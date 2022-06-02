غوارديولا يصبح أنجح مدرب أجنبي في الدوري الإنجليزي

أصبح الإسباني بيب غوارديولا أنجح مدرب غير بريطاني في كرة القدم الإنجليزية في عدد مرات الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما توج للمرة الرابعة اليوم الأحد.ومع إضافة هذا اللقب، تفوق مدرب مانشستر سيتي على مدرب آرسنال، الفرنسي آرسين فينغر، والبرتغالي جوزيه مورينيو اللذين حصدا ثلاثة ألقاب في الدوري الممتاز لكل منهما.ولا يتفوق أي مدرب آخر على مدرب برشلونة وبايرن ميونخ السابق في قائمة الفائزين باللقب سوى بعض المولودين في بريطانيا.ويتصدر الإسكتلندي أليكس فيرغسون القائمة حيث أحرز 13 لقباً للدوري الممتاز مع مانشستر يونايتد.ويتساوى غوارديولا برصيد أربعة ألقاب مع مدرب إسكتلندي آخر هو كيني دالغليش الذي توج باللقب ثلاث مرات مع ليفربول إلى جانب مرة واحدة مع بلاكبيرن روفرز.ويتأخر غوارديولا بلقب واحد عن مات بازبي مدرب مانشستر يونايتد السابق، ولقبين عن بوب بيزلي الفائز باللقب ست مرات مع ليفربول.وحصد غوارديولا لقب الدوري عشر مرات في 13 موسماً في الفئة الأعلى للمسابقة خلال فترات العمل في برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي .