  • انطلاق ألعاب البحر المتوسط {الباهية وهران 2022}

هـــمــســـة

إلياس

إلياس

:: مؤهل للإشراف::أقسام التعليم المتوسط+التكوين المهني والمراسلة
طاقم المرشحين
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
19,939
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
أقِــــف عَـــــلــى عَـــتَــبــة الــورقــة
أحْـــتــار مَــــاذا أكـــتُــبْ
مـــاذا ســـيــنــزف قــلــمي لـــك
فَـــالـكَـلِـمـات تَــمــردَتْ والــحُـروفَ تَــرّددتْ
الـصَـفـحــات لّــــمْ تَــعـد كَــــمـا كَــانــتْ
الــسُـطــور أصْـــبحــت مُـبـعـثـــرّة
الـكِــتـابْ ثِــقـل كَـاهـلـه
أصْــبـح كُـــل شَــيـئ مُـحـجّــر داخِـلِــي
لا يُــحـرِكــه إلا سَـــمـاع صّـوتِــك
لا أشْـعـر بِــشّـيـئ لّــم يــعـد قّــلـبِـي يَــنـبـضْ
يّــحـتـاجْ إلّــى ضَــخ أنْــفـاسِـك داخــلـِي
رُفِــعّـت الــمَـشـاعِــر​
 
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