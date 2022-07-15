نتائج البكاوريا

إلياس
:: مؤهل للإشراف::أقسام التعليم المتوسط+التكوين المهني والمراسلة
طاقم المرشحين
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 20,004
- النقاط
- 1,471
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
سيتم الاعلان عن نتائج البكالوريا دورة جوان 2022 غدا السبت ان شاء الله
سيكون النتائج عبر الهاتف النقال عبر جميع المتعاملين عبر #567*
عبر الموقع الاكتروني التالي
Www.bac.onec.dz
عبر الثانويات على الساعة الرابعة 16 ان شاء الله
عبر الفضاء المخصص لاولياء عبر الموقع التالي
Tharwa.education.gov.dz
بالتوفيق ان شاء الله للجميع
سيكون النتائج عبر الهاتف النقال عبر جميع المتعاملين عبر #567*
عبر الموقع الاكتروني التالي
Www.bac.onec.dz
عبر الثانويات على الساعة الرابعة 16 ان شاء الله
عبر الفضاء المخصص لاولياء عبر الموقع التالي
Tharwa.education.gov.dz
بالتوفيق ان شاء الله للجميع