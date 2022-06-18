  • اللمة الجزائرية تتمنى التوفيق للتلاميذ المقبلين على شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا

لا تسألني

السها

السها

:: عضو منتسِب ::
إنضم
14 جوان 2022
المشاركات
14
النقاط
3
العمر
41
محل الإقامة
الجزائر سكيكدة
الجنس
أنثى
لا تسألني إن رحلت و اسأل الزمن الذي شبّ لهيبا في الفؤاد فاكتويت
لا تسألني إن بكيت واسأل الدمع الذي ضاقت به الاحذاق كم من الحزن ارتويت
لا تسألني عن الم واسأل الجرح الذي نزف كؤوسا من دماء وحمم ،كم من جرح عصرت حين طاب و التأم

لا تسألني
بقلمي ( حجايجي سها )
 
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