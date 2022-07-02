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خاطرة بمعرفات أعضاء اللمة

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: نجم اللمة::
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
6,932
النقاط
2,651
الجنس
ذكر
هدية لأعضاء منتدى اللمة الجزائرية

خاطرة باستعمال بعض أسماء معرفاتهم.



@صمتي حكاية و @هدية من الله ذو @الفضل10 والـ @نعمات

@شجـ الروح ـون كأنها @خربشات غيمة لـ @ذكريات @*ياسر* ها @الوهم

و الـ @*amani* و @املي أتلوه كـ @زخة مطر لـ @زهور الشوق لتبقى @ضآحكة مستبشرة

وعند @سكون الفجر أودع @زهور الشوق وذاااك @النجم البعيد

@ديكتاتــــــور @الوهم يأذن لـ @مواكب الراحلين بالهجرة نحو @اميرة المدائن

و @{مُدَلَّلَتُهُ} قد هيأت @زاد الرحيل آن لـ @بنت الشمال أن تبتسم

@طيور السلام تبدو الان @🌌🔮متألقة🔮🌌 و @الفراشة الحساسة تروي @حكايا الورد و @حكايا المطر

يا سيدتي @السلطانة @نجمة الأرض انتِ و @بسمة القلوب عند @هدوء المطر

يا @نرجس الريحان @صانعة الإبتسامة ولشعري @وحي القلم

@متهجئ الحرف أنا تحت @ظل سيريالية @طموحة تنشد @بنقابي افتخر

ما أ @سعد606 @زخرفة حرف ي بـ @وصال اية و @إيمان~ ني بهذا القدر

أيتها @الفراشة الحساسة أنا @الرومانسي الجاد أنا @امير الصحراءdz

@!≈[سُِـِيٌــِـِفّ اٌڷِخً‘يٌـرُ]≈! @نذير1 @الياٰس @ناصر dz @الورد الأحمر

أنا @الملك الظليل تركت @إيمان~ي و @حياة71 ي أضحت رهينة @صاحبة الأثر

صلو وزيدو على @الامين محمد @رحيق الفردوس و @أحمدوا الله على @اسيل الحياة والنعم.


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مرهقة الفكرة
 
آخر تعديل:
عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

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إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
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النقاط
51
العمر
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محل الإقامة
تيبازة
الجنس
ذكر
فكرة في القمة أخي @فريد أبوفيصل
واضح أنك تعبت معاها بزاف،
إبدااااااااع لا نهائي أخي، الله يجازيك كل خير وألف شكر على مجهودك المميز 🌹🌹
 
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