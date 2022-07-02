خاطرة بمعرفات أعضاء اللمة

فريد أبوفيصل
:: نجم اللمة::
هدية لأعضاء منتدى اللمة الجزائرية
خاطرة باستعمال بعض أسماء معرفاتهم.
@صمتي حكاية و @هدية من الله ذو @الفضل10 والـ @نعمات
@شجـ الروح ـون كأنها @خربشات غيمة لـ @ذكريات @*ياسر* ها @الوهم
و الـ @*amani* و @املي أتلوه كـ @زخة مطر لـ @زهور الشوق لتبقى @ضآحكة مستبشرة
وعند @سكون الفجر أودع @زهور الشوق وذاااك @النجم البعيد
@ديكتاتــــــور @الوهم يأذن لـ @مواكب الراحلين بالهجرة نحو @اميرة المدائن
و @{مُدَلَّلَتُهُ} قد هيأت @زاد الرحيل آن لـ @بنت الشمال أن تبتسم
@طيور السلام تبدو الان @🌌🔮متألقة🔮🌌 و @الفراشة الحساسة تروي @حكايا الورد و @حكايا المطر
يا سيدتي @السلطانة @نجمة الأرض انتِ و @بسمة القلوب عند @هدوء المطر
يا @نرجس الريحان @صانعة الإبتسامة ولشعري @وحي القلم
@متهجئ الحرف أنا تحت @ظل سيريالية @طموحة تنشد @بنقابي افتخر
ما أ @سعد606 @زخرفة حرف ي بـ @وصال اية و @إيمان~ ني بهذا القدر
أيتها @الفراشة الحساسة أنا @الرومانسي الجاد أنا @امير الصحراءdz
@!≈[سُِـِيٌــِـِفّ اٌڷِخً‘يٌـرُ]≈! @نذير1 @الياٰس @ناصر dz @الورد الأحمر
أنا @الملك الظليل تركت @إيمان~ي و @حياة71 ي أضحت رهينة @صاحبة الأثر
صلو وزيدو على @الامين محمد @رحيق الفردوس و @أحمدوا الله على @اسيل الحياة والنعم.
......
مرهقة الفكرة
خاطرة باستعمال بعض أسماء معرفاتهم.
@صمتي حكاية و @هدية من الله ذو @الفضل10 والـ @نعمات
@شجـ الروح ـون كأنها @خربشات غيمة لـ @ذكريات @*ياسر* ها @الوهم
و الـ @*amani* و @املي أتلوه كـ @زخة مطر لـ @زهور الشوق لتبقى @ضآحكة مستبشرة
وعند @سكون الفجر أودع @زهور الشوق وذاااك @النجم البعيد
@ديكتاتــــــور @الوهم يأذن لـ @مواكب الراحلين بالهجرة نحو @اميرة المدائن
و @{مُدَلَّلَتُهُ} قد هيأت @زاد الرحيل آن لـ @بنت الشمال أن تبتسم
@طيور السلام تبدو الان @🌌🔮متألقة🔮🌌 و @الفراشة الحساسة تروي @حكايا الورد و @حكايا المطر
يا سيدتي @السلطانة @نجمة الأرض انتِ و @بسمة القلوب عند @هدوء المطر
يا @نرجس الريحان @صانعة الإبتسامة ولشعري @وحي القلم
@متهجئ الحرف أنا تحت @ظل سيريالية @طموحة تنشد @بنقابي افتخر
ما أ @سعد606 @زخرفة حرف ي بـ @وصال اية و @إيمان~ ني بهذا القدر
أيتها @الفراشة الحساسة أنا @الرومانسي الجاد أنا @امير الصحراءdz
@!≈[سُِـِيٌــِـِفّ اٌڷِخً‘يٌـرُ]≈! @نذير1 @الياٰس @ناصر dz @الورد الأحمر
أنا @الملك الظليل تركت @إيمان~ي و @حياة71 ي أضحت رهينة @صاحبة الأثر
صلو وزيدو على @الامين محمد @رحيق الفردوس و @أحمدوا الله على @اسيل الحياة والنعم.
......
مرهقة الفكرة
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