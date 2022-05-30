الواجب الإعاشة للزوجين

من حق الزوج على زوجته ألا تخرج من البيت إلا بإذنه

ليس لها الخروج لعيادة أبيها المريض إلا بإذن الزوج ، وله منعها من ذلك .. ؛ لأن طاعة الزوج واجبة، فلا يجوز ترك الواجب بما ليس بواجب .

على كل من الزوجين، كل حسب قدراته المشاركة في الاقتصاد المشترك للعائلة وإعاشة الزوجين. إذا كان الزوج الآخر لا يذهب إلى العمل فالزوج الأقدر من الناحية الاقتصادية عليه دفع مستحقات الطعام والملابس.

الأطفال في حالة الزواج

عندما يصبح لدى المرأة المتزوجة طفلٌ، فإنه يُصبح زوج المرأة بصفة تلقائية أباً للطفل في المنظومة المعلوماتية لتسجيل السكان. يدوّن بأن كلا الوالدين راعيين للطفل.

بإمكان الزوجين أن يتبنيا طفلاً معاً. التبني مقنن بقانون التبني. إذا كنت مهتمًا بالتبني، فاسأل عن معلومات إضافية من مكتب الخدمات الاجتماعية في البلدية التي تتبع لها.

الممتلكات

الممتلكات التي هي للزوج/الزوجة عند عقد الزواج أو التي حصل عليها أثناء عقد الزواج هي خاصة به. من الممكن للزوجين أن يحصلا على ممتلكات أيضاً بالتملك المشترك. الزوج/الزوجة لديه حق الملكية بالزواج كلٍ في ممتلكات الآخر. إذا إنتهى عقد الزواج بالطلاق، فإن مجموع ما يملكه الزوجين يتم تقسيمه بالتساوي فيما بينهما. إذا إنتهى الزواج بوفاة أحد الزوجين، فإن الممتلكات المشتركة للزوجين تقسم فيما بين ورثة الزوج/الزوجة المتوفى والزوج/الزوجة الباقي على قيد الحياة. الحق في الملكية بالزواج من غير الممكن إلغائها بالوصية. إذا كان الزوجان قد قدما بإعداد إتفاق ما قبل الزواج، فإن الأملاك في حالة الطلاق أو في حالة وفاة أحد الزوجين، تقسم وفقاً لإتفاقما قبل الزواج