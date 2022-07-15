  • اللمة الجزائرية تتمنى التوفيق لطلبة شهادة البكالوريا

نتائج البكاوريا

إلياس

إلياس

:: مؤهل للإشراف::أقسام التعليم المتوسط+التكوين المهني والمراسلة
طاقم المرشحين
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
20,004
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
سيتم الاعلان عن نتائج البكالوريا دورة جوان 2022 غدا السبت ان شاء الله
سيكون النتائج عبر الهاتف النقال عبر جميع المتعاملين عبر #567*
عبر الموقع الاكتروني التالي
Www.bac.onec.dz
عبر الثانويات على الساعة الرابعة 16 ان شاء الله
عبر الفضاء المخصص لاولياء عبر الموقع التالي
Tharwa.education.gov.dz
بالتوفيق ان شاء الله للجميع
 
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