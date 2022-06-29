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التكريم الشهري {شهر ماي+جوان}

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
49,577
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


يتقدم منتدى اللمة الجزائرية بالشكر والعرفان للأعضاء الذين تميزوا {شهر ماي وشهر جوان} 2022


أفضل عضو/ة:

@عبدالرؤوف
@أستاذ الفلسفة

أفضل المواضيع:

www.4algeria.com

وعاشا بسعادة وهناء، وانجبا صبيانا و بنات..

كنوع من التمرد على ابجديات الموضوع، أو التغريد خارج الصندوق، اردت التعقيب على المدونة المُحرمة للأخت @خديجة ph . وبالضبط هذه العبارة "و عاشا بسعادة و هناء و انجبا صبيانا و بنات ثم … ثم ماذا؟"، ولكن مدونتها محُكمة الأقفال، وعلى عتبات ابوابها تنّين وبركان، فما كان مني حتى اوصل رسالتي، إلأ ان...
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للأخ @space-cowboy



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عمي الحسين و صندوق العجب

كان عمي الحسين رجلا فاضلا نايف السبعين من عمره، يسكن هو وزوجته وبناته الثلاثة، قرية نائية تعاني التهميش والافتقار لأدنى مستويات العيش لكن الظاهر .. لم يخل العالم بعد من المعجزات و قد كانت..... عندما تم تزويد القرية بالكهرباء -مستحيل .. ! هكذا قال عمي الحسين،لم يصدق ولا أهل القرية صدقوا ذاك...
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للأخت @السها



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الرسم بالممحاه

تجربة رسم بالممحاه من رسوماتي اتمنى تنال اعحابكم
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للأخ @جمال عبدلي



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تصوير الكثبان الرملية ب *تاغيت*

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيارة الى منطقة تاغيت التابعة لولاية بشار مدخل مدينة تاغيت من اعلى نقظة بالكثبان الرملية احييكم بعدستي التي التقطت بها الصور في طريق العودة الى المنزل والصورة ملتقطة بالهاتف
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للأخت @Soumia hadj mohammed


أفضل مشرف/ة:

@جليلوس
@Hakan
@*amani*


أفضل مراقب:
@Golden Man


ولاننسى الأب الروحي للمة
الطيب @فريد أبوفيصل
الذين لاينساها ولاينسى أهلها ابدا.


بارك الله فيكم ونتمنى المزيد ....من جميع الأعضاء
 
أستاذ الفلسفة

أستاذ الفلسفة

::أستاذ::
إنضم
21 ماي 2022
المشاركات
468
النقاط
21
العمر
25
محل الإقامة
باتنة
الجنس
ذكر
شكرا لكم جميع لكل الاعضاء سواء مشرفين او ادارين او مراقبين
شرف عظيم ان تنتسب قبل شهر وتتحصل على جائزة افضل عضو في اول شهر
الثناء لكم جميعا لولا مواضيعكم المميزة لما كرمنا اليوم
انتم هم اساس نجاح
دمتم في خدمة المنتدى
وكل الشكر والتقدير والعرفان لكل الاعضاء
والف مبروك لكل من ذكر اسمه في الموضوع
اتمنى التوفيق لكل الاعضاء
 
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