى 93 نقطة، بفارق نقطة عن ليفربول الذي حل في المركز الثاني.وحصد محرز بذلك لقب الدوري الإنجليزي الرابع في تاريخه بشكل عام، والثالث في مسيرته مع مانشستر سيتي الذي انتقل إليه في صيف عام 2018.وتوج رياض محرز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه مع فريقه السابق ليستر سيتي، الذي ارتدى قميصه بين 2014 و2018، وذلك موسم 2015-2016، قبل أن يحصد اللقب من جديد مع مانشستر سيتي مواسم 2018-2019، و2020-2021، و2021-2022.وبعيدا عن تتويجات محرز في البريميرليج، تستعرض "العين الرياضية" في السطور التالية عدد بطولات رياض محرز مع مانشستر سيتي بشكل إجمالي.عدد بطولات رياض محرز مع مانشستر سيتي وصل بلقب البريميرليج الجديد إلى 8 ألقاب، كلها داخل إنجلترا.وكانت بطولات رياض محرز مع مانشستر سيتي بدأت بالتتويج بلقب الدرع الخيرية في إنجلترا في عام 2018، في موسمه الأول مع الفريق، بعد الفوز على تشيلسي 2-0.وتوج قائد منتخب الجزائر مع مانشستر سيتي إجمالا بـ3 ألقاب في الدوري الإنجليزي مواسم (2018-2019 و2020-2021 و2021-2022)، ولقب لكأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2018-2019.كما حصد محارب الصحراء مع السماوي 3 ألقاب في بطلوة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية مواسم (2018-2019، و2019-2020، و2020-2021)، بجانب لقب وحيد في الدرع الخيرية موسم 2018-2019.