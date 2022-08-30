التكريم الشهري(شهر جويلية+أوت2022)

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 49,718
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يتقدم منتدى اللمة الجزائرية بالشكر والعرفان للأعضاء الذين تميزوا بمواضيعهم وتألقهم {شهر جويلية+شهر أوت}لسنة 2022
أفضل عضو/ة:
@ليليا مرام
@razan roza
@فريد أبوفيصل
أفضل مشرف:
@عبدالرؤوف
افضل مراقب:
@Golden Man
أفضل المواضيع الحصرية:
@space-cowboy
@جمال عبدلي
@اميرة المدائن
@Rayhan
@الامين محمد
نتمنى لكم ولنا مزيدا من التألق
يتقدم منتدى اللمة الجزائرية بالشكر والعرفان للأعضاء الذين تميزوا بمواضيعهم وتألقهم {شهر جويلية+شهر أوت}لسنة 2022
أفضل عضو/ة:
@ليليا مرام
@razan roza
@فريد أبوفيصل
أفضل مشرف:
@عبدالرؤوف
افضل مراقب:
@Golden Man
أفضل المواضيع الحصرية:
أشعار مسموعة (باصوات الأعضاء)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, عيدكم مبارك كريم وكل عام وانتم بألف خير. بلغ بي الملل ما بلغ, حتى وجدتني اعبث بالميكروفون منذ مدة ليست بالقصيرة لتسجيل اي شيء يخطر على بالي, قرآن, نصوص ادبية, اشعار, غناء (الله يعفو علينا). فارتأيت ان افتح هذا الموضوع كمنصة للصوتيات الأدبية حتى نضخ بعض النغمات...
www.4algeria.com
مراحل اكتمال قمر محرم اكثر من 10 ايام تصوير
مراحل اكتمال قمر محرم تصويري اكثر من 10 ايام تصوير
www.4algeria.com
حصري(رحلة بين جبال الثلج وفوهة البركان) وردة عمر ...
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد حصري رحلة بين جبال الثلج وفوهة البركان (وردة عمر) رحلة بين جبال الثلج وفوهة البركان هكذا تكون حياتنا من أول نقطة مركز دائرة الحياة عندما نولد نبكي ولا نعرف ماهو سر ذلك البكاء هل هو لفرح أم...
www.4algeria.com
Best of ~ سكر
الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابًا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجَل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أيِّ الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله، وإن عاقب فبعدلِه، ولا اعتراض على الملك الخلاق. أعضاءو زوار المنتدى ان شاء الله دائما في صحة...
www.4algeria.com
وجها لوجه مع العالم الآخر ـ يمنع دخول أصحاب القلوب الضعيفة ـ
في سنة 1998 كنا نجتمع كل ليلة مع أبناء العمومة كلهم في بيت العم علي كنا حوالي العشرة نتفرق الى مجموعات صغيرة مجموعة تعشق الرياضة و اخرى السياسة و مجموعة تهوى المغامرات او تبحث عنها و هناك مجموعة من الفتيات كلهن بنات العمومة في زاوية الصالون الكبير يتحدثن عن المسلسل و الطبخ و احيانا يتهامسن...
www.4algeria.com
نتمنى لكم ولنا مزيدا من التألق
آخر تعديل: