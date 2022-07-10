هـــمــســـة

أقِــــف عَـــــلــى عَـــتَــبــة الــورقــة

أحْـــتــار مَــــاذا أكـــتُــبْ

مـــاذا ســـيــنــزف قــلــمي لـــك

فَـــالـكَـلِـمـات تَــمــردَتْ والــحُـروفَ تَــرّددتْ

الـصَـفـحــات لّــــمْ تَــعـد كَــــمـا كَــانــتْ

الــسُـطــور أصْـــبحــت مُـبـعـثـــرّة

الـكِــتـابْ ثِــقـل كَـاهـلـه

أصْــبـح كُـــل شَــيـئ مُـحـجّــر داخِـلِــي

لا يُــحـرِكــه إلا سَـــمـاع صّـوتِــك

لا أشْـعـر بِــشّـيـئ لّــم يــعـد قّــلـبِـي يَــنـبـضْ

يّــحـتـاجْ إلّــى ضَــخ أنْــفـاسِـك داخــلـِي

رُفِــعّـت الــمَـشـاعِــر​