6 خطوات بسيطة.. كيف تستطيع تجنب التعرّق الشديد في فصل الصيف​

أولً ا يُفضّل أن تشرب السوائل الساخنة بعد مرور بعض الوقت من تقديمها،ومن المهم طبعًا أن تتجنب تناول الأطعمة الحارة، أو تناولها بشكل متوازن، مع أطعمة أخرى تقلّل من حدّتها.

يُفضّل أن تشرب السوائل الساخنة بعد مرور بعض الوقت من تقديمها،ومن المهم طبعًا أن تتجنب تناول الأطعمة الحارة، أو تناولها بشكل متوازن، مع أطعمة أخرى تقلّل من حدّتها. شرب كميات كافية من السوائل خصوصا الماء

تجنب الأماكن الحارة والرطبة

التقليل من تناول المنبهات

التخفيف من التوتر ووالعصبية

رغم أن التعرّق يُعتبر عملية حيوية وصحية للجسم، إلا أن زيادته قد تكون مزعجة ومحرجة لبعض الأشخاص، خاصة إذا كنت تريد الخروج مع عائلتك أو أصدقائك، أو حتى الذهاب إلى مقر عملك.وفي الواقع، يمكن أن يؤدي فرط التعرّق إلى أضرار عديدة، من بينها الجفاف وبعض الالتهابات الجلدية.وبهذا هناك بعض النصائح التي ستساعدك على تقليل التعرّق: