السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 49,531
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جوهرة المتوسط وهران الغالية، مدينة شهيد المقصلة أحمد زبانة ،لها في كل شارع حكاية و بين ازقتها ذكريات ، مدينة الحب و السلام و موطن الفن و الراي
وهران الزاهية الباهية تجمع ما بين التاريخ..الحضارة و الثقافة الجزائرية العريقة ، صوت الموسيقى العالمية.والتراث العريق
وهران في القلب بالمناسبة و من غير المناسبة
#وهران_في_القلب
وهران تحتضن ألعاب البحر المتوسط لسنة 2023
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جوهرة المتوسط وهران الغالية، مدينة شهيد المقصلة أحمد زبانة ،لها في كل شارع حكاية و بين ازقتها ذكريات ، مدينة الحب و السلام و موطن الفن و الراي
وهران الزاهية الباهية تجمع ما بين التاريخ..الحضارة و الثقافة الجزائرية العريقة ، صوت الموسيقى العالمية.والتراث العريق
وهران في القلب بالمناسبة و من غير المناسبة
#وهران_في_القلب
وهران تحتضن ألعاب البحر المتوسط لسنة 2023
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