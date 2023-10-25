من تراث الجزائر العريق _تلمسان الباهية_

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تِلِمْسان

(باللهجة المحلية: تْلْمْسان) مدينة تقع في شمال غرب الجزائر، عاصمة ولاية تلمسان وثاني أهم مدينة في الجهة الغربية بعد وهران. تبعد عن العاصمة بـ 520 كلم وعن وهران بـ 140 كلم عبر الطريق الوطني 22 وب 110 كلم عبر الطريق السيار شرق غرب وعن الحدود المغربية بـ 40 كلم وعن ساحل البحر المتوسط بـ 40 كلم. يحدّها شمالا شتوان والحناية وشرقا عين فزة ووادي الصفصيف وجنوبا تيرني وجبل بني ورنيد وغربا المنصورة.

فخورة بماضيها المجيد والمزدهر، ذات المعالم الأندلسية متأصلة في المغرب الكبير، وصاحبة المواقع الطبيعية الخلابة هي «مدينة الفن والتاريخ» كما كان يسميها جورج مارصي. التي تلقب بـ لؤلؤة المغرب الكبير، وجوهرة الغرب الجزائري. وبكثرة ما فيها من المباني الفنية الرائعة الخالدة، وبماضيها الفكري والثقافي والسياسي المجيد.

تقع المدينة داخل مزارع الكروم والزيتون، كما تشتهر بصناعة الجلود، والزرابي وصناعة المنسوجات. وجعلت منها كل هاته التأثيرات تتربع على قمة المناطق السياحية في الجزائر.

المدينة

جامعة ابوبكر بالقايد

