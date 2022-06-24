  • انطلاق ألعاب البحر المتوسط {الباهية وهران 2022}

وهران في القلب

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
49,531
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جوهرة المتوسط وهران الغالية، مدينة شهيد المقصلة أحمد زبانة ،لها في كل شارع حكاية و بين ازقتها ذكريات ، مدينة الحب و السلام و موطن الفن و الراي
وهران الزاهية الباهية تجمع ما بين التاريخ..الحضارة و الثقافة الجزائرية العريقة ، صوت الموسيقى العالمية.والتراث العريق
وهران في القلب بالمناسبة و من غير المناسبة
#وهران_في_القلب ❤️

وهران تحتضن ألعاب البحر المتوسط لسنة 2023


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