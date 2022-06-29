التكريم الشهري {شهر ماي+جوان}

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 49,577
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يتقدم منتدى اللمة الجزائرية بالشكر والعرفان للأعضاء الذين تميزوا {شهر ماي وشهر جوان} 2022
أفضل عضو/ة:
@عبدالرؤوف
@أستاذ الفلسفة
أفضل المواضيع:
للأخ @space-cowboy
للأخت @السها
@جمال عبدلي
للأخت @Soumia hadj mohammed
أفضل مشرف/ة:
@جليلوس
@Hakan
@*amani*
أفضل مراقب:
@Golden Man
ولاننسى الأب الروحي للمة
الطيب @فريد أبوفيصل
الذين لاينساها ولاينسى أهلها ابدا.
بارك الله فيكم ونتمنى المزيد ....من جميع الأعضاء
يتقدم منتدى اللمة الجزائرية بالشكر والعرفان للأعضاء الذين تميزوا {شهر ماي وشهر جوان} 2022
أفضل عضو/ة:
@عبدالرؤوف
@أستاذ الفلسفة
أفضل المواضيع:
وعاشا بسعادة وهناء، وانجبا صبيانا و بنات..
كنوع من التمرد على ابجديات الموضوع، أو التغريد خارج الصندوق، اردت التعقيب على المدونة المُحرمة للأخت @خديجة ph . وبالضبط هذه العبارة "و عاشا بسعادة و هناء و انجبا صبيانا و بنات ثم … ثم ماذا؟"، ولكن مدونتها محُكمة الأقفال، وعلى عتبات ابوابها تنّين وبركان، فما كان مني حتى اوصل رسالتي، إلأ ان...
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عمي الحسين و صندوق العجب
كان عمي الحسين رجلا فاضلا نايف السبعين من عمره، يسكن هو وزوجته وبناته الثلاثة، قرية نائية تعاني التهميش والافتقار لأدنى مستويات العيش لكن الظاهر .. لم يخل العالم بعد من المعجزات و قد كانت..... عندما تم تزويد القرية بالكهرباء -مستحيل .. ! هكذا قال عمي الحسين،لم يصدق ولا أهل القرية صدقوا ذاك...
www.4algeria.com
للأخت @السها
@جمال عبدلي
تصوير الكثبان الرملية ب *تاغيت*
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيارة الى منطقة تاغيت التابعة لولاية بشار مدخل مدينة تاغيت من اعلى نقظة بالكثبان الرملية احييكم بعدستي التي التقطت بها الصور في طريق العودة الى المنزل والصورة ملتقطة بالهاتف
www.4algeria.com
أفضل مشرف/ة:
@جليلوس
@Hakan
@*amani*
أفضل مراقب:
@Golden Man
ولاننسى الأب الروحي للمة
الطيب @فريد أبوفيصل
الذين لاينساها ولاينسى أهلها ابدا.
بارك الله فيكم ونتمنى المزيد ....من جميع الأعضاء