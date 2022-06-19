مطلقة و متحطمة نفسيا ..

السلام عليكم، أنا مطلقة منذ عام و لا أستطيع نسيان طليقي.. متحطمة نفسيا و لكن الحمد لله.



عمري25 و طليقي 29, انخطبت لطليقي لمدة ثلاثة سنوات و بعدها تزوجت عندما كان عمري 23. كنا نحب بعض لدرجة الجنون في فترة الخطوبة و ايضا بعد الزواج و لكن المشاكل حطمت كل شيء جميل بيننا. طليقي كان شخص طيب حنون كريم لا يرفض لي طلب و كان يحبني كثيرا و لكنه كان أيضا شخص مدخن عصبي لا يحترمني كثيرا كلامه جارح و كثير الارتباط بأهله و خصوصا امه كان دائما يفتعل معي المشاكل لكي اتصل بأمه و اهله و الكثير من مشاكلنا كانت بسبب أهله. كان أيضا يريد عيش حياة المراهقة، كان كثير الخروج في الليل و العودة للمنزل متأخرا. كذلك اكتشفت أنه مدخن حشيش بعد الزواج و لكن بسبب خوفي من المشاكل و منه لم أستطيع اخباره أنني أعلم أنه مدخن حشيش. بعد الزواج كنا دائما نتشاجر و نصرخ على بعض. أنا لست ملاكا اعلم انا أيضا لدي سلبيات مثلا كنت عنيدة و احيانا اخبر أهلي بمشاكلنا و لكن لم اكن مثله لم يكن كلامي جارح و لا بذيء كنت أحترمه و كنت دائما اتصل بأهله و أزورهم و لكن هو لم يحترمني و لم يحترم أهلي. كان حبنا قويا ولكن لم نكن لبعض ..و في الاخير أنا التي تركته و ذهبت عند أهلي و طلبت الطلاق و هو ارسل لي ورقة الطلاق و تطلقنا و لم يعطني شيءمن حقوقي و اخذ كل الذهب الذي اشتراه لي و كل شيء احضرته للمنزل. أنا لا يهمني لا الذهب و لا شيء و لكن أحيانا أشعر أنني كنت غبية و متسامحة كثيرا معه و احيانا اشعر انني مازلت احبه و اتذكر ذكرياتنا معا و حبنا و كل شيء و اتحطم و ابكي و أكره كل شيء .. كرهت نفسي و كل شيء لا أستطيع بدأ صفحة جديدة أشعر ان حياتي انتهت و تحطمت و لن استطيع التقدم بدونه .. اصبحت كثيرة البكاء كرهت الزواج و كل شيءٍ و احيانا عندما يتحدث احد عن الزواج أمامي دموعي تنهمر و انقهر أتساءل لماذا أنا زواجي لم ينجح و اتذكر طليقي و أشعر انني لن احب أبدا شخصا مثله .. لماذا لم استطع ان انساه ؟؟ خصوصا أنني رأيت أنه ألغى الحظر عن حسابي على مواقع التواصل الاجتماعي، أتسائل هل هو نادم و يريد الاتصال بي او فقط لأنه بدأ صفحة جديدة و نساني ؟ أنا و الله أتألم كثيرا .. انا الحمد لله فتاة جميلة متعلمة أعمل في شركة كبيرة و لدي كل شيء الحمد لله الصحة المال العائلة الجمال .. و لكنني لست سعيدة اصبحت حزينة لم أعد الفتاة المرحة السعيدة البريئة .. و لكن الحمد لله على كل حال.



أردت فقط افراغ قلبي و ان اسألكم أن تدعوا لي أن أستطيع نسيانه و المضي في حياتي و ان يعوضني الله بزوج صالح أحسن منه ان كان خير لي .. و أيضا ما هي نصائحكم لي لكي أستطيع النسيان و بدأ صفحة جديدة شكرا لكم