الحوت القاتل!











تشتهر الأوركا باسم الحيتان القاتلة، بحيث تعد هذه الحيتان أكبر الدلافين الموجودة وأحد أقوى أنواع الحيوانات المفترسة في العالم، وتتميز الأوركا بنمط تلوينها الأبيض والأسود المميز، كما تعرف هذه الحيوانات بقدرتها على إصدار مجموعة من الأصوات التي تستخدمها في التواصل في ما بينها، وتتواجد الحيتان القاتلة في المناطق الواقعة بين الأقطاب وخط الاستواء، بحيث تتغذى على الأسماك والبطاريق والثدييات البحرية الأخرى كالفقمة وأسد البحر وحتى الحيتان الأخرى، فهي توجد في أعلى السلسلة الغذائية، وعادةً ما تصطاد الأوركا في مجموعات عائلية يصل عدد أفرادها إلى 40 فردًا، وتعيش هذه الحيتان بين 50 إلى 80 سنة، ويتراوح طولها بين 23 إلى 32 قدمًا، بينما يصل وزنها إلى 6 أطنان.









السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهتشتهرباسم الحيتان القاتلة، بحيث تعد هذه الحيتان أكبر الدلافين الموجودة وأحد أقوى أنواع الحيوانات المفترسة في العالم، وتتميز الأوركا بنمط تلوينها الأبيض والأسود المميز، كما تعرف هذه الحيوانات بقدرتها على إصدار مجموعة من الأصوات التي تستخدمها في التواصل في ما بينها، وتتواجد الحيتان القاتلة في المناطق الواقعة بين الأقطاب وخط الاستواء، بحيث تتغذى على الأسماك والبطاريق والثدييات البحرية الأخرى كالفقمة وأسد البحر وحتى الحيتان الأخرى، فهي توجد في أعلى السلسلة الغذائية، وعادةً ما تصطاد الأوركا في مجموعات عائلية يصل عدد أفرادها إلى 40 فردًا، وتعيش هذه الحيتان بين 50 إلى 80 سنة، ويتراوح طولها بين 23 إلى 32 قدمًا، بينما يصل وزنها إلى 6 أطنان.

على الهامش:

متداول أنه تم مشاهدة حيتان الأوركا في سواحل المغرب والجزائر

يعني خاصنا غير الأوركا هههه خليونا نبحرو هاذ الصيف