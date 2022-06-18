  • اللمة الجزائرية تتمنى التوفيق للتلاميذ المقبلين على شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا

من أين يستمد الإنسان طاقته وحيويته ..؟

سعد606

سعد606

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ذكر
إما من خارج نفسه .. من خلال تفاعله مع الآخرين .. أو من داخل نفسه .. من عالمه الخاص الداخلي .. ونحن نعيش الاثنين معا في كل وقت .. فنحن نعيش في العالم الخارجي عندما نكلم الآخرين مثلا .. ونعيش في العالم الداخلي عندما نقرا كتاب في جو هادىء .. ولكن بعضنا يميل إلى أن يعيش في عالم دون الآخر .. ولمعرفة العالم الذي تفضله ..اسأل نفسك الأسئلة التالية :
ما الذي يمدك بالطاقة والحيوية .. هل التفاعل مع الآخرين .. أم جلوسك مع نفسك ؟
أين تركز طاقتك .. هل خارج نفسك مع الناس .. أم داخل نفسك مع أفكارك الداخلية ؟
هل تفضل قضاء اغلب وقتك مع الناس .. أم مع نفسك وحيدا ؟
هل تفضل العمل في عدة مشاريع في وقت واحد .. أم في مشروع واحد حتى تنتهي منه ؟
هل تشعر بالراحة أكثر عند عمل الأشياء أولا ثم التفكير فيها .. أم التفكير العميق أولا ثم البدء في العمل ؟
 
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