نتائج البكاوريا

سيتم الاعلان عن نتائج البكالوريا دورة جوان 2022 غدا السبت ان شاء اللهسيكون النتائج عبر الهاتف النقال عبر جميع المتعاملين عبر #567*عبر الموقع الاكتروني التاليعبر الثانويات على الساعة الرابعة 16 ان شاء اللهعبر الفضاء المخصص لاولياء عبر الموقع التاليTharwa.education.gov.dzبالتوفيق ان شاء الله للجميع