السها
:: عضو منتسِب ::
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يا قمر
القمر:الليل حط فراشه والجفن طار نعاسه والقلب بات مهموم
والعقل داده داده ما قدر ينسى احبابه وبين الظنون مزحوم
زمان ما سمعتله حس ولا داقتله ونس زعمه نساها ...معلوم
ولاّ... زاره غنانه يكفح بالعاني دلاله حتى تحسب النجوم
ما عرفته جاني ولا مظلوم ...
ولما لمحتني طلاّل قالت إنساله عالغزال؟
..................
البنيه: يا قمر يا عالي و ما عالي غير رب البشر
شديت ليك رحالي نسال عن روحي ممّ النظر
و نشكيلك احوالي بعد البكى و الجفى و السهر
وليفي ما ولاّلي ما اعرف ثقلان ولا باع و هجر
دلني صوبني للغالي حتى فوق الجمر نمشيله سفر
ونغزل من شوك السدر اجلالي و نرقد عالثلج ولا عالحجر
ما يهمني يا قمر
القمر:واذا قتلك حباله في الهوى عالقه؟
البنيه:نطيرله صقر
القمر: يعني عاشقه؟
البنيه: اييييه يا قمر عاشقه و لحظان مشتاقه تتلاقه
وانا ما دريته مودع ولا مبدع في مرج ولا صحر يا قمر
شفتوش يجري سباقه بين المغرب و الفجر؟
شفتوش عوام غريقه في واد ولا بحر؟
القمر:اييه شقته...شفته يتمطى رفاقه جنب الهم و الخطر
يبكي بدموع حراقه على وليف القلب ورفيق الدهر
ما دريتهم كانوا شقاقه و ما دريت لغرام عالروح جبر
البنيه: وين تخطى غرب ولا شراقه ؟...قلبي ملهوف على ذاك البدر
يعني نشوفه بعد فراقه؟ عجل قول طار الصبر
القمر: يحبك؟
البنت:على قد السما والمطر على قد الرمل و الشجر...
القمر:ايييهيييي..... نارك تحرق يا بنيا خايف تديك للقبر
ما دريت نخليك في البليه ولا نسوقك للحذر
على قد عزايمك يا صبيه طريده لمخالب النسر
خايف عليك من خزيه تمدك دبيحه للقدر
: البنيه:النار في القلب مرويه بوحشه وشوق ينزهر
كنتله من يومه فديه بالروح والعقل و البصر
آه لو تدري ما بيا ما كنت خليتني ننتظر... يا قمر
عجل قول طار الصبر.................
القمر:ملهوفه ياسر يا بنيه وشحال منايف ما يسر
نعطيك قباله وصيه حطيها تميمه في الصدر
النيف بلوره نقيه لو طاطا الراس تنكسر
و تعدي الضهور محنيه ذليله مسلوبة القدر
بالك يا بنيه
البنيه:عندك
ماني بنت ثنيا من قوم شانهم غبر..........
اخزر ودقق فيا قوالك تفد بالقهر...............................
العشق مانه خطيه ومقبوظه بجناحه حر...............................
ما حسبت النوايا غنجيه يا قمر يا طبيب الضر
القمر:ما قصدت يا طفلا دوني و ما قتلك كلام شر.........................
البنيه:لسانك بالحديث كواني و سكاكينه طايحه تشر
ما عاد كلام ينذكر
القمر: مقاطعتني؟
البنيه:جوابي يعطيك الخبر
القمر:قلبك يتعبى مني كي مكنوني بالصواب جهر؟
صحيح الحق مر
البنيه:قلبي طابله جناني وقلبه مفعفع بالزهر
يا قمر لله قول طارالصبر
القمر: قتلكشي على مدبل الشفر
البنيه :ها
القمر: خصاره الليل مودع فايتني و النهار خلاص ظهر
ما النجم نستنى كثر
البنيه:قبّل يا قمر فهمني والنهارماشي عذر...
قبّل ياقمر قول هلكني الصبر....عود يا قمر...عود...
القمر:الضو بلعني وعادلي حجاب على غزال يشب الوهر................................
سألني معشوق ما قلتله جواب يحلّيله كاسه المر
صار يعوي كيف دياب الغاب ،خليله هج مالوكر
عبيته فوق الهم عذاب ما طاق زواده عالظهر
يا طفله لا تبكي لحباب لالقلب بدموعك يسكر
وما يعرف آنهي لبواب توصله لجنينة القصر
ولقصر ساكنه قصّاب يغنّي لضوّالبدر
والبدر سابي عطاب بمحاين تاكل مالعمر
ما عدتلك بعد اليوم غضاب والليل ميعاد مشبّر يا بنيا.....
بقلمي ( حجايجي سها)
الشعر باللهجة البدويه تستمعون اليه كاملا ممثل على قناة اساطير و احاجي في هذا الرابط قصة يا قمر
القمر:الليل حط فراشه والجفن طار نعاسه والقلب بات مهموم
والعقل داده داده ما قدر ينسى احبابه وبين الظنون مزحوم
زمان ما سمعتله حس ولا داقتله ونس زعمه نساها ...معلوم
ولاّ... زاره غنانه يكفح بالعاني دلاله حتى تحسب النجوم
ما عرفته جاني ولا مظلوم ...
ولما لمحتني طلاّل قالت إنساله عالغزال؟
..................
البنيه: يا قمر يا عالي و ما عالي غير رب البشر
شديت ليك رحالي نسال عن روحي ممّ النظر
و نشكيلك احوالي بعد البكى و الجفى و السهر
وليفي ما ولاّلي ما اعرف ثقلان ولا باع و هجر
دلني صوبني للغالي حتى فوق الجمر نمشيله سفر
ونغزل من شوك السدر اجلالي و نرقد عالثلج ولا عالحجر
ما يهمني يا قمر
القمر:واذا قتلك حباله في الهوى عالقه؟
البنيه:نطيرله صقر
القمر: يعني عاشقه؟
البنيه: اييييه يا قمر عاشقه و لحظان مشتاقه تتلاقه
وانا ما دريته مودع ولا مبدع في مرج ولا صحر يا قمر
شفتوش يجري سباقه بين المغرب و الفجر؟
شفتوش عوام غريقه في واد ولا بحر؟
القمر:اييه شقته...شفته يتمطى رفاقه جنب الهم و الخطر
يبكي بدموع حراقه على وليف القلب ورفيق الدهر
ما دريتهم كانوا شقاقه و ما دريت لغرام عالروح جبر
البنيه: وين تخطى غرب ولا شراقه ؟...قلبي ملهوف على ذاك البدر
يعني نشوفه بعد فراقه؟ عجل قول طار الصبر
القمر: يحبك؟
البنت:على قد السما والمطر على قد الرمل و الشجر...
القمر:ايييهيييي..... نارك تحرق يا بنيا خايف تديك للقبر
ما دريت نخليك في البليه ولا نسوقك للحذر
على قد عزايمك يا صبيه طريده لمخالب النسر
خايف عليك من خزيه تمدك دبيحه للقدر
: البنيه:النار في القلب مرويه بوحشه وشوق ينزهر
كنتله من يومه فديه بالروح والعقل و البصر
آه لو تدري ما بيا ما كنت خليتني ننتظر... يا قمر
عجل قول طار الصبر.................
القمر:ملهوفه ياسر يا بنيه وشحال منايف ما يسر
نعطيك قباله وصيه حطيها تميمه في الصدر
النيف بلوره نقيه لو طاطا الراس تنكسر
و تعدي الضهور محنيه ذليله مسلوبة القدر
بالك يا بنيه
البنيه:عندك
ماني بنت ثنيا من قوم شانهم غبر..........
اخزر ودقق فيا قوالك تفد بالقهر...............................
العشق مانه خطيه ومقبوظه بجناحه حر...............................
ما حسبت النوايا غنجيه يا قمر يا طبيب الضر
القمر:ما قصدت يا طفلا دوني و ما قتلك كلام شر.........................
البنيه:لسانك بالحديث كواني و سكاكينه طايحه تشر
ما عاد كلام ينذكر
القمر: مقاطعتني؟
البنيه:جوابي يعطيك الخبر
القمر:قلبك يتعبى مني كي مكنوني بالصواب جهر؟
صحيح الحق مر
البنيه:قلبي طابله جناني وقلبه مفعفع بالزهر
يا قمر لله قول طارالصبر
القمر: قتلكشي على مدبل الشفر
البنيه :ها
القمر: خصاره الليل مودع فايتني و النهار خلاص ظهر
ما النجم نستنى كثر
البنيه:قبّل يا قمر فهمني والنهارماشي عذر...
قبّل ياقمر قول هلكني الصبر....عود يا قمر...عود...
القمر:الضو بلعني وعادلي حجاب على غزال يشب الوهر................................
سألني معشوق ما قلتله جواب يحلّيله كاسه المر
صار يعوي كيف دياب الغاب ،خليله هج مالوكر
عبيته فوق الهم عذاب ما طاق زواده عالظهر
يا طفله لا تبكي لحباب لالقلب بدموعك يسكر
وما يعرف آنهي لبواب توصله لجنينة القصر
ولقصر ساكنه قصّاب يغنّي لضوّالبدر
والبدر سابي عطاب بمحاين تاكل مالعمر
ما عدتلك بعد اليوم غضاب والليل ميعاد مشبّر يا بنيا.....
بقلمي ( حجايجي سها)
الشعر باللهجة البدويه تستمعون اليه كاملا ممثل على قناة اساطير و احاجي في هذا الرابط قصة يا قمر