Sami44في رحلة البحث عن الاضحية

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحّى بكبشين أملحين أقرنين، أحدهما عنه وعن أهل بيته، والآخر عنه وعمن لم يضحِّ من أمته. رواهابن ماجه، والطبراني في الأوسط، قال الهيثمي:وإسناده حسن