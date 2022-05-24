  • اللمة الجزائرية تتمنى التوفيق للتلاميذ المقبلين على امتحانات الفصل الثالث

عرض بيع متوفر 500$ PAYONEER مقابل 198DA◀◀◀BARIDIMOB/CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
NAIM 2093
المبلغ المتاح
500.00 دولار
سعر البيع
198.00 د.ج / دولار ، ثابت
البنك الإلكتروني
Payoneer - بايونير
N

NAIM 2093

:: عضو بارز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
30 جوان 2015
المشاركات
8,391
النقاط
851
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر 500$ PAYONEER مقابل 198دج للدولار
السعر: ثابت / المصدر: صديق
من يدفع عبر البريد يكتب على وصل العملية: NAIM 2093+إسم عضويته+منتدى اللمة الجزائرية+قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية+التاريخ(اليوم/الشهر/السنة)
ثم يرفع داخل المحادثة
من يدفع عبر التطبيق يرسل: ملف PDF للوصل أو يرسل الوصل عبر الإيميل الخاص بي
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ملاحظات:
-أقل مبلغ للبيع 50$
-يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي أي يدعم خاصية (CARD TO CARD)
-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي

تنبيهات:
-مدة الحجز 24ساعة لمن يدفع عبر البريد/8ساعات لمن يدفع عبر التطبيق
-يمنع رفع وصل العملية أو إثبات الدفع في الموضوع
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء

بعد الإرسال لكم يرجى منكم تأكيد الإستقبال داخل الموضوع
 
Mr amine

Mr amine

:: عضو مُشارك ::
إنضم
20 نوفمبر 2021
المشاركات
155
النقاط
7
العمر
28
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
احجز المبلغ مقابل 97500
 
Mr amine

Mr amine

:: عضو مُشارك ::
إنضم
20 نوفمبر 2021
المشاركات
155
النقاط
7
العمر
28
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
اكد الحجز للدفع الان
 
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