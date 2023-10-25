من تراث الجزائر العريق _تلمسان الباهية_♥💕❤

Adem4dz

Adem4dz

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
15 جانفي 2023
المشاركات
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نقاط التفاعل
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النقاط
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محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
من تراث الجزائر العريق _تلمسان الباهية_💕

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تِلِمْسان (باللهجة المحلية: تْلْمْسان) مدينة تقع في شمال غرب الجزائر، عاصمة ولاية تلمسان وثاني أهم مدينة في الجهة الغربية بعد وهران. تبعد عن العاصمة بـ 520 كلم وعن وهران بـ 140 كلم عبر الطريق الوطني 22 وب 110 كلم عبر الطريق السيار شرق غرب وعن الحدود المغربية بـ 40 كلم وعن ساحل البحر المتوسط بـ 40 كلم. يحدّها شمالا شتوان والحناية وشرقا عين فزة ووادي الصفصيف وجنوبا تيرني وجبل بني ورنيد وغربا المنصورة.

فخورة بماضيها المجيد والمزدهر، ذات المعالم الأندلسية متأصلة في المغرب الكبير، وصاحبة المواقع الطبيعية الخلابة هي «مدينة الفن والتاريخ» كما كان يسميها جورج مارصي. التي تلقب بـ لؤلؤة المغرب الكبير، وجوهرة الغرب الجزائري. وبكثرة ما فيها من المباني الفنية الرائعة الخالدة، وبماضيها الفكري والثقافي والسياسي المجيد.
تقع المدينة داخل مزارع الكروم والزيتون، كما تشتهر بصناعة الجلود، والزرابي وصناعة المنسوجات. وجعلت منها كل هاته التأثيرات تتربع على قمة المناطق السياحية في الجزائر.

المدينة
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جامعة ابوبكر بالقايد
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قصر المشور

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والعديد من المعالم التاريخية .. لا يمكن للزائر الاستمتاع بها إلا بزيارتها..
 
آخر تعديل:
ماشاء الله، يعطيك الصحة على الموضوع الرائع، بالفعل لا يمكن للزائر الإستمتاع بها إلا بزيارتها، ولكنك نسيت أهم صورة لمعلم قلعة المنصورة، فخر المنطقة

Mansourah-1.jpg
 
ماشاء الله ربي يحفظ بلادنا
وشكرا لك على الموضوع الرائع والتنسيق الجميل والصور الجميلة والرحلة الجميلة إلى مدينة تلمسان
 
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