دخل راجل سوق تاع أغنام

حدث اليوم بالسوق الأسبوعية...دخل راجل سوق تاع أغنامو قاللهم يا جماعة عندي 2 ملاين و حاب نشري كبش نعيد بيه عندي عائلة كبيرة و هذاك الي نقدر عليه و هذا للي عندي أعطوني بيهم كبش و هذاك ما كان ...سمعو راجل كبير عندو تقريبا 7 كباش كبار قالو :ولد عمي أدخل وخير اللي تحب و اللي يحلى في عينيك هاو ليك ...حط ايديه على الكبش لمخير و بڨرونو و قالو هذا عجبني ...لكن بصراحة قليل فيه زوج ملاين!!!!قالو مولى الكباش مبروك عليك خويا و خلي دراهمك عندك مصروفك و مصروف عايلتك في العيد و ان شاء الله عيدكم مبروكخرج الراجل فرحان يكركر في الكبش من ڨرونو ...حتى يسمع في مرتو تعيّط .اطلق شعري اطلق يا راجل وشبيك هبلت صباح ربي.. .!السيد كان راڨد و يكركر في مرتو من شعرها ...الحمد لله ياربي ما منامش روحو يذبح فيها