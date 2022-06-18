لا تسألني إن رحلت و اسأل الزمن الذي شبّ لهيبا في الفؤاد فاكتويت

لا تسألني إن بكيت واسأل الدمع الذي ضاقت به الاحذاق كم من الحزن ارتويت

لا تسألني عن الم واسأل الجرح الذي نزف كؤوسا من دماء وحمم ،كم من جرح عصرت حين طاب و التأم



لا تسألني

بقلمي ( حجايجي سها )