الحمد لله حمدا كثيرا ...

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الحمد لله

يوم يبدأ بالحمد ماأجمله، وقلب يسكنه الحمد ماأسعده، ولسان يلهج بالحمد ماأعظمه، فكن حامدا بما تملك ،فالحمد لله يثقل الميزان ،سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ،احمد الله على نعمه عليك مهما قلت أو كثرت فإن شكر النعمة والإعتراف بها يزيدها ،قال صلى الله عليه وسلم:

"والحمد لله تملأ الميزان"،

الحمد لله على كل ماسخره لأجلي دون علمي، الحمد لله على لطفه الظاهر والخفي، الحمد لله على كل نعمة محيطة بي، الحمد لله لأن رحمة الله أوسع مما نتخيل ،أكبر مما نظن وأدفء مما نشعر ،همومك استقبلها صبرا، واهدها حمدا، وجملها شكرا ،أما علمت أن المسلم ما يشاك من شوكة إلا وله بها أجرا، قال أحد الحكماء كنت أحزن لأني لم أكن أملك حذاء، ولكن توقفت عن الحزن لما رأيت رجلا بدون قدمين ،كم من نعم نعتقد أنها من أساسيات الحياة ،

"وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها'،