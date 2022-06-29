التكريم الشهري {شهر ماي+جوان}

كنوع من التمرد على ابجديات الموضوع، أو التغريد خارج الصندوق، اردت التعقيب على المدونة المُحرمة للأخت @خديجة ph . وبالضبط هذه العبارة "و عاشا بسعادة و هناء و انجبا صبيانا و بنات ثم … ثم ماذا؟"، ولكن مدونتها محُكمة الأقفال، وعلى عتبات ابوابها تنّين وبركان، فما كان مني حتى اوصل رسالتي، إلأ ان...