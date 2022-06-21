معني (( سبحان الله وبحمده عدد خلقه ))

Ma$Ter
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 25 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 15,795
- النقاط
- 1,471
- محل الإقامة
- تبسة 12
- الجنس
- ذكر
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله :
أما (( سبحان الله وبحمده عدد خلقه ))
فمعناه : أنك تسبح الله عز وجل وتحمده عدد مخلوقاته ، ومخلوقات الله عز وجل لا يحصيها إلا الله كما قال الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو ،
وأما سبحان الله وبحمده رضا نفسه : فيعني أنك تسبح الله وتحمده حمدًا يرضى به الله عز وجل ، وأي حمد يرضى به الله إلا وهو أفضل الحمد وأكمله .
ينبغي لنا أن نحافظ على هذا الذكر .
شـرح ريـاض الـصالحين : (515/5)
فمعناه : أنك تسبح الله عز وجل وتحمده عدد مخلوقاته ، ومخلوقات الله عز وجل لا يحصيها إلا الله كما قال الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو ،
وأما سبحان الله وبحمده رضا نفسه : فيعني أنك تسبح الله وتحمده حمدًا يرضى به الله عز وجل ، وأي حمد يرضى به الله إلا وهو أفضل الحمد وأكمله .