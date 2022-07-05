حفياد آدم
:: عضو مُتميز ::
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حدث اليوم بالسوق الأسبوعية...
دخل راجل سوق تاع أغنام
و قاللهم يا جماعة عندي 2 ملاين و حاب نشري كبش نعيد بيه عندي عائلة كبيرة و هذاك الي نقدر عليه و هذا للي عندي أعطوني بيهم كبش و هذاك ما كان ...
سمعو راجل كبير عندو تقريبا 7 كباش كبار قالو :ولد عمي أدخل وخير اللي تحب و اللي يحلى في عينيك هاو ليك ...
حط ايديه على الكبش لمخير و بڨرونو و قالو هذا عجبني ...
لكن بصراحة قليل فيه زوج ملاين!!!!
قالو مولى الكباش مبروك عليك خويا و خلي دراهمك عندك مصروفك و مصروف عايلتك في العيد و ان شاء الله عيدكم مبروك
خرج الراجل فرحان يكركر في الكبش من ڨرونو ...
حتى يسمع في مرتو تعيّط .
اطلق شعري اطلق يا راجل وشبيك هبلت صباح ربي.. .!
السيد كان راڨد و يكركر في مرتو من شعرها ...الحمد لله ياربي ما منامش روحو يذبح فيها