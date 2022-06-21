  • اللمة الجزائرية تتمنى التوفيق للتلاميذ المقبلين على شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا

معني (( سبحان الله وبحمده عدد خلقه ))

Ma$Ter

Ma$Ter

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
25 سبتمبر 2007
المشاركات
15,795
النقاط
1,471
محل الإقامة
تبسة 12
الجنس
ذكر

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله :

‏أما (( سبحان الله وبحمده عدد خلقه ))
فمعناه : أنك تسبح الله عز وجل وتحمده عدد مخلوقاته ، ومخلوقات الله عز وجل لا يحصيها إلا الله كما قال الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو ،
‏وأما سبحان الله وبحمده رضا نفسه : فيعني أنك تسبح الله وتحمده حمدًا يرضى به الله عز وجل ، وأي حمد يرضى به الله إلا وهو أفضل الحمد وأكمله .
👈🏽
ينبغي لنا أن نحافظ على هذا الذكر .
📚
شـرح ريـاض الـصالحين : (515/5)
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top