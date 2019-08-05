Sami44في رحلة البحث عن الاضحية

sami44
:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
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السلام عليكم لحباب
ان شاء الله تكونو لاباس مع السخانة
اليوم بانتلي على موضوع عيد في عيد
كماهو معلوم باقي سمانة للعيد والناس كامل مبرونشيين مع العياده الي شرا شرا والي ما شراش راه معول تاع اخر لحضة
المهم بكرت مع اصباح قصدت سوق المواشي عندنا
السوق كبير الله يبارك 4 هكتارات ومن كثرة الغاشي ما عندك وين تعفس ووالسخانة والغبار واش نقولكم تقول راني داخل لمعركه
المهم ملي وصلت وانا ندعي في ربي نلقى كبش في الدخلة تاع السوق باش ما نعياش
المهم عند المدخل لقيت واحد موال قشطه 33 تحميه من الشمس تور وشمة مقعد بيها شاربو والعصا في يدو تحسبا لاي طارئ امني
بعد السلام كيما تعرفو قلتلو شحال دارو
قاللي تضحي ولا تاكل اللحم قلتلو لالا نضحي بصح يكون شعرو ليس كيما وصاوني
على جال السيلفي كي يتصورو معاه يخرجو فطوات شابين
قاللي اولدي معنديش والكيراتين راه غالي ما قدرتش نديرلهم هذ العام
ايا قلتلو ربي يجيب الشاري وكملت
لقيت واحد الموال طويل وعريض ما عرفتو الا مول الشي ولا الحارس الشخصي تاع الكباش المهم يخوف
قلتلو السلام رفد غير يدو زاد خوفني
قلتلو كاين الاضاحي قاللي لا لا عندنا العيادات
ايه اعمي العياده تخصني عياده تاع 3 ملاين قالي روح ملهيه اهنا عندنا غير الماتريال الخشين
شغل كباش فولفسفاجن ومرسيدس
كىاش Vip
لازم نشوف الطوموبيل الي عندك باش نبيعلك
كملت نمشي ونشوف مورايا خفت اذا يعرف بلي عندي ATOSيخرجني من السوق
ايا كملت نمشي تلاقيت بموال ارتيست
لابس فرجليه 2 ملاين والكاسكيطة قريفة
وقشابيه وبر رمز الموالة والسماسريه
انا قلت هذا جان ويعرف العقليه ممكن نتفاهم معاه
شحال لكباش خويا
قاللي قادر روحك راه كل واحد باسمو
عجبني واحد راسو مصبوغ حمر قلتلو قداه هذا خويا
هذا وسمو جون سينا شومبيون تاع المناطحه 6 مرات اعطاو 30 مليون وما زال
وهذاك الي راسو اكحل
هذا شومبيون دالجيري 4 مرات وعلاش راه مربوط بالسلسله
او ينطح كلش هو سبع والكاركاصة كبش
راهم اعطاو 25 مليون
وهذاك اي قرونو كي القيدون
هذا ماشي تاع ذبيحة سبيسيال غير للسيلفي تشريه تخدم بيه
واعطاو 20 مليون
وهذاك الاصفر كبش ولا واش
هذا مربي على الدانون مفشش
ما يعيشش فالزريبه كان عايش في جاردان تاع فيلا
واعطاو 18 مليون
وهاذوك الي القدام قداه
هاذا تاع اصحاب الحصانه والشكارة
واعطاو 15 مليون
وفالاخير قالي واش تحوس
قلتلو عندي 3 ملاين حبيت نشري عيادة
قاللي 3 ملاين تاعك
تسمحلك تدير سيلفي مع معاهم وتقعد معاهم ساعتين روح خلص ملهيك وجيب تيكي وارواح
قلتلو درك نجي و سكيفيت كيما السارق
لقيت واحد الموال
شلاغمو طوال وشعرو مغبر من التعب يعيط ايا الكمال ايا الكمال
قلت انا سير هذا الي يسلكني
قلتلو خويا شحال راهم يقولو السومة او لعبتها رجلة
قالي واش تحوس قلتلو باينة نحوس على اضحية زعما نحوس على باتري ولا باراسول مثلا
قاللي شوف انا الي يجي عندي يعيد ما يروحش فارغ
فرحني متت بالسعادة
بصح شوف انا نبيعلك كبش بار بياس
الزلزف والدوارة والغرنوق والكبدة
وادي اللحم والشحم قد دراهمك
قلتلو يا ودي المشكل راهو فالسيلفي
كيفاش يديرو سيلفي مع الزلوف؟
قاللي انا نعطيك الحل
انت اشري وديرهم فالفريgو ونهار العيد
بعد صلاة العيد نجوز بالكبش تاع السيلفي على كامل الناس الي شراو عليا ليبياس
وهي فرات
صح اسيدي والذبيحة
او كاين الحل بعد صلاة العيد
وبعد السيلفي كل ربع ساعة ادخل للدار تجري دخٌَّل عليهم بياسه تهوما راهم ينقو وانت اخرج وعاود ادخل ببياسه
الى اخره
ما عجبتنيش الفكره قلتلو اسمحلي
عيد بلا سيلفي حقيقي وموسيقى بع وبح وبااااا ما يبقاش عيد
وزيد الكبدة لازملي وحدة كبيرة عندي ناس نديلهم منها
وخليتو مشيت
وانا خارج من السوق تلاقيت بوحد الانسان لابس عباءة بيضاء وشعرة ابيض اضنه انسان تقي كسى الشيب لحيته
قاللي واش ما شريتش
قلتلو الي نتوشيه يحرقني خلي غدوة او بعده ربي يديرلها حل
قاللي ما تتقلقش. لا يكلف الله نفسا الا وسعها
وبعدها افقت من النوم وقلبي مازال مع جون سينا ذاك الكبش الي راسو مصبوغ احمر
وانا اكتب هذا الموضوع
تذكرت هذا الحديث
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحّى بكبشين أملحين أقرنين، أحدهما عنه وعن أهل بيته، والآخر عنه وعمن لم يضحِّ من أمته. رواهابن ماجه، والطبراني في الأوسط، قال الهيثمي:وإسناده حسن
.
لهذا من اراد ان يضحي ولم يستطع فليتذكر هذا الحديث
ان شاء الله تكونو لاباس مع السخانة
اليوم بانتلي على موضوع عيد في عيد
كماهو معلوم باقي سمانة للعيد والناس كامل مبرونشيين مع العياده الي شرا شرا والي ما شراش راه معول تاع اخر لحضة
المهم بكرت مع اصباح قصدت سوق المواشي عندنا
السوق كبير الله يبارك 4 هكتارات ومن كثرة الغاشي ما عندك وين تعفس ووالسخانة والغبار واش نقولكم تقول راني داخل لمعركه
المهم ملي وصلت وانا ندعي في ربي نلقى كبش في الدخلة تاع السوق باش ما نعياش
المهم عند المدخل لقيت واحد موال قشطه 33 تحميه من الشمس تور وشمة مقعد بيها شاربو والعصا في يدو تحسبا لاي طارئ امني
بعد السلام كيما تعرفو قلتلو شحال دارو
قاللي تضحي ولا تاكل اللحم قلتلو لالا نضحي بصح يكون شعرو ليس كيما وصاوني
على جال السيلفي كي يتصورو معاه يخرجو فطوات شابين
قاللي اولدي معنديش والكيراتين راه غالي ما قدرتش نديرلهم هذ العام
ايا قلتلو ربي يجيب الشاري وكملت
لقيت واحد الموال طويل وعريض ما عرفتو الا مول الشي ولا الحارس الشخصي تاع الكباش المهم يخوف
قلتلو السلام رفد غير يدو زاد خوفني
قلتلو كاين الاضاحي قاللي لا لا عندنا العيادات
ايه اعمي العياده تخصني عياده تاع 3 ملاين قالي روح ملهيه اهنا عندنا غير الماتريال الخشين
شغل كباش فولفسفاجن ومرسيدس
كىاش Vip
لازم نشوف الطوموبيل الي عندك باش نبيعلك
كملت نمشي ونشوف مورايا خفت اذا يعرف بلي عندي ATOSيخرجني من السوق
ايا كملت نمشي تلاقيت بموال ارتيست
لابس فرجليه 2 ملاين والكاسكيطة قريفة
وقشابيه وبر رمز الموالة والسماسريه
انا قلت هذا جان ويعرف العقليه ممكن نتفاهم معاه
شحال لكباش خويا
قاللي قادر روحك راه كل واحد باسمو
عجبني واحد راسو مصبوغ حمر قلتلو قداه هذا خويا
هذا وسمو جون سينا شومبيون تاع المناطحه 6 مرات اعطاو 30 مليون وما زال
وهذاك الي راسو اكحل
هذا شومبيون دالجيري 4 مرات وعلاش راه مربوط بالسلسله
او ينطح كلش هو سبع والكاركاصة كبش
راهم اعطاو 25 مليون
وهذاك اي قرونو كي القيدون
هذا ماشي تاع ذبيحة سبيسيال غير للسيلفي تشريه تخدم بيه
واعطاو 20 مليون
وهذاك الاصفر كبش ولا واش
هذا مربي على الدانون مفشش
ما يعيشش فالزريبه كان عايش في جاردان تاع فيلا
واعطاو 18 مليون
وهاذوك الي القدام قداه
هاذا تاع اصحاب الحصانه والشكارة
واعطاو 15 مليون
وفالاخير قالي واش تحوس
قلتلو عندي 3 ملاين حبيت نشري عيادة
قاللي 3 ملاين تاعك
تسمحلك تدير سيلفي مع معاهم وتقعد معاهم ساعتين روح خلص ملهيك وجيب تيكي وارواح
قلتلو درك نجي و سكيفيت كيما السارق
لقيت واحد الموال
شلاغمو طوال وشعرو مغبر من التعب يعيط ايا الكمال ايا الكمال
قلت انا سير هذا الي يسلكني
قلتلو خويا شحال راهم يقولو السومة او لعبتها رجلة
قالي واش تحوس قلتلو باينة نحوس على اضحية زعما نحوس على باتري ولا باراسول مثلا
قاللي شوف انا الي يجي عندي يعيد ما يروحش فارغ
فرحني متت بالسعادة
بصح شوف انا نبيعلك كبش بار بياس
الزلزف والدوارة والغرنوق والكبدة
وادي اللحم والشحم قد دراهمك
قلتلو يا ودي المشكل راهو فالسيلفي
كيفاش يديرو سيلفي مع الزلوف؟
قاللي انا نعطيك الحل
انت اشري وديرهم فالفريgو ونهار العيد
بعد صلاة العيد نجوز بالكبش تاع السيلفي على كامل الناس الي شراو عليا ليبياس
وهي فرات
صح اسيدي والذبيحة
او كاين الحل بعد صلاة العيد
وبعد السيلفي كل ربع ساعة ادخل للدار تجري دخٌَّل عليهم بياسه تهوما راهم ينقو وانت اخرج وعاود ادخل ببياسه
الى اخره
ما عجبتنيش الفكره قلتلو اسمحلي
عيد بلا سيلفي حقيقي وموسيقى بع وبح وبااااا ما يبقاش عيد
وزيد الكبدة لازملي وحدة كبيرة عندي ناس نديلهم منها
وخليتو مشيت
وانا خارج من السوق تلاقيت بوحد الانسان لابس عباءة بيضاء وشعرة ابيض اضنه انسان تقي كسى الشيب لحيته
قاللي واش ما شريتش
قلتلو الي نتوشيه يحرقني خلي غدوة او بعده ربي يديرلها حل
قاللي ما تتقلقش. لا يكلف الله نفسا الا وسعها
وبعدها افقت من النوم وقلبي مازال مع جون سينا ذاك الكبش الي راسو مصبوغ احمر
وانا اكتب هذا الموضوع
تذكرت هذا الحديث
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحّى بكبشين أملحين أقرنين، أحدهما عنه وعن أهل بيته، والآخر عنه وعمن لم يضحِّ من أمته. رواهابن ماجه، والطبراني في الأوسط، قال الهيثمي:وإسناده حسن
.
لهذا من اراد ان يضحي ولم يستطع فليتذكر هذا الحديث