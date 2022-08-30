التكريم الشهري(شهر جويلية+أوت2022)

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
49,718
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يتقدم منتدى اللمة الجزائرية بالشكر والعرفان للأعضاء الذين تميزوا بمواضيعهم وتألقهم {شهر جويلية+شهر أوت}لسنة 2022

أفضل عضو/ة:

@ليليا مرام
@razan roza
@فريد أبوفيصل

أفضل مشرف:
@عبدالرؤوف

افضل مراقب:
@Golden Man

أفضل المواضيع الحصرية:
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أشعار مسموعة (باصوات الأعضاء)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, عيدكم مبارك كريم وكل عام وانتم بألف خير. بلغ بي الملل ما بلغ, حتى وجدتني اعبث بالميكروفون منذ مدة ليست بالقصيرة لتسجيل اي شيء يخطر على بالي, قرآن, نصوص ادبية, اشعار, غناء (الله يعفو علينا). فارتأيت ان افتح هذا الموضوع كمنصة للصوتيات الأدبية حتى نضخ بعض النغمات...
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@space-cowboy


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مراحل اكتمال قمر محرم اكثر من 10 ايام تصوير

مراحل اكتمال قمر محرم تصويري اكثر من 10 ايام تصوير
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@جمال عبدلي

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حصري(رحلة بين جبال الثلج وفوهة البركان) وردة عمر ...

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد حصري رحلة بين جبال الثلج وفوهة البركان (وردة عمر) رحلة بين جبال الثلج وفوهة البركان هكذا تكون حياتنا من أول نقطة مركز دائرة الحياة عندما نولد نبكي ولا نعرف ماهو سر ذلك البكاء هل هو لفرح أم...
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@اميرة المدائن

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Best of ~ سكر

الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق. أعضاءو زوار المنتدى ان شاء الله دائما في صحة...
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@Rayhan


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وجها لوجه مع العالم الآخر ـ يمنع دخول أصحاب القلوب الضعيفة ـ

في سنة 1998 كنا نجتمع كل ليلة مع أبناء العمومة كلهم في بيت العم علي كنا حوالي العشرة نتفرق الى مجموعات صغيرة مجموعة تعشق الرياضة و اخرى السياسة و مجموعة تهوى المغامرات او تبحث عنها و هناك مجموعة من الفتيات كلهن بنات العمومة في زاوية الصالون الكبير يتحدثن عن المسلسل و الطبخ و احيانا يتهامسن...
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@الامين محمد



نتمنى لكم ولنا مزيدا من التألق
 
آخر تعديل:
razan roza

razan roza

:: عضو مُشارك ::
إنضم
2 ماي 2022
المشاركات
486
النقاط
41
العمر
22
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
اشكرك جزيل الشكر غاليتي لمنحي هدا الشكر :love::love:
تحياتي لباقي الاعضاء
 
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