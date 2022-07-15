تلاقي الجيلان ..إلكترونيا

ليليا مرام
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهفردة ليبوط ما يتكسر ما يتعوج ما يخلاص باتري والو
أهلا وسهلا بكم في موضوعي متواضع....
كثيرا ما تزورني الذكريات فأضحك نعم نتذكر الماضي القريب البعيد
لن أتحدث عن طفولتنا فهي بريئة لا اريد تلويثها أنا وأنتم بشيطاننا الصغير وما فعلناه بالجيران اوقات قيلولة ولا كم جناح بعوضة وذبابة جمعناها ولا كم فأر حبسناه
موضوعي اليوم
إلتقاء الأجيال إلكترونيا
كيف هذا سوف أشرح ....الكثير منكم يتذكر أول ما إقتحمت الأنترنت عالمه أو التطور جديد بعدما كنا نعيش حياة عادية لا نعرف هاته الأنترنت ولا إستعمالاتها ولم نكن نتخيل أن تتطور إلى هذا حد وسوف تتطور أكثر حتى الجيل جديد طبعا لديه فوارق بين اول استخدامته وبين يومه هذا وأهم ما طور فيه نفسه مثلا
أتذكر أول جهاز كمبيوتر منزلي وصلني هدية هو قدبم لم يكن جديد لكن كان من هذا نوع...
ويا انا ويا انا وقتها كنت اىى نفسي مشهورة غنية ممنوع لمس ممنوع اقتراب انا فقط نستعملو كل يوم انظفه انهض ليلا ابقى امامه ومع علم كان دون انترنت ....
وبعدها بعدما سمعت عن شيء اسمه انترنت وهذا كنبيوتر طبعا كان لا يدعمها هنا راح غالي راح وكان لازم نبدل سلعة بسلعة تربح طبعا برح فالاسواق وبعته. لكن كمبوتر جديد غالي جعت حفيت شحيحة وحصالة وبيع منڨوش وقش وجبت كمبيوتر جديد ويا حلاوة.....
وهنا سأسكت قليلا هنا سأسكت ولا أحد يضحك علي كلكم جربتهم خلعة اول ما طلعت كلمة ڨوقل صفحة انترنت طبعا كنت دخلت هاتف ارضي ومودام وانتظرت يطلڨوها ويا كي طلڨوها تشفاو من كانو فالاراضي فلاحية يطلڨونا بطاطا وروحو تلڨطو....
ناكل هناك نشرب هناك قشي نغيرو هناك كلش فوق كرسي بالاخص كنت بالعملية وما نمشيش احاااااااي سبة وجات لي على طبق من فضة .....
وبدأت اكتشف عالم انترنت ومواقع وتعلمت أمور كثيرة منها لوحدي ...وكل سنة هناك تطورات واتى يوم دوني موبيل او انترنت على هاتف ....
ومن يتذكر اول هاتف اشتراه انتظرو تشوفو آيفون نناعي لي شريتو اول مرة
....
الشهير بالڨرلو ولاصونات ميت ينوض وكنت نشوفو اغلى حاجة ونخبيه وزيدكم عفسة كنت دايراتو بلا شريخة
وبعدها العملاق الهندي الف رصاصة ولا يموت
أهلا وسهلا بكم في موضوعي متواضع....
كثيرا ما تزورني الذكريات فأضحك نعم نتذكر الماضي القريب البعيد
لن أتحدث عن طفولتنا فهي بريئة لا اريد تلويثها أنا وأنتم بشيطاننا الصغير وما فعلناه بالجيران اوقات قيلولة ولا كم جناح بعوضة وذبابة جمعناها ولا كم فأر حبسناه
موضوعي اليوم
إلتقاء الأجيال إلكترونيا
كيف هذا سوف أشرح ....الكثير منكم يتذكر أول ما إقتحمت الأنترنت عالمه أو التطور جديد بعدما كنا نعيش حياة عادية لا نعرف هاته الأنترنت ولا إستعمالاتها ولم نكن نتخيل أن تتطور إلى هذا حد وسوف تتطور أكثر حتى الجيل جديد طبعا لديه فوارق بين اول استخدامته وبين يومه هذا وأهم ما طور فيه نفسه مثلا
أتذكر أول جهاز كمبيوتر منزلي وصلني هدية هو قدبم لم يكن جديد لكن كان من هذا نوع...
ويا انا ويا انا وقتها كنت اىى نفسي مشهورة غنية ممنوع لمس ممنوع اقتراب انا فقط نستعملو كل يوم انظفه انهض ليلا ابقى امامه ومع علم كان دون انترنت ....
وبعدها بعدما سمعت عن شيء اسمه انترنت وهذا كنبيوتر طبعا كان لا يدعمها هنا راح غالي راح وكان لازم نبدل سلعة بسلعة تربح طبعا برح فالاسواق وبعته. لكن كمبوتر جديد غالي جعت حفيت شحيحة وحصالة وبيع منڨوش وقش وجبت كمبيوتر جديد ويا حلاوة.....
وهنا سأسكت قليلا هنا سأسكت ولا أحد يضحك علي كلكم جربتهم خلعة اول ما طلعت كلمة ڨوقل صفحة انترنت طبعا كنت دخلت هاتف ارضي ومودام وانتظرت يطلڨوها ويا كي طلڨوها تشفاو من كانو فالاراضي فلاحية يطلڨونا بطاطا وروحو تلڨطو....
ناكل هناك نشرب هناك قشي نغيرو هناك كلش فوق كرسي بالاخص كنت بالعملية وما نمشيش احاااااااي سبة وجات لي على طبق من فضة .....
وبدأت اكتشف عالم انترنت ومواقع وتعلمت أمور كثيرة منها لوحدي ...وكل سنة هناك تطورات واتى يوم دوني موبيل او انترنت على هاتف ....
ومن يتذكر اول هاتف اشتراه انتظرو تشوفو آيفون نناعي لي شريتو اول مرة
....
الشهير بالڨرلو ولاصونات ميت ينوض وكنت نشوفو اغلى حاجة ونخبيه وزيدكم عفسة كنت دايراتو بلا شريخة
وبعدها العملاق الهندي الف رصاصة ولا يموت
شاركتكم ذكرياتي الجميلة مع العولمة في وقتنا كانت عولمة محتشمة واليوم الطامة الكبرى
الأجهزة جد متطورة تجسس على حياتنا خاصة مواقع خطيرة ...حياة ناس عالعلن المهم النقاط ومشاهدات
الخلاصة حتى في العولمة وتكور هناك مراحل حياتية نتذكرها نتحسر على ما مضى
شكرا لكم شاركوني ذكرياتكم